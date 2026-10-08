Giá vàng tụt xuống mức thấp nhất 2 tháng do đồng USD tăng mạnh

Tại thời điểm lập đáy, giá vàng chịu áp lực cộng hưởng từ đồng USD tăng giá và bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu khiến lợi suất tăng mạnh...

Diễn biến giá vàng thế giứoi 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (7/10), xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8, do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) còn tăng lãi suất. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.111,9 USD/oz, giảm 53,4 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm gần 1,3% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 59,92 USD/oz, giảm 1,56 USD/oz, tương đương giảm hơn 2,5%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 1,1%, chốt phiên ở mức 4.140,7 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm khoảng 100 USD/oz, trượt sâu dưới mốc 4.100 USD/oz, thấp nhất kể từ hôm 5/8. Tại thời điểm lập đáy này, giá vàng chịu áp lực cộng hưởng từ đồng USD tăng giá và bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu khiến lợi suất tăng mạnh.

Sau đó, khi lợi suất giảm trở lại, sức ép mất giá đối với vàng cũng dịu bớt, giúp vàng hồi mốc 4.100 USD/oz.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD tăng 0,4% phiên này, đóng cửa ở mức 102,25 điểm, cách không xa mức đỉnh của 17 tháng thiết lập vào đầu tuần. Trong 1 tháng trở lại đây, chỉ số đã tăng hơn 3,2%.

USD tăng giá mạnh trong thời gian gần đây nhờ hưởng lợi từ vị thế quốc gia xuất khẩu ròng năng lượng của Mỹ trong bối cảnh giá dầu neo cao vì chiến tranh ở Vùng Vịnh. Ngoài ra, USD còn tăng giá do đồng euro chịu áp lực giảm mạnh liên quan tới mối lo về nợ công của Pháp. Triển vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất cũng hỗ trợ đáng kể cho tỷ giá bạc xanh.

“Trong suốt mấy tuần qua, chúng tôi đã giữ quan điểm lạc quan về triển vọng tăng giá của USD. Quan điểm này đã cho thấy sự đúng đắn. Nhưng tôi cho rằng yếu tố đà tăng của USD đã bắt đầu chậm lại. Nếu bất kỳ có tiến triển tích cực nào về tình hình Trung Đông trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ, hay số liệu kinh tế Mỹ yếu đi, đó sẽ là những yếu tố làm suy yếu triển vọng Fed tăng lãi suất trong năm tới”, trưởng chiến lược tỷ giá G10 của ngân hàng Nomura, ông Dominic Bunning, nhận xét với hãng tin Reuters. Ông cho rằng hiện tại, giá dầu tăng đang là yếu tố hỗ trợ chủ đạo của đồng USD trong ngắn hạn.

Theo biên bản cuộc họp tháng 9 của Fed được công bố vào ngày thứ Tư, các nhà hoạch định chính sách tiền tệ dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất trước khi kết thúc năm nay để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, biên bản không nêu rõ thời điểm cụ thể mà các quan chức Fed dự định tăng lãi suất, thay vào đó chỉ đề cập rằng tình trạng giá cả liên tục ở mức cao cùng với thị trường lao động ổn định nhiều khả năng sẽ dẫn đến đợt tăng lãi suất thứ hai trong năm nay, sau đợt tăng vào tháng 9.

"Liên quan đến triển vọng chính sách tiền tệ sau cuộc họp hiện tại, hầu hết các thành viên dự họp đều nhận định rằng việc tiếp tục lãi suất trong thời gian từ nay đến cuối năm có thể là bước đi phù hợp”, biên bản nêu rõ. Quan điểm này đi kèm với sự thận trọng nhất định: "Tuy nhiên, các thành viên nhấn mạnh rằng họ luôn tiếp cận mỗi cuộc họp với tinh thần cởi mở, và các quyết định trong tương lai sẽ phụ thuộc vào những thông tin mới nhận được cũng như tác động của chúng đối với triển vọng kinh tế và cán cân rủi ro”.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng chỉ dưới 20% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng 10 này, nhưng vẫn đặt cược khả năng gần 80% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Áp lực đòi hỏi Fed tăng lãi suất còn lớn khi giá năng lượng còn cao. Dù giảm trong phiên ngày thứ Tư, giá dầu Brent vẫn duy trì trên mốc 100 USD/thùng.

Phát biểu ngày thứ Tư, Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas, ông Jeff Schmid nhận định rằng việc kiềm chế lạm phát có thể đòi hỏi tiếp tục tăng lãi suất. Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly cũng nói đường đi của lãi suất sẽ tùy thuộc vào việc liệu áp lực lạm phát có tiếp diễn hay không.

“Tôi nghĩ rằng thông điệp bây giờ là lãi suất sẽ duy trì cao hơn lâu hơn. Điều đó sẽ khiến lợi suất trái phiếu và tỷ giá đồng USD tiếp tục tăng”, chiến lược gia cấp cao Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục đạt mức cao nhất mới của 24 năm trong phiên ngày thứ Tư, sau đó xuống thang khi Bộ Tài chính Mỹ bán thành công 39 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm trong một phiên đấu giá có lực cầu mạnh.

Cuối phiên, lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 1 điểm cơ bản, đạt 5,286%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này đạt 5,35%, cao nhất kể từ năm 2002. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm cũng hạ nhiệt sau khi đạt cao nhất từ năm 2002.

Dù vàng đang đương đầu sức ép giảm, lực mua của các tổ chức đang tạo ra lực hỗ trợ quan trọng cho thị trường vàng. Số liệu chính thức công bố ngày thứ Tư cho thấy Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) mua ròng vàng tháng thứ 23 liên tiếp trong tháng 9 vừa qua.

“Nhu cầu vàng chính thức đang là yếu tố chính hỗ trợ giá vàng. Tôi cho rằng chúng ta có thể chứng kiến giá vàng tiếp tục kiểm tra các mốc hỗ trợ, thậm chí là mốc 4.000 USD/oz. Nhưng sau đó, giá vàng sẽ phục hồi về cuối năm, có thể đạt 4.400 USD/oz”, ông Grant nói.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.061,1 tấn vàng. Trong hai phiên vừa qua, quỹ đã mua ròng gần 5 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (8/10), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á chưa có nhiều thay đổi so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc gần 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,02%, giao dịch ở mức gần 4.111 USD/oz. Giá bạc giao ngay đi ngang ở mức 59,9 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 129,6 triệu đồng/lượng, giảm 1,9 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.760 đồng (mua vào) và 26.170 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.