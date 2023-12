Giá tăng hơn 58%, HCM chào bán 297,2 triệu cổ phiếu với giá bằng mệnh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE) thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể: HCM công bố đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chứng do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 7/12/2023.



Theo đó, công ty dự kiến phát hành tổng cộng 297,2 triệu cổ phiếu - trong đó có 228,6 triệu cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu và 68,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức.

Với mức giá chào bán 10.000 đồng/cp, vốn điều lệ dự kiến của công ty sẽ tăng từ 4.581 tỷ đồng lên thành 7.552 tỷ đồng.

Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp vào ngày 8/8/2022. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá là 2.286 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin) với mức 1.786 tỷ đồng và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh với mức 500 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, HCM ghi nhận lãi quý 3/2023 đạt 214 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 165 tỷ), tăng 30% so với cùng kỳ, luỹ kế đạt 122 tỷ (cùng kỳ lãi 181,3 tỷ đồng), giảm 32% so với cùng kỳ.

Theo HCM, lợi nhuận 9 tháng đầu năm giảm 32% so với cùng kỳ là do doanh thu 9 tháng đầu năm 2023 giảm 34% so với doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 (loại trừ ảnh hưởng của mục doanh thu và chi phí của hoạt động tự doanh sẽ đề cập bên dưới) trong đó:

Ngoài ra, doanh thu môi giới chứng khoán 9 tháng đầu năm 2023 giảm 28% do thanh khoản của thị trường giảm 22% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu cho vay ký quỹ 9 tháng đầu năm 2023 giảm 27% ảnh hưởng bởi sự yếu đi của thanh khoản trong khi lãi suất cho vay tăng theo đà chung của thị trường; doanh thu hoạt động tư ván tài chính 9 tháng đầu năm 2023 giảm 84% so với cùng kỳ năm trước do năm 2023 Công ty không có nhiều thương vụ lớn hoàn tất để ghi nhận doanh thu.

Mặt khác, chi phí hoạt động (loại trừ ảnh hường của chỉ tiêu 21 - Lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) trong Báo cáo Kết quả Hoạt động) của 9 tháng đầu năm 2023 giảm 29% so với 9 tháng đầu năm 2022 chủ yếu do chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán và chi phí cho vay ký quỹ giảm đi tương ứng với mức giảm doanh thu môi giới chứng khoán và doanh thu ký quỹ.

Trên thị trường, hiện giá cổ phiếu tăng lên 32.000 đồng/cổ phiếu và tăng hơn 58% từ đầu năm đến nay.