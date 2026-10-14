Giá vàng suy yếu trước thềm báo cáo CPI Mỹ và phát biểu của Chủ tịch Fed

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/10), dù cả lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng đi xuống...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đây được xem là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn trước khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát tháng 9 - một điểm dữ liệu quan trọng có thể chi phối quyết định lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng này.

Ngoài ra, thị trường còn đợi một cuộc trò chuyện của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh để tìm kiếm những tín hiệu về đường đi của chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.162,1 USD/oz, giảm 10,2 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm hơn 0,2% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 59,29 USD/oz, giảm 1,15 USD/oz, tương đương giảm 1,9%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,3%, đóng cửa ở mức 4.177,3 USD/oz.

Vào ngày thứ Tư, Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9. Tiếp đó, vào ngày thứ Năm, BLS sẽ công bố báo cáo chỉ số giá bán buôn (PPI). Cũng trong ngày thứ Năm, Chủ tịch Warsh sẽ có cuộc trò chuyện bên lề tại hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Bangkok.

Tất cả những số liệu và thông tin này sẽ được nhà đầu tư nghiền ngẫm để định hình đường đi của lãi suất trong những tháng tới. Triển vọng lãi suất Fed không chỉ trực tiếp tác động tới giá vàng, mà còn chi phối lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá USD, qua đó tác động gián tiếp tới thị trường kim loại quý.

Hiện tại, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 23% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng này và khả năng gần 88% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

“Các dữ liệu lạm phát mới của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này. Bởi vậy, thị trường đang chờ xem tình hình sẽ như thế nào”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty StoneX nhận định với hãng tin Reuters, đồng thời đề cập đến cuộc trò chuyện sắp tới của Chủ tịch Fed. Ông cho rằng thị trường sẽ tương đối trầm lắng trước khi diễn ra các sự kiện này.

Tuy đương đầu áp lực giảm từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, giá vàng giảm với mức độ hạn chế trong phiên này nhờ được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá USD cùng giảm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 5,215%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản, còn 5,564%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm đi ngang ở mức 4,791%.

Chỉ số Dollar Index giảm 0,36%, đóng cửa ở mức 102,22 điểm, sau khi đạt mức cao nhất 18 tháng trong phiên ngày hôm trước.

Trong một báo cáo công bố ngày thứ Ba, IMF cảnh báo mạnh mẽ về những rủi ro liên quan đến mức nợ công cao trên toàn cầu và xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu, cho rằng những rủi ro này có thể bị khuếch đại bởi áp lực lạm phát do chiến tranh.

“Lãi suất tăng đang ngày càng trở thành một ‘con dao hai lưỡi’ đối với giá vàng. Lãi suất tăng làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, nhưng cũng đồng thời làm trầm trọng thêm gánh nặng tài khóa đối với nhiều chính phủ, qua đó đẩy cao mối lo về tính bền vững nợ của họ”, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận định, cho rằng mối lo về nợ công có thể thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản an toàn.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.054,1 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (14/10) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc cùng giảm nhẹ so với chốt phiên Mỹ.

Lúc gần 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm hơn 0,1%, giao dịch ở mức 4.156 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm gần 0,4%, còn 59,1 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 130,7 triệu đồng/lượng, giảm 0,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua, nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.690 đồng (mua vào) và 26.100 đồng (bán ra), giảm 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.