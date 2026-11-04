Vàng giảm giá trong lúc đợi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (3/11), khi nước Mỹ tiến hành cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ nhằm xác định quyền kiểm soát tại hai viện Quốc hội...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng, gây áp lực giảm giá lên vàng, và quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng khá mạnh.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 3.931,6 USD/oz, giảm 16,1 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm 0,4% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 49,92 USD/oz, giảm 0,86 USD/oz, tương đương giảm 1,7%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 giảm 0,7%, đóng cửa ở mức 3.940,4 USD/oz.

Giá vàng đã tăng vào đầu phiên, nối tiếp sự phục hồi của phiên ngày thứ Hai, nhưng sau đó không duy trì được xu thế tăng dưới sức ép từ đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng đi lên. Tại thời điểm cao nhất của phiên, giá vàng giao ngay đạt hơn 3.970 USD/oz, còn khi giảm sâu nhất trong phiên, giá trượt về 3.895 USD/oz.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,14%, đóng cửa ở mức 101,9 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản lên mức 4,96%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản, lên 5,332%. Đối với kỳ hạn 2 năm, lợi suất tăng 4 điểm cơ bản, đạt 4,623%.

Tuy nhiên, áp lực giảm giá đối với vàng trong phiên này không lớn như trong tuần trước, vì giá dầu tiếp tục đi xuống, về mức thấp nhất trong 3 tuần. Yếu tố khiến giá dầu giảm trong hai phiên ngày thứ Hai và thứ Ba là những tín hiệu tích cực về khả năng kết thúc các cuộc xung đột ở Ukraine và Iran, dù giá dầu vẫn được hỗ trợ bởi rủi ro gián đoạn nguồn cung từ các vụ tấn công gần đây trong cả hai cuộc chiến này.

Mối quan tâm của giới đầu tư trên toàn cầu đang hướng tới cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Theo dự báo của giới phân tích, Đảng Dân chủ có thể sẽ giành lại quyền kiểm soát Hạ viện từ phe Cộng hòa, còn kết quả cuộc đua ở Thượng viện có phần khó đoán hơn.

“Nếu Đảng Dân chủ giành chiến thắng lớn ở cả hai viện Quốc hội, đồng USD sẽ đương đầu áp lực giảm mạnh, vì chính quyền sẽ khó thông qua các dự luật hơn, bao gồm các biện pháp liên quan tới trần nợ. Nếu đồng USD giảm, giá vàng sẽ được hỗ trợ”, nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty Forex.com nhận định với hãng tin Reuters.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,8 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.037,7 tấn vàng.

Trong một báo cáo công bố ngày 3/11, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) hạ dự báo về mức tăng trưởng đầu tư vàng toàn cầu trong năm nay từ 400 tấn xuống còn 200 tấn, do nhu cầu đối với vàng miếng và đồng xu vàng suy yếu. Tuy nhiên, tổ chức này nâng dự báo về lượng mua vào của các ngân hàng trung ương.

"Nhu cầu của các quỹ ETF vàng vượt kỳ vọng, nhưng nhu cầu đối với vàng miếng và tiền xu vàng - dù vẫn tương đối ổn định - đã chậm lại đáng kể trong nửa sau năm 2026", báo cáo viết.

Các quỹ ETF vàng được bảo chứng bằng vàng vật chất đã ghi nhận dòng vốn vào đạt 211 tấn vàng trong quý 3, dù lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu tăng mạnh, đồng USD mạnh lên và căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt. "Điều này cho thấy những lo ngại về tài khóa và sự bất ổn trên diện rộng đã phần nào bù đắp cho chi phí cơ hội cao hơn khi nắm giữ vàng", WGC nhận định.

Tổ chức này cũng lưu ý rằng cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ đã tạo thêm một nguồn bất ổn khác. Nếu Đảng Dân chủ gia tăng quyền kiểm soát trong Quốc hội Mỹ, kết quả đó có thể hỗ trợ cho giá vàng, mặc dù cả hệ quả chính sách lẫn phản ứng của thị trường vẫn còn là ẩn số.

Trái ngược với nhu cầu từ các quỹ ETF, nhu cầu đối với vàng miếng và đồng xu vàng trong quý 3 đã giảm 19% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 268 tấn do các nhà đầu tư cá nhân đứng ngoài thị trường. Cùng với đó, tiêu thụ trang sức trong quý giảm 17% xuống còn 313 tấn - mức thấp nhất của một quý 3 kể từ khi dữ liệu bắt đầu được ghi nhận vào năm 2000.

Trong khi đó, lượng mua vào của các ngân hàng trung ương, bao gồm cả số liệu được công bố và ước tính, đã tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 321 tấn trong quý 3, mức cao nhất theo quý kể từ quý 4/2024. Ba Lan và Trung Quốc là những quốc gia dẫn đầu về lượng mua được công bố chính thức.

Hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương trong quý 3 đã nâng tổng lượng mua ròng của khối này từ đầu năm đến nay lên 675 tấn, dẫn tới việc WGC nâng dự báo về nhu cầu của các ngân hàng trung ương trong năm 2026. Hiện tại, WGC dự báo lượng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương trong năm nay sẽ đạt ít nhất bằng mức 848 tấn đã ghi nhận trong năm 2025.

"Có khả năng tổng lượng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương trong cả năm nay sẽ cao hơn so với năm ngoái”, ông Krishan Gopaul, chuyên gia phân tích cấp cao của WGC cho biết.

Đầu giờ sáng nay (4/11) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc chưa có nhiều biến động so với chốt phiên Mỹ.

Lúc 7h15, giá vàng giao ngay tăng gần 0,2%, đạt 3.940 USD/oz. Giá bạc giao ngay nhích nhẹ trên mức 49,9 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 123,2 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 0,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.550 đồng (mua vào) và 25.960 đồng (bán ra), giảm 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.