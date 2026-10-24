Giá vàng gãy mốc 4.000 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (23/10), xuống mức thấp nhất 3 tháng và hoàn tất tuần giảm mạnh nhất trong 4 tháng...

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Nguồn áp lực mất giá chủ yếu đối với vàng trong tuần này là giá năng lượng tăng cao, làm gia tăng mối lo lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn trước thềm cuộc họp tuần tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lúc đóng cửa phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay giảm 28,2 USD/oz so với mức chốt của ngày hôm trước, tương đương giảm 0,7%, còn 3.996,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 0,67 USD/oz, tương đương giảm 1,24%, còn 54,05 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 1,3%, chốt ở mức 4.007,9 USD/oz.

Đây là lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7 giá vàng không giữ được mốc 4.000 USD/oz. Trong phiên, có lúc giá vàng giảm tới 4.075 USD/oz. Trước phiên giảm này, giá vàng đã có cú sụt 2,8% trong phiên ngày thứ Năm.

Giá dầu thô tiếp tục leo thang trong phiên ngày thứ Sáu, với giá dầu Brent giao sau tại thị trường London tăng hơn 3%, đóng cửa ở mức gần 117 USD/thùng, mức cao nhất kể từ cuối tháng 4.

Tuần này, giá dầu Brent tăng hơn 6% do căng thẳng ở Vùng Vịnh có nhiều dấu hiệu nóng lên. Tuy không làm tăng khả năng Fed đưa ra một quyết định tăng lãi suất trong cuộc họp tuần tới, đà tăng mạnh này của giá dầu đã đẩy cao mối lo của giới đầu tư về sự dai dẳng của lạm phát trên toàn cầu - yếu tố sẽ đòi hỏi các ngân hàng trung ương như Fed giữ lãi suất cao hơn lâu hơn trong dài hạn.

Hiện tại, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng hơn 90% Fed giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 giảm về mức hơn 74% từ mức hơn 90% vào đầu tuần.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng tăng trở lại trong phiên ngày thứ Sáu, gây thêm áp lực giảm giá lên vàng.

Sau phiên phục hồi ngày thứ Năm, thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ lại đương đầu áp lực bán trong phiên này, khiến lợi suất đi lên. Tuy nhiên, lợi suất của kỳ hạn 10 năm vẫn ở dưới mức chủ chốt 5%, sau khi giảm mạnh xuống dưới ngưỡng này trong phiên thứ Năm.

Đối với trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, lợi suất tăng 5 điểm cơ bản, đạt 4,999%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng 4 điểm cơ bản, đạt 5,312%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng 5 điểm cơ bản, đạt 4,686%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng 0,14% trong phiên ngày thứ Sáu, đạt 101,75 điểm.

Nhìn lại cả tuần, Dollar Index giảm gần 0,1% và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên trong 1 tháng giảm dưới ngưỡng 5%. Cùng với đó, mức đặt cược của thị trường về việc Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và cuộc họp tháng 12 đều giảm mạnh.

Tuy nhiên, giá vàng vẫn giảm 4% trong tuần này, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất từ tháng 6, dưới áp lực từ xu hướng tăng mạnh của giá dầu.

Theo giới phân tích, những dịch chuyển này cho thấy một sự đứt gãy liên hệ giữa các tài sản nói trên. Từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, giá dầu tăng thường dẫn tới kỳ vọng Fed tăng lãi suất cao hơn, kéo theo đó là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD tăng giá, dẫn tới áp lực giảm lên giá vàng.

Tuần này, giá dầu tăng đã tác động trực tiếp tới giá vàng, thay vì thông qua diễn biến triển vọng lãi suất, lợi suất trái phiếu và tỷ giá USD. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy sự bất định tăng lên trước thềm cuộc họp Fed.

“Mối lo lạm phát tăng cao cho thấy các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới sẽ không thể nới lỏng chính sách sớm như họ mong muốn. Điều này gây bất lợi cho các nhà đầu cơ giá lên vàng và bạc ở thời điểm hiện tại”, nhà phân tích Jim Wyckoff của sàn giao dịch vàng American Gold Exchange nhận định với hãng tin Reuters.

Ngoài ra, ông Wyckoff cho biết đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ ở Phố Wall trong tuần này cũng dẫn tới lệnh gọi ký quỹ đối với nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch, buộc họ phải bán vàng và bạc để huy động thanh khoản. Trong phiên ngày thứ Sáu, do cổ phiếu công nghệ bị xả mạnh, hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq của thị trường chứng khoán Mỹ cùng giảm xuống mức thấp nhất 5 tuần.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.041,7 tấn vàng. Tuần này, quỹ bán ròng 17,3 tấn vàng.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương 125,3 triệu đồng/lượng, giảm 5,6 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 25.610 đồng (mua vào) và 26.020 đồng (bán ra), giảm 60 đồng ở mỗi đầu giá so với mức chốt tuần trước.