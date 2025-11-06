“Giấc mơ Mỹ” đáng giá bao nhiêu?

“Giấc mơ Mỹ” thường được hiểu là tập hợp các mục tiêu tài chính và cuộc sống mà nhiều hộ gia đình ở Mỹ hướng tới, gồm sở hữu nhà, có ô tô, lập gia đình và nuôi con ăn học, duy trì chất lượng sống với việc chăm sóc sức khỏe và đi du lịch, tổ chức đám cưới và tích lũy đủ để nghỉ hưu an toàn.

Theo ước tính mới nhất của trang tài chính Investopedia, “Giấc mơ Mỹ” không hề rẻ khi tổng chi phí để sở hữu nhà, nuôi gia đình và nghỉ hưu thoải mái của một hộ gia đình... là hơn 5 triệu USD nếu tính trọn đời.

Các mục tiêu tài chính lớn ngày càng xa tầm với của nhiều hộ gia đình Mỹ khi độ tuổi trung vị của người mua nhà nước này năm 2025 đã tăng lên 56 tuổi, từ 31 tuổi vào năm 1981. Trong khi đó, tỷ suất sinh sụt xuống mức thấp kỷ lục trong bối cảnh chi phí nuôi con leo thang.

Đồ thị thông tin dưới đây thể hiện chi tiết chi phí ước tính để thực hiện “Giấc mơ Mỹ”.

Mục tiêu nghỉ hưu ước tính tiêu tốn 1,6 triệu USD, là khoản chi lớn nhất. Con số này được tính bằng cách lấy mức chi tiêu nghỉ hưu bình quân tại Mỹ là 63.609 USD/năm và xét thêm lạm phát 2,5% trong 20 năm. Trong khảo sát của Investopedia năm 2025, 86% người Mỹ được hỏi nói rằng ước mơ của họ là được nghỉ hưu thoải mái.

Sở hữu nhà có chi phí trọn đời bình quân là 957.594 USD, không gồm phí bảo trì và phí quản lý. Để tính ra con số này, Investopedia áp dụng giá nhà trung vị ở Mỹ là khoảng 415.000 USD và người mua trả trước 20% giá trị căn nhà. Sau đó các khoản thanh toán cho khoản vay thế chấp mua nhà được tính lãi suất cố định 6,69% trong 30 năm.

Sở hữu ô tô cũng tốn kém khi ước tính cần tới 900.346 USD. Giả định ở đây là một hộ gia đình thay 2 xe mới 10 năm một lần. Con số này bao gồm bảo hiểm, bảo dưỡng và các khoản trả góp hàng tháng, nhưng không tính khoản thu khi bán xe.

Nuôi 2 con tiêu tốn 876.092 USD, bao gồm 4 năm học đại học công. Nếu ước mơ là tổ chức đám cưới, chi phí trung bình là khoảng 38.200 USD, gồm nhẫn đính hôn, nghi lễ và tiệc cưới.