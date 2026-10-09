Giá vàng hồi phục khi đồng USD và lợi suất trái phiếu cùng giảm, SPDR Gold Trust bất ngờ xả mạnh

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (8/10), khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng đi xuống trong bối cảnh nhà đầu tư giảm đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, sau mấy phiên mua ròng liên tiếp, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bất ngờ chuyển sang bán ròng mạnh trong phiên này.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.134,5 USD/oz, tăng 22,6 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng khoảng 0,5% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 59,32 USD/oz, giảm 0,6 USD/oz, tương đương giảm 1%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 0,4%, đạt 4.157 USD/oz.

Trước phiên tăng này, giá vàng có lúc giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng trong phiên ngày thứ Tư, trượt sâu dưới ngưỡng 4.100 USD/oz do đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng mạnh. Phiên này, bước xuống thang của tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu đã giúp làm dịu bớt áp lực mất giá đối với vàng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,12%, đóng cửa ở mức 102,12 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 5,229%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản, còn 5,602%. Tuần này, lợi suất của kỳ hạn 10 năm và 30 năm đều chạm mức cao nhất 24 năm.

Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ phục hồi sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào đầu tháng 11. Ngoài ra, lợi suất còn giảm sau khi một phiên đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm nhận được lực cầu lớn.

Bộ Tài chính Mỹ đã bán được 22 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 30 năm trong phiên đấu giá này, trong đó người mua gián tiếp - bao gồm các ngân hàng trung ương - chiếm 72,3% lượng mua, cao hơn mức trung bình 68% của 10 phiên gần nhất. Người mua trực tiếp, bao gồm các nhà đầu tư tổ chức, chiến 20,9%, thấp hơn mức trung bình 22% của 10 phiên gần nhất.

Nhìn chung, các phiên đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ trong tuần này đều đắt hàng, giúp giải tỏa phần nào mối lo ngại của nhà đầu tư về khả năng hấp thụ nợ của thị trường trong bối cảnh nợ công và thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ không ngừng gia tăng. Trước phiên đấu giá trái phiếu 30 năm, Bộ Tài chính Mỹ đã bán được 58 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 39 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm trong một phiên đấu giá hôm thứ Ba.

Tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ còn giảm do nhà đầu tư tiếp tục giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai hiện đặt cược khả năng dưới 18% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10, từ mức gần 20% của ngày hôm trước. Tuy nhiên, khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đang là 81%, tăng nhẹ so với phiên trước.

Biến động kỳ vọng lãi suất này phù hợp với quan điểm mà Thống đốc Fed Christopher Wall đưa ra trong bài phát biểu khi tham dự một diễn đàn do Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức ở Istanbul. Ông nói rằng Fed cần tăng thêm lãi suất để giảm lạm phát xuống, nhưng đưa ra tín hiệu rằng việc này sẽ không diễn ra ngay.

“Không nhất thiết phải tăng lãi suất trong các cuộc họp nối tiếp nhau. Cần tăng lãi suất vào thời điểm phù hợp”, ông Waller nói.

Giới phân tích nhận định áp lực mất giá vàng trong ngắn hạn còn lớn chừng nào giá dầu còn duy trì ở mức cao do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh chưa thể kết thúc. Phiên ngày thứ Năm, giá dầu thô tăng 4% sau khi Iran tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào tàu bè đi qua eo biển Hormuz.

Ở một góc nhìn lạc quan về triển vọng giá vàng trong dài hạn, chiến lược gia Nitesh Shah của công ty Wisdom Tree cho rằng tình trạng gia tăng của nợ công sẽ thúc đẩy vai trò kênh đầu tư thay thế của vàng đối với tiền pháp định và trái phiếu chính phủ. Trong ngắn hạn, ông cho rằng giá vàng sẽ còn biến động do những bất định xung quanh triển vọng lãi suất Fed.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 5,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.055,4 tấn vàng. Trước đó, quỹ mua ròng gần 5 tấn vàng trong hai phiên.

Đầu giờ sáng nay (9/10), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á tăng đáng kể so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc hơn 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,4%, giao dịch ở mức gần 4.150 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,7%, đạt 59,7 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 130,5 triệu đồng/lượng, tăng 0,9 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.690 đồng (mua vào) và 26.100 đồng (bán ra), giảm 70 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.