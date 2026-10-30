Giá vàng rơi về vùng đáy của 3 tháng

Trong phiên sáng 30/10, giá bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh phổ biến neo ở ngưỡng 141,4 triệu đồng/lượng với mức giảm 1,3 triệu đồng/lượng, tương đương 0,9% so với phiên hôm qua. Đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 1 tháng rưỡi.
Thị trường vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (30/10) ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 9/2026. Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng chốt phiên sáng ở ngưỡng 138,4 triệu đồng/lượng chiều mua và 141,4 triệu đồng/lượng chiều bán.
So với giá chốt phiên hôm qua (29/10), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu này đồng loạt sụt 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên sáng 30/10, giá bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh phổ biến neo ở ngưỡng 141,4 triệu đồng/lượng với mức giảm 1,3 triệu đồng/lượng, tương đương 0,9% so với phiên hôm qua. Đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 1 tháng rưỡi.
Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng neo giá bán vàng miếng SJC tại mức 141,4 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua. Trong khi đó, giá mua niêm yết lần lượt tại 136,2 triệu đồng/lượng và 137 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng/lượng.
Tại TP.Hồ Chí Minh, biên độ giảm giá tại các các doanh nghiệp phía Nam khiêm tốn hơn so với mặt bằng chung.
Trong vòng 2 tiếng đầu mở cửa, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp giảm liên tiếp, tổng cộng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 139,9 triệu – 141,4 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định đến hết phiên sáng.
Tại Ngọc Thẩm, sau nhịp đi ngang trong phiên hôm qua, giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại ngưỡng 137,5 triệu – 141 triệu đồng/lượng.
Bám sát thị trường vàng miếng SJC, vàng nhẫn “4 số 9” giảm giá đồng loạt tại các đơn vị kinh doanh. Tuy nhiên, mức giảm giá vàng nhẫn nhẹ hơn, dao động từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.
Sau khi giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua, ngay từ đầu phiên sáng nay, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC tiếp tục đi xuống, niêm yết tại ngưỡng 134,3 triệu – 138,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/10, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 900 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Tại DOJI và PNJ, cả hai doanh nghiệp hiệu này đều neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng 136 triệu – 140 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 29/10, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều; còn giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ giảm 1 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Doanh nghiệp này đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại 137 triệu và giá bán là 140 triệu đồng/lượng.
Cùng chung mức giảm trên, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu cũng sụt 1,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Doanh nghiệp này niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 136,2 triệu – 140,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.
Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 136,4 triệu – 140,4 triệu đồng/lượng (mua – bán) và giữ nguyên trong suốt phiên. So với giá chốt phiên 29/10, giá mua, bán vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.
Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng ở ngưỡng 129 triệu – 132,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. So với Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn 9999 tại thương hiệu này thấp tới 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Báo cáo lạm phát và tăng trưởng kinh tế Mỹ cao hơn kỳ vọng đang củng cố triển vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Theo Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 9 tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Dù thấp hơn dự báo 3,7% so với cùng kỳ, nhưng mức tăng này vẫn cao hơn gấp rưỡi so với mục tiêu lạm phát hàng năm 2% của Fed. Trong khi đó, tăng trưởng GDP Mỹ đạt mức 3,4%, vượt mức dự báo 3,1%. Các số liệu này cho thấy lạm phát vẫn dai dẳng trong khi kinh tế duy trì đà tăng trưởng vững chắc, làm giảm dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed.
Sau quyết định giữ nguyên lãi suất ngày 28/10, thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 lên mức 4% - 4,25%. Theo công cụ FedWatch Tool của CME, xác suất cho kịch bản này là 75%, tăng mạnh so vơi mức 58,2% vào đầu tháng. Triển vọng giữa lãi suất ở ngưỡng cao là nguyên nhân chính tạo sức ép lên giá vàng.
Trên thị trường thế giới, tính đến 12 giờ ngày 30/10 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục giảm hơn 0,5% sau mức giảm 1,14% vào phiên hôm qua, lùi về ngưỡng giao dịch 3.999,1 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,86 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 11,76 triệu – 13,86 triệu triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở ngưỡng 5,96 triệu đồng/lượng.
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