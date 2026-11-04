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Giá vàng tăng mạnh, USD sụt giá sau khi có dự báo Đảng Dân chủ Mỹ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội

Đ Điệp Vũ

Thị trường tài chính toàn cầu đã có những phản ứng đầu tiên sau khi có dự báo cho rằng Đảng Dân chủ sẽ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11.

Ảnh minh họa - Ảnh: Seoul Economic Daily.
Ảnh minh họa - Ảnh: Seoul Economic Daily.

Theo tin từ hãng tin Reuters, kết quả sơ bộ cho thấy Đảng Dân chủ có thể giành đa số ghế ở cả Thượng viện và Hạ viện nhờ giành chiến thắng ở những bang được coi là “thành lũy” của Đảng Cộng hòa.

Quy mô thực sự của “làn sóng màu xanh dương” (blue wave - chỉ một chiến thắng vang dội của Đảng Dân chủ) vẫn chưa được xác định chính xác bởi chưa có kết quả kiểm phiếu cuối cùng ở tất cả các cuộc đua, nhưng các ứng cử viên Dân chủ đã thắng ở những bang mà họ bị cho là khó thắng như South Carolina, Texas và Iowa.

Đồng USD tụt giá mạnh sau khi có tin trên, với chỉ số Dollar Index vào lúc hơn 13h chiều nay (4/11) theo giờ Việt Nam giảm 0,4% so với mức đóng cửa của phiên ngày hôm trước, còn 101,45 điểm.

Cùng với đó, giá vàng ghi nhận mức tăng mạnh, tái lập mốc chủ chốt 4.000 USD/oz sau khi để mất mốc này vào tuần trước.

Theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco, cùng thời điểm trên, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng gần 76 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ ngày 3/11, tương đương tăng hơn 1,9%, giao dịch ở mức 4.008 USD/oz.

Giá bạc tăng hơn 3,3%, giao dịch ở mức 51,6 USD/oz.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng đồng loạt giảm, cùng với sự suy yếu của đồng USD hỗ trợ cho đà hồi phục của giá vàng.

Lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm có lúc giảm gần 5 điểm cơ bản, còn 4,902%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm 6 điểm cơ bản, còn 4,55%.

“Đồng USD yếu đi, cùng với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm cả về mặt danh nghĩa và thực tế, rõ ràng đang hỗ trợ giá vàng”, ông Chris Weston - trưởng bộ phận nghiên cứu của công ty Pepperstone - nhận định với Reuters.

Ngoài ra, ông Weston cho rằng giá vàng và giá trái phiếu kho bạc Mỹ tăng còn phản ánh nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư do lo ngại rằng các chính sách của Tổng thống Donald Trump sẽ càng trở nên khó đoán định hơn nếu Đảng Cộng hòa của ông thực sự không giữ được quyền kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện trong cuộc bầu cử này.

Khả năng có một chiến thắng lớn thuộc về Đảng Dân chủ - đảng có những chủ trương chính sách nghiêm ngặt hơn với trí tuệ nhân tạo (AI) - cũng đang gây ra áp lực bán trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Lúc hơn 13h theo giờ Việt Nam, các chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq tương lai đồng loạt ghi nhận mức giảm từ 0,2-0,5%. Mức giảm đáng kể trong phiên ngoài giờ xuất hiện ở các cổ phiếu AI đình đám, như Oracle có lúc giảm 1,2%, SpaceX giảm 1,8%, Coreweave giảm 1,8%...

Các thị trường chứng khoán châu Á có phản ứng không đồng nhất với thông tin về bầu cử ở Mỹ. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm hơn 1,5%, trong khi AXS 200 của Australia và Nifty 50 của Ấn Độ chỉ giảm tương ứng 0,6% và gần 0,1%. Trái lại, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,3% và Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục tăng 1,7%.

Giá dầu thô tăng nhẹ, với mức tăng hơn 0,1% ở cả giá dầu WTI giao sau ở Mỹ và dầu Brent giao sau ở London, đạt tương ứng 96,2 USD/thùng và 103,8 USD/thùng tại thời điểm 13h30 chiều theo giờ Việt Nam.

Theo một số chuyên gia, việc giá vàng hồi mốc 4.000 USD/oz là một chỉ báo tích cực sau cú giảm xuống dưới 3.900 USD/oz vào tuần trước.

“4.000 USD/oz là ngưỡng kháng cự mạnh. Việc tăng lên trên hay giảm xuống dưới ngưỡng này giúp xác định hướng đi sắp tới của giá vàng”, nhà phân tích cấp cao Matt Simpson của công ty StoneX nhận xét.

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