Giá vàng cầm cự khi lợi suất trái phiếu vẫn tăng, SPDR Gold Trust mua ròng

Dù được hỗ trợ bởi khả năng cao Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10, giá vàng vẫn chịu áp lực giảm khi tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì xu hướng tăng...

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới gần như đi ngang khi kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (5/10) và quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có một phiên mua ròng nhẹ.

Dù được hỗ trợ bởi khả năng cao Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10, giá vàng vẫn chịu áp lực giảm khi tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì xu hướng tăng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York dừng ở mức 4.141,4 USD/oz, giảm 0,4 USD/oz so với mức chốt của tuần trước - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 61,19 USD/oz, tăng 0,67 USD/oz, tương đương tăng 1,1%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,1%, chốt ở mức 4.156,8 USD/oz.

Từ tuần trước, khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng này đã giảm mạnh do số liệu lạm phát chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 và số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ đều yếu hơn so với dự báo. Phiên đầu tuần, thị trường lãi suất tương lai tiếp tục đặt cược khả năng chỉ khoảng 22-23% Fed tăng lãi suất trong lần họp tới, theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Xác suất gần 80% Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng này đang giữ vai trò là một yếu tố quan trọng nâng đỡ giá vàng. Tuy nhiên, áp lực giảm đối với giá vàng vẫn đến từ khả năng Fed còn tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay, với mức đặt cược vào một động thái thắt chặt trong cuộc họp tháng 12 đang ở mức gần 87%.

Mối lo lạm phát tăng và kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn tiếp tục đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD leo thang, tạo thêm sức ép mất giá đối với vàng.

Xu hướng bán tháo trái phiếu chính phủ toàn cầu tiếp diễn trong phiên đầu tuần, đưa lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đến cuối phiên tăng 3 điểm cơ bản, đạt 5,307%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này tăng khoảng 7 điểm cơ bản, đạt 5,349%, cao nhất từ tháng 4/2022.

Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 3 điểm cơ bản, đạt 5,661% vào cuối phiên. Trước đó, lợi suất này có lúc tăng hơn 7 điểm cơ bản, đạt 5,703%, cao nhất từ tháng 5/2002.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng 0,17%, đóng cửa ở mức 102,1 điểm, gần mức cao nhất 17 tháng thiết lập vào tuần trước.

Ngoài triển vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất, đồng USD còn tăng giá do đồng euro lao dốc mạnh vì những lo ngại xung quanh triển vọng tài khóa của Pháp.

Với tác động từ các yếu tố trái chiều như vậy, giá vàng giằng co trong vùng tương đối hẹp trong phiên đầu tuần, với giá vàng giao ngay dao động trong khoảng 4.123-4.171 USD/oz.

“Chúng ta có thể chứng kiến giá vàng giảm trong ngắn hạn trước khi lực mua tăng đáng kể trở lại. Nguyên nhân chính là đồng USD liên tục tăng cao hơn và lợi suất trái phiếu cũng vậy”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty Forex.com nhận định với hãng tin Reuters.

Không có nhiều số liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố trong tuần này, nên nhà đầu tư sẽ dành nhiều sự quan tâm cho biên bản cuộc họp tháng 9 của Mỹ, theo dự kiến sẽ được công bố vào ngày thứ Tư. Biên bản sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu hơn về quan điểm chính sách tiền tệ của các quan chức Fed, từ đó định hình rõ hơn triển vọng lãi suất.

Ngoài ra, tình hình chiến tranh ở Vùng Vịnh và diễn biến giá dầu cũng có thể tác động tới giá vàng thông qua ảnh hưởng đến triển vọng lạm phát và lãi suất. Phiên ngày thứ Hai, giá dầu giảm gần 2% nhờ tin các nước thuộc khối công nghiệp phát triển G7 vào hôm thứ Sáu đã nhất trí xả 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ dự trữ khẩn cấp. Tuy nhiên, giá dầu Brent vẫn giữ trên ngưỡng 100 USD/thùng.

Dù giá vàng đang gặp trở ngại trong ngắn hạn, công ty tư vấn kim loại quý Metals Focus vẫn dự báo giá kim loại quý này đạt mức cao kỷ lục trong năm 2027 do nhu cầu của nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục khỏi các tài sản USD. Metals Focus dự báo giá vàng sẽ đạt bình quân 5.330 USD/oz trong năm tới.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.056,2 tấn vàng. Gần đây, khi áp lực giảm đối với giá vàng gia tăng, quỹ này mua chậm lại. Nếu so với khi chiến tranh Iran mới bắt đầu, quỹ này đã bán ròng hơn 45 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (6/10), giá vàng và giá bạc cùng giảm nhẹ.

Lúc 6h50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,15% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.135 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,25%, còn 61 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 130,5 triệu đồng/lượng, giảm 0,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.780 đồng (mua vào) và 26.190 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.