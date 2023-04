Quỹ ngoại Singapore bán xong gần 2,4 triệu cổ phiếu MWG

Arisaig Asia Fund Limited báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Theo đó, Arisaig Asian Fund Limited, quỹ thành viên thuộc Arisaig Partners (Singapore) vừa thông báo đã bán 2.397.200 cổ phiếu MWG vào ngày 11/4 với mục đích tái cơ cấu đầu tư.



Sau giao dịch, Quỹ Arisaig Asian Fund đã giảm tỷ lệ sở hữu tại MWG về còn 100.466.688 cổ phiếu MWG, chiếm 6,87% vốn.

Trước đó, 2 quỹ thành viên khác trong nhóm Arisaig Partners là Arisaig Global Emerging Markets Fund và Mercer Fund Public Limited Company đã mua vào tổng cộng hơn 4 triệu cổ phiếu MWG vào ngày 7/2.





Mới đây, nhóm quỹ thuộc Dragon Capital quản lý vừa thông báo đã bán ra 979.600 cổ phiếu - trong đó, Amersham Industries Limited bán ra 1.000.000 cổ phiếu và Hanoi Investment Holdings mua vào 20.400 cổ phiếu vào ngày 3/4.



Sau giao dịch nhóm quỹ này giảm tỷ lệ sở hữu từ 117,2 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 8% xuống còn 116,2 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 7,94% vốn tại MWG.

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 vừa qua, lãnh đạo công ty cho biết, doanh số bán hàng trực tuyến của BHX đạt 219 tỷ đồng (+20% YoY) trong quý 1/2023. Ngoài BHX, ban lãnh đạo hiện chưa có kế hoạch tiếp tục mở rộng các chuỗi khác.



Đáng chú ý, ứng dụng khách hàng thân thiết “Quà Tặng Vip” ra mắt năm 2022 hiện có 6 triệu người dùng đăng ký và liên doanh điện tử EraBlue tại Indonesia có 5 cửa hàng với diện tích trung bình 400-500 m2 và doanh thu/cửa hàng hàng tháng đạt 4,5-5 tỷ đồng. Ban lãnh đạo dự kiến sẽ mở thêm cửa hàng vào giữa quý 2/2023.

Bên cạnh đó, MWG duy trì quan điểm thận trọng về triển vọng kinh doanh mảng ICT của công ty trong năm 2023. Tại TGDĐ & ĐMX, các sản phẩm từ trung cấp đến giá rẻ đang chịu tác động lớn hơn từ sức tiêu thụ yếu. Ngoài ra, việc phê duyệt tài chính tiêu dùng chặt chẽ hơn đã ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Theo Chủ tịch HĐQT, doanh số bán hàng trả góp đã giảm xuống còn khoảng 25% tổng doanh số bán hàng của TGDĐ & ĐMX so với khoảng 35% trước đây. Ngoài ra, ban lãnh đạo tái khẳng định rằng hàng tồn kho của MWG hiện đang ở mức an toàn và cho rằng chuỗi này đang ở vị thế tương đối mạnh hơn so với các nhà bán lẻ ICT khác.

Cuối cùng, chênh lệch về giá của các sản phẩm Apple giữa MWG và các nhà bán lẻ nhỏ khác đã được thu hẹp và ban lãnh đạo cho rằng diễn biến này sẽ giúp giảm lượng khách hàng chuyển từ TopZone sang các nhà bán lẻ khác.

MWG cũng cho biết, công ty thực hiện mua lại cổ phiếu để tạo thêm giá trị cho cổ đông chứ không vì mục đích hỗ trợ giá cổ phiếu. Ban lãnh đạo cho biết nếu dòng tiền cho phép, MWG sẽ thực hiện mua lại cổ phiếu tại bất kỳ thời điểm nào.

Năm 2022, MWG đạt 133.405 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất (+8% so với 2021), hoàn thành 95% kế hoạch 2022. Tổng doanh thu online là 18.930 tỷ đồng (+32% so với 2021), chiếm 14% tổng doanh thu của Công ty.



Lợi nhuận trước thuế là 6.056 tỷ đồng (-6% so với 2021) và lợi nhuận sau thuế là 4.102 tỷ đồng (-16% so với 2021), đạt 65% kế hoạch cả năm.

Năm 2023, công ty dự kiến doanh thu thuần đạt 135 nghìn tỷ đồng (+1% YoY) và lợi nhuận sau thuế đạt 4,2 nghìn tỷ đồng (+2% YoY) và cổ tức tiền mặt cho năm 2022 là 500 đồng/cổ phiếu.