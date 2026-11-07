Giá vàng bật tăng trở lại sau chuỗi giảm 3 tuần liên tiếp
MMai Nhi
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Tính chung cả tuần (2–7/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn “4 số 9”, tổng mức tăng dao động từ 1,5 triệu – 3,7 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu…
Sau phiên giảm lên tới 2 triệu
đồng/lượng ngày 6/11, thị trường vàng miếng SJC bước sang
ngày giao dịch cuối tuần 7/11 với mặt bằng
giá tương đối ổn định. Hầu hết doanh nghiệp lớn không điều chỉnh bảng giá trong
phiên, dù mức niêm yết giữa các đơn vị vẫn có sự chênh lệch, chủ yếu ở chiều
mua vào.
Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đặt giá mua vàng miếng tại ngưỡng 138 triệu
đồng/lượng và giá bán là 141 triệu
đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên 7/11 và không đổi so với giá chốt phiên 6/11.
Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, giá bán vàng miếng cùng được
giữ ở mức 141 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chiều mua
có sự khác biệt khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 136,5 triệu đồng/lượng, giảm
500 nghìn đồng/lượng so với phiên hôm qua.Trong khi đó, giá mua tại Phú Quý vẫn giữ ở ngưỡng 137,5 triệu đồng/lượng.
Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng duy trì giá mua vàng
miếng SJC ở mức 139 triệu đồng/lượng và giá bán ở ngưỡng 140,5
triệu đồng/lượng. Bảng giá này không có sự điều chỉnh trong suốt phiên, đồng
thời giữ nguyên so với cuối ngày 6/11.
Trong khi đó, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua tại 136,5 triệu đồng/lượng và bán ra là 140
triệu đồng/lượng. Đồng thời,
giá giao dịch vàng miếng tại Ngọc
Thẩm cũng thấp hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với nhóm đứng đầu thị trường.
Tính chung cả tuần (2–7/11), giá mua và bán cùng tăng phổ biến 1 triệu
đồng/lượng so với đầu tuần, lên lần lượt 138 triệu đồng và 141 triệu đồng/lượng, chấm dứt 3 tuần giảm liên tiếp.
Mức tăng tại một số doanh nghiệp khu vực phía Nam bằng một nửa so với
mặt bằng chung khi giá vàng tại Ngọc Thẩm
chỉ tăng 500 nghìn
đồng/lượng, còn Mi Hồng tăng 700 nghìn đồng/lượng trong cả tuần.
Sau khi tăng mạnh trong những phiên đầu tuần, giá vàng miếng SJC dần thu hẹp đà tăng về cuối tuần. Tuy nhiên, xu hướng đi lên vẫn được duy trì khi chốt tuần, bám sát diễn biến vàng thế giới.
Động lực tăng giá vàng trong tuần qua chủ yếu đến từ diễn biến
suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ.
Chiến thắng áp đảo của
Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đã gây áp lực lên đồng bạc
xanh, đồng thời kéo lợi suất trái phiếu đi xuống. Tuy nhiên, xét cả tuần, chỉ
số Dollar Index vẫn tăng hơn 0,4%, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn
10 năm giảm gần 8 điểm cơ bản.
Bên cạnh đó, lực mua vàng còn xuất hiện trong bối cảnh giá dầu thô phục hồi
hơn 1% trong phiên gần nhất. Dù vẫn hướng tới một tuần giảm mạnh, nhịp hồi phục
của giá dầu khiến thị trường lo ngại áp lực từ chi phí năng lượng đối với lạm
phát toàn cầu chưa sớm chấm dứt.
Tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm khoảng 17% nhờ kỳ vọng xung đột Mỹ - Iran sẽ hạ nhiệt sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ
tại Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và tàu chở dầu
tại Trung Đông vẫn tiếp diễn, khiến rủi ro gián đoạn nguồn cung chưa được loại
bỏ.
Thị trường vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên giao dịch cuối tuần trong trạng thái ổn định.
Dù giá mua, bán tại phần lớn doanh nghiệp không thay đổi so với phiên 6/11 nhưng mức tăng tích lũy trong cả tuần vẫn dao động
từ 1,5 triệu đồng đến 3,7 triệu đồng/lượng, cao hơn biên độ
biến động của vàng miếng SJC.
Trong phiên cuối tuần, Công ty SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn
“4 số 9” tại ngưỡng 136,5 triệu - 140,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên
hôm qua, ngoại trừ Công ty SJC vẫn giữ nguyên giá
vàng nhẫn, giá giao dịch tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt điều chỉnh giảm.
Tại DOJI, giá vàng nhẫn giảm 400 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn
Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng sụt 500 nghìn đồng/lượng.
Xét cả tuần, SJC ghi nhận mức tăng cao nhất là 3,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và
bán. Trong khi đó, giá vàng nhẫn
tại DOJI tăng 1,5 triệu đồng/lượng. tại Bảo Tín Minh Châu
và Bảo Tín Mạnh Hải, mức tăng lần lượt là 2 triệu đồng/lượng và 1,7 triệu đồng/lượng so với đầu tuần.
Tại Phú Quý, giá bán vàng nhẫn tròn
9999 cũng niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng, còn chiều mua là
137,5 triệu
đồng/lượng, không thay đổi so với ngày 6/11. So với phiên đầu tuần, giá mua, bán tăng 2 triệu đồng/lượng.
Trong suốt phiên sáng, giá vàng nhẫn 9999 tại
PNJ niêm yết ổn định ở ngưỡng 136,3 triệu – 140,3 triệu đồng/lượng. Mức giá giao
dịch trên không đổi so với giá chốt phiên 6/11 nhưng tăng 2,3 triệu đồng/lượng so
với giá chốt phiên đầu tuần.
Ngọc Thẩm tiếp tục niêm yết vàng nhẫn “4 số 9” ở mức thấp nhất
thị trường, với giá mua 129,5 triệu
đồng/lượng và bán ra 133 triệu
đồng/lượng. Cả hai chiều đều không thay đổi so với cuối phiên 6/11, nhưng so với đầu tuần, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 3
triệu đồng/lượng.
Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên cuối tuần
(6/11), hợp đồng giá
vàng giao ngay giảm 0,42% so với giá chốt phiên 5/11 , quay về mốc
4.070,4 USD/oz. Đà giảm diễn ra ngay sau khi báo cáo việc làm Mỹ công bố
ngày 6/11 tốt hơn dự báo. Số liệu này làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang
Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế
và phí...), giá vàng miếng cao hơn vàng thế giới khoảng 13,19
triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu,
khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”dao động ở mức 12,49 triệu – 12,69 triệu đồng/lượng. Riêng giá vàng
nhẫn tại Ngọc Thẩm cao hơn vàng thế giới khoảng 5,19 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới giảm trong phiên ngày thứ Sáu (6/11), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, dẫn tới tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng mạnh...
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