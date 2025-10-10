VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới
Giá thịt bò tại Mỹ tăng mạnh

Đức Anh

10/10/2025, 14:41

Số liệu phản ánh giá trung bình mỗi pound (tương đương 0,45 kg) tại các thành phố của Mỹ.

VnEconomy

Trong gần 5 năm qua, giá thịt bò xay tại Mỹ tăng 48,2% và thịt bò miếng tăng 40,5% trong bối cảnh nguồn cung gia súc giảm xuống mức thấp kỷ lục trong khi nhu cầu luôn ở mức cao. 

Tháng 8/2025, giá thịt bò xay và bò miếng tăng lần lượt 13,3% và 12,4% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng 7, mức tăng lần lượt là 1,12% và 6,35%. 

Để so sánh, chỉ số giá thực phẩm tại nhà (foot at home index) tháng 8 tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng khoảng 0,6% so với tháng trước. Đây là chỉ số con của chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đo lường biến động giá bán lẻ của các mặt hàng thực phẩm được người tiêu dùng mua về nấu và dùng tại nhà.

Từ năm 2019 đến nay, đàn gia súc tại Mỹ đã giảm dẫn đến sản lượng thịt bò thấp. Nhập khẩu thịt bò của Mỹ trong tháng 7 tăng 13% so với cùng kỳ năm trước và được dự báo sẽ tăng 16% trong nửa cuối năm nay, chủ yếu từ Mexico, Canada, Australia và New Zealand. Tuy nhiên, nhập khẩu tăng dường như chưa đủ để bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung trong nước.

Giới phân tích dự báo giá thịt bò tại Mỹ sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm 2025 và có thể kéo dài sang năm 2026.

Từ khóa:

CPI giá thịt bò Mỹ nguồn cung gia súc nhu cầu thịt bò thế giới
VnEconomy