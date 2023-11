Quỹ ngoại Singapore bán thêm và không còn là cổ đông lớn tại MWG

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của công ty.

Theo đó, ngày 10/11, nhóm quỹ liên quan Gordon Yeo/Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd (Singapore) thông báo đã bán 114.000 cổ phiếu MWG, giảm sở hữu từ 5,005%, về 4,997% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Công ty Thế giới Di động.

Trong đó, quỹ bán ra là Arisaig Asia Fund Limited đã bán 114.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 3,458%, về 3,45% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 11/4, quỹ Arisaig Asia Fund Limited vừa bán ra 2.397.200 cổ phiếu; ngày 24/5, nhóm quỹ liên quan Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd vừa bán ra 1.338.300 cổ phiếu; ngày 21/6, quỹ Arisaig Asia Fund Limited bán ra thêm 668.900 cổ phiếu; ngày 24/7, Arisaig Asia Fund Limited vừa bán ra 576.000 cổ phiếu; và ngày 28/8, nhóm quỹ liên quan Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd tiếp tục bán thêm 2.102.900 cổ phiếu MWG.

Thêm nữa nhóm quỹ Dragon Capital cũng liên tục bán ra cổ phiếu MWG. Trong đó, ngày 3/4, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 979.600 cổ phiếu; ngày 1/11, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra ròng 4.137.900 cổ phiếu MWG, giảm sở hữu từ 7,19%, về còn 6,91% vốn điều lệ.

Bên cạnh các nhà đầu tư ngoại giảm sở hữu, các lãnh đạo Công ty thời gian qua cũng liên tục đăng ký bán ra cổ phiếu MWG. Trong đó, ngày 13/7, ông Đặng Minh Lượm, Thành viên HĐQT bán ra 300.000 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu từ 0,24% về còn 0,22% vốn điều lệ; từ ngày 7/9 đến ngày 8/9, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG để giảm sở hữu từ 0,266%, về còn 0,197% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MWG để nâng sở hữu từ 2,4%, lên 2,47% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/11 đến ngày 7/12.

Mới đấy, MWG cập nhật tình hình kinh doanh tháng 10, theo công bố, MWG ghi nhận doanh thu sơ bộ tháng 10/2023 đạt hơn 11.000 tỷ đồng.



Như vậy, đây là tháng đầu tiên trong năm 2023 doanh thu theo tháng tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu khoảng 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 5% so với tháng trước. Chuỗi Bách Hóa Xanh vượt mức 3.000 tỷ đồng doanh thu trong tháng 10, tăng trưởng hơn 5% so với tháng trước. Doanh thu bình quân của mỗi cửa hàng Bách Hóa Xanh đạt hơn 1,7 tỷ đồng/ cửa hàng.

Cửa hàng thuốc An Khang cũng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tháng thứ 4 liên tiếp, bình quân mỗi cửa hàng đạt 420 triệu đồng/cửa hàng. Ngoài ra, chuỗi AVAKids cũng tăng trưởng doanh thu tháng thứ 5 liên tiếp, doanh thu bình quân cửa hàng đạt 1,35 tỷ đồng/cửa hàng.



Về cửa hàng EraBlue (Indonesia), hiện ghi nhận 16 cửa hàng đang hoạt động, những cửa hàng hoạt động tròn tháng có mức doanh thu bình quân khoảng 4 tỷ đồng/tháng và đã hòa vốn EBITDA ở cấp độ cửa hàng.