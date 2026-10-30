Giá vàng trượt nhanh về gần 4.000 USD/oz sau báo cáo lạm phát PCE Mỹ

Đồng USD, giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm, giúp hạn chế mức giảm của giá vàng, nhưng quỹ vàng SPDR Gold Trust vẫn bán ròng...

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 tháng trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (29/10) và tiếp tục đi xuống vào đầu giờ sáng nay (30/10), về sát ngưỡng chủ chốt 4.000 USD/oz, sau khi báo cáo thống kê cho thấy lạm phát cao dai dẳng của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay.

Đồng USD, giá dầu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm, giúp hạn chế mức giảm của giá vàng, nhưng quỹ vàng SPDR Gold Trust vẫn bán ròng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.022,5 USD/oz, giảm 46 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 1,1% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 52,3 USD/oz, giảm 1,8 USD/oz, tương đương giảm 3,3%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,5%, đóng cửa ở mức 4.031,4 USD/oz.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát quan trọng nhất đối với Fed - tăng 0,5% trong tháng 9 so với tháng trước, phù hợp với dự báo của giới phân tích. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số tăng 3,6%, thấp hơn dự báo là tăng 3,7% nhưng vẫn cao hơn so với mức tăng của tháng 8 và cao hơn gấp rưỡi so với mục tiêu lạm phát hàng năm 2% của Fed.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm 3,4%, vượt dự báo của giới phân tích là tăng 3,1%.

Những dữ liệu này - cho thấy sự vững vàng của nền kinh tế và tình trạng dai dẳng của lạm phát - củng cố khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, sau khi ngân hàng trung ương này đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất như dự báo vào ngày 28/10. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 80% Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, cả đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đều sụt giảm trong phiên ngày thứ Năm, tạo ra một lực đỡ nhất định cho giá vàng trên ngưỡng 4.000 USD/oz.

Chỉ số Dollar Index giảm 0,33%, đóng cửa ở mức 101,85 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 8 điểm cơ bản, còn 4,964%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 10 điểm cơ bản, còn 4,629%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm hơn 5 điểm cơ bản, còn 5,31%.

“Triển vọng lạm phát cao dai dẳng trên mục tiêu của Fed đang thúc đẩy kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12. Đó là trở ngại chính đối với giá vàng vào thời điểm này. Báo cáo PCE ngày hôm nay không mang lại một sự giải tỏa nào đối với mối lo đó”, nhà giao dịch David Meger của công ty High Rigde Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Theo ông Meger, trong thời gian tới, mối quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường vàng tiếp tục tập trung vào diễn biến trên thị trường năng lượng, vì diễn biến giá dầu chiếm phần chủ đạo trong mối lo lạm phát. “Bất kỳ sự xuống thang căng thẳng nào ở Trung Đông cũng sẽ dẫn tới giá năng lượng thấp hơn và tác động tích cực mạnh mẽ đến giá kim loại quý”, ông Meger nói.

Giá dầu giảm nhẹ trong phiên ngày thứ Năm, sau khi có thông tin cho rằng Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã liên lạc với người đứng đầu Hội đồng An ninh Iran, Mohsen Rezaei, nhằm nỗ lực khởi động lại các cuộc đàm phán hòa bình. Thông tin này được tờ Wall Street Journal đăng tải, dẫn nguồn tin là quan chức Mỹ.

Tuy nhiên, giá dầu vẫn đang duy trì vững trên ngưỡng 100 USD/thùng đối với cả dầu Brent và dầu WTI.

Trong tuần tới, nhà đầu tư cũng sẽ hướng sự chú ý tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 ở Mỹ. Kết quả của cuộc bầu cử này có thể tác động tới chính sách tài khóa và nhiều chính sách khác của chính quyền Tổng thống Donald Trump, từ đó ảnh hưởng tới các yếu tố lợi suất trái phiếu và tỷ giá, tác động tới thị trường vàng.

Cũng trong ngày 29/10, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất ở mức 2,5% - một kết quả nằm trong dự báo. Tuy nhiên, ECB cảnh báo rằng rủi ro lạm phát đang tăng lên do giá năng lượng leo thang.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.041,1 tấn vàng.

Với áp lực giảm còn lớn, giá vàng đang tiến tới hoàn tất một tháng giảm. Vào đầu giờ sáng nay tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc tiếp tục đi xuống so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 7h25 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3%, còn 4.010 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm hơn 0,5%, còn 52 USD/oz - theo Kitco.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 125,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.610 đồng (mua vào) và 26.020 đồng (bán ra), đi ngang so với sáng hôm qua.