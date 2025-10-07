Thứ Ba, 07/10/2025

Trang chủ Thế giới

Mỹ dọa đánh thuế chống bán phá giá đối với pasta Italy

Điệp Vũ

07/10/2025, 11:10

Mỹ đang chuẩn bị áp dụng thuế quan cao lên pasta (mì ống và nui) nhập khẩu từ Italy vì cho rằng các sản phẩm bị bán phá giá tại thị trường Mỹ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ Ủy ban châu Âu (EC), Washington đã đe dọa áp mức thuế lên tới 92% đối với nhiều nhà sản xuất pasta của Italy, bao gồm cả những thương hiệu nổi tiếng như Barilla, La Molisana và Pastificio Lucio Garofalo. Động thái này nhằm đáp trả các hành vi mà Mỹ cho là "bán phá giá" từ phía các công ty Italy.

Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra kết luận sơ bộ rằng việc áp thuế chống bán phá giá là cần thiết đối với 13 công ty pasta của Italy. Nếu được thực thi, các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ tháng 1/2026 và sẽ được áp chồng lên mức thuế 15% mà Tổng thống Donald Trump đã triển khai với cả các mặt hàng nhập khẩu từ châu Âu.

Như vậy, mức thuế quan thực tế của Mỹ có thể lên tới 107% đối với hầu hết các loại pasta cao cấp của Italy.

Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đã bày tỏ sự không hài lòng với cả Washington và Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan đang điều hành chính sách thương mại thay mặt cho khối.

Ông Olof Gill, phát ngôn viên thương mại của EC, cho biết Brussels đang phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Italy để giải quyết vấn đề trong cuộc điều tra này và sẽ can thiệp khi cần thiết.

Một phương án ở đây là Brussels có thể đưa vụ việc lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nếu cho rằng các cáo buộc của Mỹ là không có cơ sở. Mặc dù Mỹ hiếm khi tuân thủ các phán quyết của WTO, nhưng một phán quyết có lợi cho Brussels sẽ cho phép họ thực hiện các biện pháp trả đũa.

Hiệp hội nông sản Coldiretti của Italy đã cảnh báo rằng mức thuế quan mà Mỹ dự kiến áp lên pasta của nước này sẽ là "đòn chí mạng" đối với các nhà sản xuất pasta Italy, đồng thời đẩy giá cả lên cao hơn cho người tiêu dùng Mỹ. Khoảng một nửa giá trị xuất khẩu pasta khô của Italy sang Mỹ sẽ bị ảnh hưởng nếu các mức thuế này được áp dụng.

Việc đánh thuế như vậy sẽ gây thêm khó khăn cho ngành thực phẩm và rượu vang của Italy, vốn đang gặp khó khăn tại thị trường xuất khẩu lớn nhất là Mỹ, từ đó ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế Italy.

Bộ Thương mại Mỹ đưa ra kết luận về pasta Italy dựa trên một nghiên cứu về nhập khẩu pasta từ Italy vào Mỹ trong thời gian từ tháng 7/2023 đến tháng 6/2024. Chính phủ của bà Meloni, với mối quan hệ thân thiện với chính quyền ông trump, đang cố gắng vận động để Washington thay đổi quyết định này.

Bộ trưởng Ngoại giao Italy Antonio Tajani cho biết một "lực lượng đặc nhiệm" đã được Chính phủ nước này thành lập để phối hợp với Brussels, các cơ quan chức năng của Mỹ và các nhà sản xuất pasta bị ảnh hưởng. Ông Tajani nhấn mạnh rằng chất lượng của pasta Italy không phải là hành vi bán phá giá và ông sẽ tiếp tục nỗ lực để ngăn chặn các sản phẩm giả mạo pasta Italy.

Mỹ đã nhập khẩu lượng pasta trị giá khoảng 671 triệu euro từ Italy trong năm 2024, nhưng Mỹ đồng thời cũng là một nhà xuất khẩu lớn các sản phẩm pasta sang các quốc gia khác, bao gồm Canada và Nhật Bản.

Từ khóa:

Italy Mỹ pasta thế giới thuế quan

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

