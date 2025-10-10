Thứ Sáu, 10/10/2025

Trang chủ Thế giới

Mỹ can thiệp tỷ giá giúp Argentina

Điệp Vũ

10/10/2025, 09:43

Bộ Tài chính Mỹ ngày 9/10 có một động thái chưa từng có là can thiệp vào thị trường ngoại hối Argentina, nhằm hỗ trợ Tổng thống Javier Milei trong việc bảo vệ tỷ giá đồng peso...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Hỗ trợ này cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với một đồng minh quan trọng tại khu vực Mỹ Latin.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent thông báo Mỹ đã "mua trực tiếp đồng peso Argentina" trong phiên giao dịch ngày 9/10 nhằm tăng cường giá trị của đồng tiền này, sau khi Chính phủ Argentina phải “đốt” một lượng lớn dự trữ ngoại hối để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ trong những tuần gần đây.

Kể từ năm 1996, Mỹ chỉ can thiệp vào thị trường tiền tệ 3 lần trước lần can thiệp này vào tỷ giá đồng peso - theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh New York. Ba lần can thiệp đó bao gồm mua đồng yên Nhật vào tháng 6/1998, mua đồng euro vào tháng 9/2000 và bán đồng yên Nhật vào tháng 3/2011.

Động thái can thiệp vừa rồi diễn ra khi Tổng thống Milei - người được coi là đối tác quan trọng nhất của Tổng thống Trump tại Mỹ Latin - đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 26/10.

Ông Bessent cũng cho biết Mỹ đã "hoàn tất một khung hoán đổi tiền tệ trị giá 20 tỷ USD" với Ngân hàng Trung ương Argentina. Vị Bộ trưởng nhấn mạnh rằng thành công của chương trình cải cách thị trường tự do ông Milei khởi xướng có "tầm quan trọng hệ thống".

Đồng peso đã đương đầu áp lực giảm giá nghiêm trọng từ tháng 9, khi Chính phủ của ông Milei rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị và các nhà đầu tư bắt đầu nghi ngờ về tính bền vững của chính sách tỷ giá hối đoái với mục đích giữ cho đồng peso mạnh để kiềm chế lạm phát.

Sau động thái can thiệp ngày 9/10 của Mỹ, giá trái phiếu USD của Argentina tăng mạnh, khiến lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm xuống còn 11,47%, mức thấp nhất kể từ tháng 9. Đồng peso Argentina cũng tăng 0,6%, đạt mức cao nhất trong một tuần.

Ngay sau thông báo của ông Bessent, Bộ trưởng Kinh tế Argentina, ông Luis Caputo, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bộ trưởng Tài chính Mỹ, nhấn mạnh sự cam kết vững chắc của Mỹ đối với Argentina.

Những tuần qua, ông Milei đã nỗ lực giữ tỷ giá đồng peso trong biên độ cố định vì không muốn đồng nội tệ rớt giá mạnh trước cuộc bầu cử quan trọng vào cuối tháng. Các nhà kinh tế trong nước ước tính rằng Bộ Tài chính Argentina đã gần như cạn kiệt dự trữ USD thanh khoản cao sau khi bán ra 1,8 tỷ USD trong bảy phiên gần đây để giữ đồng peso không rơi khỏi biên độ tỷ giá.

Các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu quốc tế của Argentina lo ngại quốc gia này sẽ tiêu tốn phần lớn dự trữ ngoại hối trước cuộc bầu cử tháng này nếu không nhận được sự hỗ trợ từ Mỹ. Ngân hàng Trung ương Argentina hiện còn khoảng 13 tỷ USD trong khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mà họ có thể bán ra nếu đồng peso chạm cận dưới của biên độ tỷ giá - theo điều khoản của gói cứu trợ mà IMF cấp cho Buenos Aires vào tháng 4 năm nay.

Nhiều nhà kinh tế độc lập đã cho rằng biên độ tỷ giá hiện tại của Argentina đang định giá quá cao đồng peso. Trước khi có thông tin về động thái can thiệp của Mỹ, tỷ giá tương lai đồng USD trên thị trường tài chính Argentina đã báo hiệu một cú sụt giá mạnh của đồng peso sau cuộc bầu cử.

Quỹ Bình ổn hối đoái của Mỹ - nguồn quỹ vừa được dùng để hỗ trợ tỷ giá cho Argentina - là một quỹ khẩn cấp do Bộ Tài chính nước này quản lý, từng cấp cho Mexico một hạn ngạch vay 20 tỷ USD khi đồng tiền peso Mexico rớt giá chóng mặt vào tháng 12/1994. Khi đó, Mexico đã vay 12 tỷ USD và đã trả đủ cả gốc lẫn lãi.

Từ khóa:

argentina thế giới tỷ giá

