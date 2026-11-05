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Giá vàng nhẫn “4 số 9” tăng 7,5 triệu đồng mỗi lượng trong 4 phiên

M Mai Nhi

Trong 4 phiên (2-5/11), tổng mức tăng giá mua bán đối với vàng miếng SJC phổ biến là 5,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, với vàng nhẫn 4 số 9, mức tăng lớn hơn, dao động từ 5 triệu – 7,5 triệu đồng/lượng...

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng 4 phiên liên tiếp. Ảnh: DOJI
Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng 4 phiên liên tiếp. Ảnh: DOJI

Nối tiếp đà tăng trong phiên hôm qua (4/11), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục đi lên ngay khi mở cửa phiên sáng nay (5/11). Mức tăng phổ biến là 2,1 triệu đồng/lượng, mạnh nhất kể từ giữa tháng 8/2026.

Trong suốt 2 tiếng đầu phiên, Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết giá mua vàng miếng ở ngưỡng 141,5 triệu đồng/lượng và chiều bán 144,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua, giá vàng miếng SJC tại cả bốn doanh nghiệp trên đều bật tăng 2,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, giá vàng miếng SJC tại cả hai doanh nghiệp này đều tăng lần lượt 2,2 triệu đồng/lượng với chiều mua và 2,1 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Trong phiên sáng 5/11, giá bán phổ biến neo ở ngưỡng 144,5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong vòng 3 tuần qua. Với bốn phiên tăng giá liên tiếp (2-5/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tăng tổng cộng 5,5 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, tổng mức tăng dao động từ 5 triệu tới 6,5 triệu, tuỳ doanh nghiệp.

Tính đến 10 giờ, giá bán vàng miếng SJC tại cả hai thương hiệu này cùng đặt tại ngưỡng 144,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua tại Bảo Tín Minh Châu là 139 triệu đồng/lượng, còn tại Phú Quý là 140 triệu đồng/lượng.

Mức độ tăng giá ở hai chiều mua và bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý không đồng đều, kéo chênh lệch giá mua, bán thu hẹp 100 nghìn đồng/lượng, xuống còn 5,5 triệu đồng/lượng và 4,5 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá bán vàng miếng SJC neo tại các đơn vị kinh doanh thấp hơn so với khu vực phía Bắc, đi kèm với đó là biên độ tăng khiêm tốn hơn

Chỉ trong vòng 2 tiếng đầu mở cửa, giá vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận tới 3 nhịp tăng liên tiếp. Tính đến 10 giờ, doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 142 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mở cửa phiên, giá vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm tiếp tục tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. Thương hiệu này neo giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 140 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 5/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.
Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 5/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt đều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn. Cùng chung xu hướng trên thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn tại các hệ thống lớn đều ghi nhận nhịp tăng sang phiên thứ tư liên tiếp.

Mở cửa phiên, DOJI đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 139 triệu đồng/lượng và giá bán neo ở ngưỡng 143 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 4/11, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại doanh nghiệp này bật tăng 2,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên sáng 5/11, giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thuộc về DOJI, Bảo Tín Minh ChâuBảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. Tuy nhiên, giá mua tại Phú Quý cao hơn hẳn so với mặt chung, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu chỉ ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với ngưỡng phổ biến là 4 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 139 triệu – 143 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải. Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại tăng Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Phú Quý, giá bán vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên cũng neo ở ngưỡng 143 triệu, tăng 2,2 triệu đồng/lượng. Giá mua vàng nhẫn tại thương hiệu này đặt tại ngưỡng 140 triệu, tăng 2,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC tiếp tục tăng thêm 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 138,3 triệu – 142,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.

Trong suốt 2 tiếng đầu mở cửa, PNJ vẫn giữ giá vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 138,9 triệu – 142,9 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 4/11, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại PNJ bật tăng 2,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Biên độ tăng giá vàng nhẫn trong phiên 5/11 so với 4/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.
Biên độ tăng giá vàng nhẫn trong phiên 5/11 so với 4/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp  và tính toán.

Sau khi bật tăng 2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua, bán trong phiên hôm qua, giá vàng nhẫn “4 số 9”tại Ngọc Thẩm tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng trong phiên sáng nay. Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 130,5 triệu – 134 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Ngọc Thẩm là doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. So với giá vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm thấp hơn tới 11 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đà tăng của giá vàng nhận được lực hỗ trợ từ sự suy yếu đồng thời của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ là nguyên nhân chính gây áp lực lên đồng bạc xanh và kéo lợi suất trái phiếu đi xuống.

Cập nhật lúc 10h ngày 5/11, chỉ số Dollar Index giảm gần 0,3%, xuống còn 101,25 điểm, sau khi đồng USD lùi về mức thấp nhất trong hơn một tháng. Cùng thời điểm, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản, xuống 5,238%.

Trên thị trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 5/11 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay bật tăng hơn 1,8%, tiến lên ngưỡng 4.133,8 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,15 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 11,95 triệu – 12,65 triệu triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở ngưỡng 3,65 triệu đồng/lượng.

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