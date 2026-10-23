Giá vàng “bốc hơi” hơn 100 USD/oz vì mối lo lạm phát cao dai dẳng

Cùng với đó, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có một phiên bán ròng mạnh hiếm thấy...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới giảm chóng mặt trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (22/10), xuống mức thấp nhất hơn 2 tháng, khi giá dầu tăng mạnh đẩy cao mối lo lạm phát tăng và lãi suất cao hơn lâu hơn trong lúc nhà đầu tư chờ cuộc họp vào tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cả tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều giảm trong phiên này, nhưng không ngăn được cú sụt của thị trường kim loại quý.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có một phiên bán ròng mạnh hiếm thấy.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.025,3 USD/oz, giảm 117,1 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 2,8% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 54,72 USD/oz, giảm 3,38 USD/oz, tương đương giảm hơn 5,8%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 2,2%, còn 4.060,4 USD/oz.

Đây là vùng giá thấp nhất của vàng kể từ đầu tháng 8 tới nay và sự sụt giảm này diễn ra khá bất ngờ vì phần lớn chuyên gia đều cho rằng giá vàng sẽ giằng co trong vùng hẹp cho tới khi Fed công bố kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong hai ngày 27-28/10.

Nguyên nhân chính gây ra phiên lao dốc này của giá vàng là giá dầu thô tăng mạnh lên mức cao nhất 5 tháng do căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Với mức tăng 4%, giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - đã vượt mốc 113 USD/thùng.

Các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng phiến quân Houthi thân Iran ở Yemen vào cơ sở hạ tầng dầu khí của Saudi Arabia làm dấy lên mối lo ngại về tình trạng gián đoạn kéo dài của nguồn cung năng lượng từ Vùng Vịnh cũng như chi phí vận tải dầu tăng cao. Cùng với đó, tờ báo New York Times ngày thứ Năm dẫn nguồn tin là quan chức Mỹ nói rằng quân đội Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vào đầu tháng tới.

Từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2 tới nay, xu hướng tăng của giá năng lượng đã trở thành một nguồn áp lực giảm giá lớn đối với thị trường kim loại quý. Giá dầu thô và khí đốt đắt đỏ hơn làm gia tăng lạm phát trên toàn cầu, buộc các ngân hàng trung ương như Fed tăng lãi suất để ứng phó, dẫn tới một môi trường vĩ mô không có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng.

Bởi vậy, giới phân tích cho rằng chừng nào cuộc chiến này còn tiếp diễn và giá năng lượng còn cao, giá kim loại quý còn gặp trở ngại dù nhìn trong dài hạn, vàng có thể phát huy vai trò “hầm trú ẩn” trước những bất ổn địa chính trị như vậy.

“Do giá năng lượng tăng mạnh, mối lo về sức ép lạm phát cũng tăng theo. Khi sức ép lạm phát tăng, hệ quả là mối lo về việc Fed tiếp tục nâng lãi suất cũng tăng”, nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, mức đặt cược của thị trường vào việc Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và cuộc họp tháng 12 đều giảm mạnh trong phiên này. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME, thị trường lãi suất tương lai hiện đặt cược khả năng gần 93% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần tới, còn khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 giảm còn hơn 80% từ mức hơn 90% của ngày hôm trước.

Đồng USD giảm giá trong phiên này, với chỉ số Dollar Index trượt 0,16% còn 101,62 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh do phiên bán tháo cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhà đầu tư mua trái phiếu chính phủ để tìm kiếm sự an toàn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm sụt hơn 17 điểm cơ bản, còn 4,972%. Đây là lần đầu tiên lợi suất kỳ hạn này giảm dưới 5% kể từ hôm 23/9, đồng thời là phiên giảm mạnh nhất của lợi suất kỳ hạn này kể từ ngày 10/3/2023 - theo hãng tin CNBC.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 14 điểm cơ bản, còn 5,296%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm cũng giảm hơn 16 điểm cơ bản, còn 4,659%.

Những chuyển động này có thể xem là “bất thường” vì theo quy luật thường, tỷ giá đồng USD giảm và lợi suất trái phiếu giảm phải là những yếu tố hỗ trợ giá vàng.

“Chúng tôi dự báo giá kim loại quý sẽ thiếu phương hướng rõ ràng và mức độ biến động có thể duy trì ở mức cao. Giá vàng có thể tiếp tục giao dịch ở mức bình quân 4.200 USD/oz trong hai quý tới do nhu cầu nữ trang toàn cầu giảm mạnh”, một báo cáo của công ty Intesa Sanpaolo nhận xét.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 12 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.045,6 tấn vàng. Đây là lượng bán ròng hiếm thấy trong một phiên của quỹ này.

Đầu giờ sáng nay (23/10), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á chưa có nhiều biến động so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 6h45 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay gần như đi ngang ở mức 4.025 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm hơn 0,1%, còn 54,66 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 126,3 triệu đồng/lượng, giảm 3,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.630 đồng (mua vào) và 26.040 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.