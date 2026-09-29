Goldman Sachs giữ nguyên dự báo giá vàng đạt 4.900 USD/oz trước cuối năm 2026

Dù giá vàng đang giảm mạnh, Goldman Sachs cho rằng giá kim loại quý này vẫn có khả năng đạt mục tiêu 4.900 USD/oz trong thời gian từ nay đến cuối năm...

Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Ngân hàng Goldman Sachs cho rằng với xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục diễn ra mạnh mẽ, nhất là Trung Quốc dường như mua nhiều hơn so với số liệu chính thức được công bố, giá vàng thế giới vẫn có khả năng đạt mục tiêu 4.900 USD/oz trong thời gian từ nay đến cuối năm.

"Mô hình dự báo tức thời (nowcast) của Golmand Sachs ước tính các ngân hàng trung ương đã mua 44 tấn vàng trong tháng 7 năm nay, so với mức trung bình 17 tấn mỗi tháng trong những năm trước năm 2022, với đóng góp lớn từ Trung Quốc. Tính theo mức trung bình 3 tháng đã điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ, xu hướng mua ròng này đạt mức 91 tấn/tháng”, hai nhà phân tích Lina Thomas và Daan Struyven thuộc bộ phận nghiên cứu của Goldman Sachs viết trong một báo cáo nghiên cứu gần đây.

Báo cáo nhận định triển vọng giá vàng từ nay đến cuối năm vẫn nghiêng về tăng, có thể đạt mức 4.900 USD/oz. Tuy nhiên, các nhà phân tích thực hiện báo cáo cũng cảnh báo về khả năng biến động mạnh theo cả hai chiều trong quá trình này.

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh giá vàng thế giới đương đầu áp lực giảm mạnh trong thời gian gần đây do giá năng lượng tăng cao gây áp lực lạm phát, đẩy cao khả năng các ngân hàng trung ương - đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - nâng lãi suất. Trong phiên giao dịch ngày 28/9, giá vàng giảm 4%, về sát ngưỡng 4.100 USD/oz.

So với báo cáo đưa ra hồi cuối tháng 8, dự báo giá vàng của Goldman Sachs trong lần cập nhật này không thay đổi.

"Dự báo giá trị hợp lý ở mức 4.900 USD/oz vàng trước khi kết thúc năm 2026 của chúng tôi dựa trên giả định nhu cầu mạnh mẽ và liên tục từ các ngân hàng trung ương, với lượng mua ròng đạt trung bình 50 tấn/tháng trong năm 2026 và 40 tấn/tháng trong năm 2027, song song với sự phục hồi nhu cầu từ các nhà đầu tư tư nhân thông qua các quỹ ETF”, báo cáo viết.

"Dự báo này chưa tính đến nhu cầu cao đối với các công cụ phòng ngừa rủi ro chính sách vĩ mô toàn cầu thông qua quyền chọn mua (call options) vàng. Nếu dòng vốn từ nhà đầu tư rót vào các quỹ ETF phục hồi và trạng thái nắm giữ quyền chọn mua ở mức cao như hiện nay vẫn tiếp diễn, hoạt động phòng ngừa rủi ro của các nhà tạo lập thị trường có thể vô tình khuếch đại đà tăng và đẩy giá vàng vượt xa mức dự báo của chúng tôi”, báo cáo cho biết.

"Ngược lại, việc kỳ vọng Fed tăng lãi suất trỗi dậy cũng có thể kích hoạt hành động đóng các vị thế phòng ngừa rủi ro của nhà tạo lập thị trường, dẫn đến một đợt điều chỉnh mạnh hơn bình thường”, báo cáo nói thêm. Trong trường hợp như vậy, Goldman Sachs nhận định giá vàng có thể chỉ đạt tới mức 4.440 USD/oz trong thời gian từ nay đến cuối năm, thấp hơn đáng kể so với trong kịch bản dự báo chính là mức 4.900 USD/oz.

Goldman Sachs Research ước tính rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã mua ròng 35 tấn vàng trong tháng 7, lớn gần gấp đôi so với con số chính thức được công bố.

Do các số liệu chính thức thường thấp hơn lượng vàng thực tế mà các ngân hàng trung ương mua ròng, mô hình nowcast của Goldman Sachs Research còn theo dõi khối lượng vàng luân chuyển qua thị trường phi tập trung (OTC) tại London để đi vào các kho dự trữ nội địa hoặc các công ty lưu ký bên thứ ba. Nhờ đó, mô hình này có thể phản ánh cả những giao dịch mua vàng không xuất hiện trong dữ liệu dự trữ chính thức.

Lượng vàng do Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) giữ hộ các ngân hàng trung ương nước ngoài đã tăng 63 tấn trong tháng 7, con số vượt xa mức giảm tại kho dự trữ của Fed ở New York trong cùng tháng. Dựa trên cơ sở này, các nhà phân tích của Goldman kết luận rằng "các đợt mua vàng bổ sung gần đây của các ngân hàng trung ương chưa được phản ánh đầy đủ trong ước tính tức thời tháng 7 của chúng tôi”.

Goldman Sachs dự báo các ngân hàng trung ương sẽ mua ròng trung bình 50 tấn vàng mỗi tháng trong năm 2026.

Trong một báo cáo khác, các chuyên gia phân tích kim loại quý tại công ty Heraeus cho biết tổng lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2026 có thể tăng gấp đôi so với năm ngoái.

"Trung Quốc đã nhập khẩu 142 tấn vàng trong tháng 8, nâng tổng lượng nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm lên 1.141 tấn. Con số này cao hơn 72% so với mức 663 tấn cùng kỳ năm ngoái và vượt qua mức 940 tấn nhập khẩu trong cả năm 2025. Dòng vàng nhập khẩu mạnh mẽ này diễn ra bất chấp giá vàng cao và phản ánh nhu cầu đầu tư vẫn tiếp diễn, dù nhu cầu trang sức tại Trung Quốc vẫn tương đối yếu”, báo cáo cho biết và lưu ý rằng số liệu này chưa bao gồm 20 tấn vàng mà PBOC đã mua trong tháng 8, theo số liệu được công bố chính thức.

"Nếu tốc độ nhập khẩu vàng của Trung Quốc được duy trì trong phần còn lại của năm 2026, tổng lượng nhập khẩu sẽ đạt khoảng 1.700 tấn, mức cao nhất trong thập kỷ này”, Heraues nhấn mạnh.