Giá vàng hoàn tất một tuần giảm, SPDR Gold Trust mua ròng mạnh

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/10), hoàn tất một tuần đi xuống, dù tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm...

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng mạnh trong phiên ngày thứ Sáu và mua nhiều hơn bán trong cả tuần.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 5 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 0,12%, còn 4.166,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay giảm 0,43 USD/oz, tương đương giảm 0,75%, còn 57,12 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 0,3%, chốt ở mức 4.181,1 USD/oz.

Phiên giảm này của giá vàng diễn ra dù tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm.

Chỉ số Dollar Index giảm gần 0,3%, đóng cửa ở mức 101,78 điểm, nâng tổng mức giảm của cả tuần lên 0,42%. Vào đầu tuần, chỉ số có lúc đạt hơn 102,6 điểm, cao nhất trong 18 tháng trở lại đây.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 5,085%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 1 điểm cơ bản, còn 5,434%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản, còn 4,715%.

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ giằng co mạnh nhưng thiên về hồi phục trong tuần này, kéo lợi suất của các trái phiếu kỳ hạn dài giảm xuống từ mức đỉnh của 24 năm thiết lập trong tuần trước.

Đáng chú ý, sự phục hồi của giá trái phiếu diễn ra ngay cả khi các số liệu lạm phát của Mỹ công bố trong tuần cho thấy áp lực tăng giá cả tăng lên và mạnh hơn so với kỳ vọng. Giới phân tích cho rằng đợt bán tháo các cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuần này có thể đã giúp trái phiếu chính phủ phần nào lấy lại vai trò một kênh đầu tư an toàn.

Sau một tuần giằng co, có thời điểm không giữ được mốc 4.100 USD/oz, giá vàng đã giảm 0,7% trong tuần này.

Nhìn lại tuần giao dịch, có thể thấy giá vàng nhận được lực hỗ trợ từ việc tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm khỏi các mức đỉnh gần đây. Nhưng mặt khác, giá vàng cũng tiếp tục đương đầu với sức ép giảm từ các báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 của Mỹ nóng hơn dự báo, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) còn tăng lãi suất, và giá dầu tiếp tục leo thang do căng thẳng ở Vùng Vịnh chưa có dấu hiệu lắng dịu.

Phát biểu trong tuần này, một số quan chức Fed bày tỏ quan điểm Fed không cần tăng lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng 10, nhưng để ngỏ khả năng có một lần tăng nữa trong năm 2026 sau đợt tăng hồi tháng 9. Phát biểu ngày 16/10 khi dự hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở Bangkok, Thái Lan, Chủ tịch Fed Kevin Warsh bày tỏ quan điểm lạc quan về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ nhưng không đưa ra tín hiệu nào về đường đi của lãi suất.

Một số quan chức Fed khác tiếp tục lo ngại về lạm phát và tiếp tục khẳng định sự cần thiết phải tăng lãi suất. Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee nói dữ liệu lạm phát công bố trong tuần này là “đáng thất vọng”, còn Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, nói Fed có thể cần phải tăng lãi suất mạnh hơn nếu kỳ vọng lạm phát của công chúng xấu đi đáng kể.

Dù hiện chỉ đặt cược khả năng khoảng 17% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10, thị trường lãi suất tương lai vẫn đang giữ mức đặt cược khoảng 90% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME.

Áp lực lạm phát toàn cầu còn lớn do giá dầu tiếp tục xu hướng leo thang trong bối cảnh cuộc xung đột Mỹ - Iran chưa thể tìm ra lối thoát. Trong phiên ngày 16/10, giá dầu Brent có lúc vượt 110 USD/thùng.

“Giá vàng đang giằng co và nghiêng về những mức hỗ trợ thấp hơn. Lý do chính ở đây là vẫn còn quá nhiều sự mơ hồ xung quanh việc Fed sẽ làm gì”, chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities nhận định với hãng tin Reuters.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 5,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.059 tấn vàng. Cả tuần này, quỹ mua ròng gần 6 tấn vàng, sau khi bán ròng gần 3 tấn vàng trong tuần trước.

“Trong thời gian còn lại của năm nay, giá vàng có thể nghiêng về xu hướng giảm, vì Fed tiếp tục tăng lãi suất và mối lo ngại về sự đảo chiều của làn sóng AI có thể chỉ là vấn đề tạm thời”, nhà kinh tế Hamad Hussain của công ty Capital Economics nhận định với Reuters.

Mức giá chốt tuần này của vàng giao ngay tương đương 130,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 0,9 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Website Vietcombank báo giá USD chốt tuần ở mức 25.670 đồng (mua vào) và 26.080 đồng (bán ra), tăng 10 đồng ở mỗi đầu giá so với mức đóng cửa tuần trước.