Tiểu bang Mỹ có thể cấm người Trung Quốc mua bất động sản

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Ngọc Trang
05/11/2025, 10:45
Phán quyết của tòa khuyến khích các tiểu bang Mỹ áp dụng quy định được gọi là “luật bất động sản đối với người nước ngoài”...
Tòa phúc thẩm Liên bang Khu vực 11 của Mỹ, cấp phúc thẩm ngay dưới Tòa án Tối cao, vừa ra phán quyết mở đường để bang Florida thực thi đạo luật hạn chế người mang quốc tịch Trung Quốc mua bất động sản, khi bác bỏ các lập luận cho rằng quy định này vi phạm luật liên bang và phân biệt đối xử với người châu Á.
Đạo luật trong vụ việc này được bang Florida ban hành năm 2023, cấm những người có nơi cư trú chính tại Trung Quốc và không phải công dân Mỹ hoặc người có thẻ xanh mua bất động sản tại bang Florida. Tuy nhiên, luật cho phép người mang thị thực không thuộc diện du lịch và người được công nhận tị nạn mua một bất động sản nhà ở duy nhất, diện tích tối đa 0,81 hecta và cách các cơ sở quân sự tối thiểu 8km.
Khi ký ban hành đạo luật này, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis thuộc đảng Cộng hòa, cho biết đạo luật sẽ giúp bảo vệ người Mỹ trước ảnh hưởng của Trung Quốc.
Năm ngoái, một hội đồng thẩm phán của Tòa phúc thẩm Liên bang Khu vực 11 đã tạm thời ngăn bang Florida thực thi đạo luật trên trong lúc chờ kết quả kháng cáo.
Trong phán quyết ngày 4/11, Tòa kết luận 4 công dân Trung Quốc - được đại diện bởi Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) - không có tư cách khởi kiện đối với đạo luật năm 2023 của bang Florida, vì luật này chỉ áp dụng với người có nơi cư trú chính tại Trung Quốc, trong khi họ đã sinh sống ở Florida nhiều năm.
Tòa bác bỏ lập luận rằng quy định yêu cầu công dân Trung Quốc đăng ký bất động sản với bang xung đột với luật liên bang về đầu tư nước ngoài; đồng thời bác cáo buộc đạo luật này mang động cơ phân biệt chủng tộc với người Trung Quốc và cộng đồng người châu Á.
Phán quyết này khuyến khích các tiểu bang Mỹ áp dụng quy định được gọi là “luật bất động sản đối với người nước ngoài” - quy định từng phổ biến nhưng đã không còn được áp dụng rộng rãi cách đây khoảng một thế kỷ.
Đến nay có hơn 30 tiểu bang ở Mỹ đã thông qua hoặc đề xuất dự luật hạn chế người nước ngoài sở hữu bất động sản.
“Các mối quan ngại về an ninh quốc gia, an ninh cá nhân, an ninh đất đai và an ninh lương thực là động lực để ban hành đạo luật”, Thẩm phán phúc thẩm Robert Luck của Tòa phúc thẩm Liên bang Khu vực 11 cho biết trong phán quyết.
Luật sư Ashley Gorski của ACLU nói rằng dù thất vọng với phán quyết của tòa, liên đoàn sẽ tiếp tục đấu tranh để phản đối các đạo luật công khai nhắm vào người nhập cư dựa trên quốc tịch và sắc tộc.
Trong phán quyết ngày 4/11, Thẩm phán Barbara Lagoa - người do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm - đồng thuận với Thẩm phán Luck. Cả hai trước đó từng phục vụ tại Tòa án Tối cao bang Florida theo bổ nhiệm của Thống đốc DeSantis.
Trong khi đó, thẩm phán Charles Wilson không đồng tình. Ông cho rằng việc điều chỉnh đầu tư nước ngoài “thuộc thẩm quyền liên bang” và khi luật của tiểu bang khác với luật liên bang thì luật liên bang được ưu tiên áp dụng. Theo đó, những phần khác của luật tiểu bang bị vô hiệu. Ông Wilson do cựu Tổng thống Bill Clinton thuộc Đảng Dân chủ bổ nhiệm.
Ba thẩm phán Luck, Lagoa và Wilson ngồi cùng một hội đồng 3 thẩm phán của Tòa phúc thẩm Liên bang Khu vực 11 xét xử vụ việc này. Phán quyết ngày 4/11 được đưa ra với tỷ lệ 2-1.
Các tòa phúc thẩm liên bang tại Mỹ có nhiều hội đồng thẩm phán, mỗi hội đồng gồm 3 người, được lập ra theo lịch phân công. Mỗi vụ kiện thường do một hội đồng thẩm phán xét xử, thành phần của hội đồng thay đổi luân phiên.
Trung Quốc nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu chip của hãng Nexperia dùng cho ô tô, một động thái giúp các hãng sản xuất xe tránh được những gián đoạn lớn trong hoạt động sản xuất trên toàn cầu...
Chuỗi cửa hiệu cà phê toàn cầu Starbucks vừa cho biết đã bán lại quyền kiểm soát hoạt động tại thị trường Trung Quốc cho công ty quản lý tài sản Boyu Capital...
Đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các quốc gia theo ước tính trữ lượng vàng có thể khai thác một cách hiệu quả về mặt kinh tế...
Bengaluru - thủ phủ bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ - từ lâu được ví như “Thung lũng Silicon của châu Á”. Nơi đây quy tụ hàng trăm nghìn kỹ sư công nghệ thông tin, là “đầu não” của hàng loạt tập đoàn toàn cầu như Google, Visa, IBM, Infosys hay Wipro. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang của các tòa nhà công nghệ hiện đại là một thực tế ngột ngạt: thành phố đang bị bóp nghẹt bởi ùn tắc giao thông nghiêm trọng - một vấn đề ngày càng đe dọa năng suất, môi trường và chất lượng sống của cư dân.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: