Giá vàng tăng mạnh nhất gần 3 tháng, đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm sau bầu cử

Chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đã đẩy đồng USD giảm mức thấp nhất trong hơn 1 tháng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đi xuống đáng kể...

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (4/11), khi tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng đi xuống sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có động thái mua ròng mạnh tay.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.061,1 USD/oz, tăng 129,5 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 3,3% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 52,34 USD/oz, tăng 2,44 USD/oz, tương đương tăng 4,8%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 3,4%, đóng cửa ở mức 4.073 USD/oz.

Đà phục hồi mạnh trong tuần này đã đưa giá vàng lấy lại mốc 4.000 USD/oz sau khi giá giảm sâu dưới 3.900 USD/oz vào hôm 30/10, mức thấp nhất trong vòng 1 năm. Phiên ngày thứ Tư là phiên tăng mạnh nhất của giá vàng kể từ giữa tháng 8 trở lại đây.

Chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đã đẩy đồng USD giảm mức thấp nhất trong hơn 1 tháng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đi xuống đáng kể. Giới đầu tư cho rằng với việc các nghị sỹ Dân chủ chiếm đa số ở cả Thượng viện và Hạ viện, họ có thể thúc đẩy việc thắt chặt quy chế giám sát đối với trí tuệ nhân tạo (AI) và điều này sẽ đặt ra trở ngại đối tăng trưởng kinh tế Mỹ.

Thời gian qua, làn sóng đầu tư vào AI đã giữ vai trò là một động lực tăng trưởng chủ đạo của kinh tế Mỹ, đồng thời góp phần làm gia tăng áp lực lạm phát, dẫn tới triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ, theo đó hỗ trợ đồng USD và đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD giảm 0,4%, đóng cửa dưới mức 101,5 điểm. Trong tháng 10, có lúc chỉ số đạt ngưỡng 102,6 điểm, cao nhất trong 18 tháng.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm hơn 6 điểm cơ bản, còn 4,884%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản, còn 5,237%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 4,573%.

Trong tháng 10, cả lợi suất của kỳ hạn 10 năm và kỳ hạn 30 năm đều đạt mức cao nhất 24 năm, với lợi suất của kỳ hạn 10 năm vượt 5,3%.

Trao đổi với hãng tin Reuters, nhà phân tích Jim Wyckoff của sàn giao dịch American Gold Exchange cho rằng giá vàng đã nhận được sự hỗ trợ từ đồng USD suy yếu, phản ánh quan điểm rằng việc Đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát hai viện Quốc hội Mỹ có thể dẫn tới tác động bất lợi đến nền kinh tế Mỹ, mở đường cho Fed ngả về chính sách tiền tệ ôn hòa hơn.

Tuy nhiên, giá dầu thô còn cao đồng nghĩa mối lo lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa. Thị trường đang chờ xem liệu Mỹ sẽ có động thái tiếp theo như thế nào trong cuộc chiến với Iran. Gần đây, giới đầu tư đã lo ngại Tổng thống Donald Trump có thể hạ lệnh tấn công Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, song cũng “phập phồng” hy vọng về một giải pháp hòa bình khi các bên vẫn phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 83% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, tăng từ mức hơn 70% của ngày hôm trước.

Với bầu cử Mỹ đã khép lại, thị trường chuyển sang chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 10 của Mỹ, theo dự kiến sẽ được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Sáu (6/11). Báo cáo này sẽ là một điểm dữ liệu quan trọng giúp định hình triển vọng lãi suất Fed trong thời gian tới.

“Một báo cáo việc làm mạnh có thể củng cố kỳ vọng của thị trường về việc Fed tăng lãi suất trong thời gian tới. Tuy nhiên, số liệu việc làm khó có thể tăng kỳ vọng về mức lãi suất cuối cùng của Fed trong chu kỳ thắt chặt này, bởi thị trường lao động hiện tại không phải là yếu tố chính tác động tới triển vọng lạm phát”, một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận xét.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.040,5 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (5/11) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc duy trì xu hướng tăng.

Lúc 7h15, giá vàng giao ngay tăng gần 0,5%, đạt 4.080 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng gần 0,5%, đạt 52,6 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 127,4 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 4,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.500 đồng (mua vào) và 25.910 đồng (bán ra), giảm 50 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.