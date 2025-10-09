Giá cacao thế giới giảm chóng mặt

Giới phân tích cảnh báo rằng mặt hàng này đang bị bán quá mức (oversold) và giá có thể bật tăng mạnh mẽ trở lại.

Giá hợp đồng tương lai cacao tại Mỹ cho kỳ hạn giao hàng tháng 12 giảm 1,4% trong phiên giao dịch ngày 8/10, về quanh mức 6.090 USD/tấn. Phiên này kéo dài chuỗi phiên giảm giá của cacao, sau khi khi các hợp đồng giao sau cacao đã mất 10% giá trị trong tuần kết thúc vào ngày 3/10.

Đây là một sự thay đổi đáng kể trong xu hướng giá cacao - loại nông sản vốn đã duy trì ở mức giá cao trong 2 năm qua. Vào giữa tháng 12 năm ngoái, giá cacao tại Mỹ đã đạt đỉnh 12.931 USD/tấn. Tuần này, giá cacao đã chạm mức thấp nhất kể từ đầu năm 2024.

Các điều kiện nông nghiệp khó khăn, sự xâm nhập của sâu bệnh và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu từ khu vực Tây Phi đã đẩy giá cacao lên cao trong những năm gần đây. Tuy nhiên, xu hướng tăng giá đã bị chặn lại trong tuần qua khi chính phủ hai quốc gia trồng nhiều cacao là Bờ Biển Ngà và Ghana nâng mức giá tối thiểu phải trả cho nông dân trồng cacao.

Các nhà phân tích từ ngân hàng đầu tư Citi đã cảnh báo rằng thị trường cacao đang ở trong tình bán quá mức, do vị thế bán khống cacao đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8/2022. Điều này đồng nghĩa rằng khi các hợp đồng bán khống bị đóng ồ ạt, giá cacao có thể tăng dữ dội trở lại.

Không chỉ ở New York mà tại London, các hợp đồng cacao cũng bị bán khống quá mức. Các nhà phân tích từ ngân hàng Societe Generale cho biết các quỹ đã chuyển sang vị thế bán ròng cacao trong tuần này, khiến giá cacao dễ bị ảnh hưởng bởi việc mua lại để đóng vị thế bán. Tại New York, cacao cũng dễ bị ảnh hưởng bởi việc mua lại để đóng vị thế bán, mặc dù không đến mức cực đoan như các hợp đồng tại London.

Việc mua lại để đóng vị thế bán (short covering) là khi các nhà đầu tư mua lại tài sản đã vay để đóng vị thế bán, nhằm mục đích chốt lời hoặc cắt lỗ đối với vị thế bán khống. Nếu các nhà giao dịch đổ xô mua lại tài sản để đóng trạng thái bán khống, một vòng xoáy tăng giá có thể xuất hiện.

Diễn biến giá cacao từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/tấn - Nguồn: CNBC.

Các chiến lược gia của ngân hàng JP Morgan đã viết trong một báo cáo vào tuần này rằng dấu hiệu phục hồi giá cacao đã bắt đầu xuất hiện. Theo báo cáo này, việc Bờ Biển Nga và Ghana tăng giá thu mua cacao tại các nông trại đã khuyến khích người trồng bán ra cacao vụ mới, dẫn tới nguồn cung tăng và giá cacao ở thị trường Mỹ và Anh sụt giảm.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nói rằng tổng số hợp đồng tương lai và quyền chọn mở trên thị trường cacao đang tăng lên từ mức thấp lịch sử, quay trở lại mức của tháng 2/2025 - thời điểm hợp đồng tương lai cacao tại Mỹ có lúc giao dịch trên mức 10.000 USD/tấn.