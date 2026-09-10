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Giá xăng dầu trong nước tăng theo đà thế giới

H Huyền Vy

Trước đà tăng của giá thế giới, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước cũng đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, xăng E5 RON92 tăng 1.258 đồng/lít, xăng E10 RON95-III tăng 965 đồng/lít, dầu điêzen 0.05S tăng 742 đồng/lít, dầu madút 180CST 3.5S tăng 516 đồng/kg…

Các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng giá từ chiều 10/9/2026. Ảnh: Huyền Vy.
Các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng giá từ chiều 10/9/2026. Ảnh: Huyền Vy.

Chiều 10/9/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ áp dụng chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam theo thông báo của Bộ Tài chính tại Văn bản số 14175/BTC-QLG ngày 10/9/2026, thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 2205/QĐ-BCT ngày 10/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước) - Xăng sinh học: 0 đồng/lít- Dầu điêzen: 0 đồng/lít- Dầu madút: 0 đồng/kg.- Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)- Xăng sinh học: 500 đồng/lít- Dầu điêzen: 0 đồng/lít- Dầu madút: 0 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5 RON92: không cao hơn 23.744 đồng/lít (tăng 1.258 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 495 đồng/lít;

Xăng E10 RON95-III: không cao hơn 24.239 đồng/lít (tăng 965 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 28.485 đồng/lít (tăng 742 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 18.157 đồng/kg (tăng 516 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 10/9/2026. Nguồn: MOIT.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 10/9/2026. Nguồn: MOIT.

Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: xung đột giữa Mỹ và Iran có dấu hiệu leo thang; lực lượng Houthi tấn công vào Saudi Arabia gây cháy một số cơ sở dầu mỏ; tín hiệu về cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga với Ucraina… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng nhưng xu hướng tăng là chủ yếu.

Cụ thể, giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 3/9/2026 và kỳ điều hành ngày 10/9/2026 là: 127,886 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 10,860 USD/thùng, tương đương tăng 9,28%); 132,166 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 11,148 USD/thùng, tương đương tăng 9,21%); 161,030 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 6,330 USD/thùng, tương đương tăng 4,09%); 607,654 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 21,592 USD/tấn, tương đương tăng 3,68%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 09/9/2026. Nguồn: MOIT.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 26/02/2026 - 09/9/2026. Nguồn: MOIT.

Trước diễn biến của giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và thực hiện các quy định hiện hành, việc điều hành giá xăng dầu trong nước nhằm đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá thế giới, đồng thời đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 10/9/2026:

Về giá xăng: Thái Lan: 30.003 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 28.337 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 48.216 VNĐ/lít; Trung Quốc: 32.879 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 24.239 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 30.669 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 33.218 VNĐ/lít; Lào: 40.176 VNĐ/lít; Trung Quốc: 29.824 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: 28.485 VNĐ/lít.

Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

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