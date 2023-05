4 tháng đầu năm, doanh thu của MWG giảm 23% và "bỏ ngỏ" chỉ tiêu lợi nhuận

Công ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động (mã MWG-HOSE) vừa cho biết kết quả kinh doanh 4 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, doanh thu của MWG đạt 36.847 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 27% kế hoạch doanh thu năm.



Đáng chú ý là công ty tiếp tục không công bố lợi nhuận tháng.

Trong tháng 4, chuỗi Thế giới Di động (TGDĐ) và Điện máy Xanh (ĐMX) đóng góp khoảng 7.300 tỷ đồng, tăng 30% so với tháng trước đó nhờ sự gia tăng doanh số đáng kể của sản phẩm máy lạnh, gia dụng và điện thoại.

Theo MWG, hầu hết sản phẩm chính tăng trưởng doanh thứ hai chữ số so với tháng 3, trong đó máy lạnh tăng trưởng ba chữ số do nhu cầu cao đột biến trong mùa nắng nóng. Ngoài ra, doanh số từ bán hàng qua hình thức trả góp đang cho thấy tín hiệu phục hồi so với tháng trước.

Bên cạnh đó, doanh thu online tháng 4 tăng 26% so với tháng 3, chiếm 20% doanh thu của TGDĐ và ĐMX.

Tại chuỗi Bách Hóa Xanh, doanh thu lũy kế trong 4 tháng đầu năm tăng 6% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ kênh online tăng trưởng 16%. Tính riêng tháng 4, doanh thu của chuỗi này đạt 2.300 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng 3. Doanh thu bình quân trên cửa hàng đạt khoảng 1,35 tỷ đồng và dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện trong tháng 5.

4 tháng, MWG mở mới 23 nhà thuốc An Khang trong 4 tháng 2023 và 13 nhà thuốc mở mới trong tháng 4, đạt 523 nhà thuốc.

Được biết, Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap đã điều chỉnh giảm 17% giá mục tiêu cho MWG nhưng duy trì khuyến nghị "mua" do VCSC duy trì dự báo rằng năm 2023 sẽ thách thức khả năng sinh lời của MWG và FPT Retail (HOSE: FRT). VCSC cho biết hai nhà bán lẻ hàng điện tử - điện máy trong danh mục theo dõi của VCSC và VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) EPS 2022-2025 của MWG là 12%.

Mặt khác, giá mục tiêu thấp hơn của VCSC chủ yếu do điều chỉnh giảm tổng 22% LNST 2023-2027 của chúng tôi, do dự phóng LNST sau lợi ích CĐTS 2023 giảm 59% khi chúng tôi điều chỉnh dự phóng LNST 2023 của Thế Giới Di Động (TGDD — bao gồm TopZone) và Điện Máy Xanh (DMX) giảm 40% do khả năng sinh lời thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng trong quý 1/2023, cùng với kỳ vọng trước đây của chúng tôi về mức tiêu thụ yếu trong suốt năm 2023.

VCSC cho biết yếu tố hỗ trợ đối với MUwG là chi tiêu của người tiêu dùng cao hơn dự kiến. Đồng thời, rủi ro đối với quan điểm tích cực của VCSC là chi tiêu của người tiêu dùng yếu hơn dự kiến và cải thiện lợi nhuận chậm hơn dự kiến tại BHX.