Giá tăng tới 45%, Arisaig Asia Fund Limited bán ra, không còn là cổ đông lớn của MWG

Arisaig Asia Fund Limited vừa báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE).

Theo đó, Arisaig Asia Fund Limited vừa bán ra 576.000 cổ phiếu MWG. Qua đó, giảm sở hữu từ 73,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,03% xuống 72,95 triệu cổ phiếu, chiếm 4,99% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 24/7. Như vậy, sau giao dịch, Arisaig Asia Fund Limited không còn là cổ đông lớn tại Thế giới Di động.

Trước đó, ngày 11/4, quỹ Arisaig Asia Fund Limited vừa bán ra 2.397.200 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu; ngày 24/5, nhóm quỹ liên quan Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd vừa bán ra 1.338.300 cổ phiếu MWG; ngày 21/6, quỹ Arisaig Asia Fund Limited vừa bán ra thêm 668.900 cổ phiếu.

Ngoài ra, ngày 3/4, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 979.600 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu từ 8,01% về còn 7,94% vốn điều lệ - trong đó, quỹ Amersham Industries Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu và quỹ Hanoi Investments Holdings Limited mua vào 20.400 cổ phiếu.

Trên thị trường, từ ngày 25/4 đến ngày 10/7, giá cổ phiếu MWG tăng 45% từ đáy 37.700 đồng lên 54.500 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý 2, MWG ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 17,4 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ là 1.131 tỷ đồng và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023 đạt 38,7 tỷ đồng, giảm 98% so với cùng kỳ là 2.576 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/06/2023, công ty có khoản tiền ròng (tổng tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính - tổng nợ vay ngắn và dài hạn) là hơn 2.100 tỷ đồng.

Theo giải trình từ MWG nguyên nhân lợi nhuận quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 giảm tới 98% là do sức mua điện thoại và điện máy nói chung suy yếu kể từ quý 4/2022 và chưa có dấu hiệu hồi phục trong nửa đầu năm 2023 (ngoại trừ sản phẩm máy lạnh và quạt do yếu tố mùa vụ).



Dó đó, để thu hút thêm khách hàng mới (nhóm khách hàng chưa được phục vụ và nhạy cảm về giá) đồng thời giữ chân khách hàng hiện hữu, công ty đã chủ động thực hiện chiến dịch “giá rẻ quá” từ cuối tháng 3, đưa ra nhiều lựa chọn mua sắm linh hoạt với các khuyến mãi hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu thiết thực của khách hàng. Nhờ vậy, tổng doanh thu của TGDĐ và ĐMX trong quý 2 đã tăng 8% so với quý 1 và chỉ còn giảm 20% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, công ty cũng bắt đầu ghi nhận gia tăng thị phần ở nhiều nhóm hàng, đặc biệt là sản phẩm Apple. Trong khi đó, biên lợi nhuận gộp trong quý 2 có sụt giảm so với quý 1 và cùng kỳ 2022.

Đối với các mặt hàng thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh và dược phẩm: xu hướng tiêu dùng tiết kiệm vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, do bản chất là hàng thiết yếu nên các ngành hàng này đang ghi nhận kết quả kinh doanh ổn định.