Giá hồi phục, lãnh đạo đăng ký bán 300.000 cổ phiếu MWG

Ông Đặng Minh Lượm thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Theo đó, ông Đặng Minh Lượm - thành viên HĐQT đăng ký bán ra 300.000 cổ phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Nếu thành công, ông Lượm sẽ giảm sở hữu từ 3.552.140 cổ phiếu, chiếm 0,243 % xuống còn 3.252.140 cổ phiếu, chiếm 0,22% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/7 đến 11/8.

Trên thị trường, giá cổ phiếu MWG đã ghi nhận sự hồi phục, tính từ ngày 24/5 đến ngày 10/7, cổ phiếu MWG tăng 25,8% từ 37.950 đồng lên 47.750 đồng/cổ phiếu và sáng nay 11/7, cổ phiếu này lại giảm nhẹ về 47.700 đồng.

Mới đây, ngày 21/6, quỹ Arisaig Asia Fund Limited đã bán 668.900 cổ phiếu. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu của quỹ Arisaig Asia Fund Limited giảm về còn 87.181.488 cổ phiếu, chiếm 5,96%; ngày 24/5, nhóm quỹ liên quan Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd vừa bán ra 1.338.300 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu từ 8,08%, về còn 7,99% vốn điều lệ.

Trong khi đó, MWG đã thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/7 và ngày thanh toán cổ tức là 10/8.

Hiện công ty có 1.463.010.594 cổ phiếu đang lưu hành, giảm 366.122 cổ phiếu do công ty mua lại cổ phiếu bị hạn chế khi hợp đồng lao động giữa người lao động và công ty kết thúc. Như vậy, công ty sẽ chi hơn 73 tỷ để thanh toán cổ tức năm 2022.

Về kết quả kinh doanh, MWG đã công bố kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2023 với lũy kế 5 tháng 2023, tổng doanh thu 2 chuỗi đạt 35.000 tỷ đổng, giảm 27% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 5, tổng doanh thu của Thế giới di động và Điện máy xanh đạt khoảng 7,6 ngàn tỷ đổng. Như vậy, so với tháng liền trước, tổng doanh thu của Thế giới di động và Điện máy xanh tăng 4% nhưng MWG không công bố thông tin chi tiết về lợi nhuận.

MWG cho biết, trong bối cảnh sức mua yếu và thị trường nhìn chung chưa có tín hiệu hồi phục, công ty vẫn tiếp tục cải thiện doanh số các sản phẩm chính (điện thoại, điện tử, điện lạnh, gia dụng) nhờ tích cực triển khai những giải pháp mua sắm thiết thực và chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thu hút khách hàng.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ tháng 5/2022, tổng doanh thu của Thế giới di động và Điện máy xanh giảm 14%. Do thời tiết nắng nóng, riêng máy lạnh ghi nhận doanh thu tăng 100% và là ngành hàng duy nhất tăng trưởng doanh số lũy kế dưdng sau 5 tháng. Ngoài ra, doanh thu Online tháng 5 tăng 16% so với tháng 4, chiếm 22% doanh thu của Thế giới di động và Điện máy xanh.