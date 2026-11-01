Giá các mặt hàng xăng giảm mạnh sau khi áp thuế tiêu thụ đặc biệt 0%
HHuyền Vy
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Từ ngày 1/11/2026, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là 0% theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP của Chính phủ. Triển khai quy định này, Bộ Công Thương thông báo đồng loạt giảm mạnh giá các mặt hàng xăng…
Tối muộn 31/10/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố
điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng.
Theo đó, xăng E5RON92 không cao hơn 24.223 đồng/lít (giảm
1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành). Xăng E10RON95-III không cao
hơn 24.159 đồng/lít (giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp
hơn xăng E5RON92 là 64 đồng/lít.
Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng do thương nhân đầu
mối kinh doanh và thương nhân phân phối xăng dầu quy định, nhưng không muộn hơn
00 giờ 00 phút ngày 01/11/2026.
Trong kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập, không chi
sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng sinh học theo Quyết
định số 2893/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng
biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với
các mặt hàng xăng áp dụng từ 00 giờ 00 phút ngày 01/11/2026.
Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP
quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Theo đó, mức thuế suất thuế
tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được áp dụng là 0%. Nghị quyết này có
hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.
Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 31/10/2026:
Về giá xăng: Thái Lan: 32.550 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 32.010 VNĐ/lít
(Chính phủ trợ giá); Lào: 48.276 VNĐ/lít; Trung Quốc: 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ
khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 24.159 VNĐ/lít.
Như vậy, giá xăng của Việt Nam
hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.
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