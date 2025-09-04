10 thị trường bất động sản đắt nhất và rẻ nhất thế giới so với thu nhập

Trung tâm Nhân khẩu học và chính sách thuộc Đại học Chapman của Mỹ đã tiến hành khảo sát 95 thành phố lớn trên thế giới để tìm ra tương quan so sánh giữa giá nhà và thu nhập của người dân ở các thành phố này...

Cuộc khảo sát với dữ liệu thu thập vào quý 3/2024 cho thấy trong tất cả 95 thành phố được khảo sát, không một thành phố nào có mức giá nhà được xem là phải chăng so với thu nhập.

Một thị trường nhà đất được coi là có giá phải chăng là khi giá nhà trung vị ở đó cao gấp không quá 3 lần so với thu nhập trung vị hàng năm của hộ gia đình. Trong khi đó, ở tất cả các thành phố trong cuộc khảo sát của Đại học Chapman, không có một nơi nào có tỷ lệ giá nhà trung vị/thu nhập trung vị hàng năm từ 3 trở xuống.

Thậm chí, tại 4 khu vực đô thị lớn của bang California, Mỹ, gồm San Jose, Los Angeles, San Francisco và San Diego, mua nhà là một việc quá sức đối với nhiều người bởi giá nhà trung vị cao gấp trên dưới 10 lần so với thu nhập trung vị. Những thị trường được đánh giá đắt đỏ quá mức là những nơi có giá nhà cao gấp từ 9 lần so với thu nhập hàng năm.

Trong số những thành phố có giá nhà đắt đỏ nhất thế giới trong cuộc khảo sát nói trên, Hồng Kông là cái tên đi đầu. Ở Hồng Kông, giá nhà trung vị cao gấp 14 lần so với thu nhập trung vị của một người lao động ở đó. Australia cũng có nhiều thành phố trong top này, với sự góp mặt của Sydney, Adelaide và Melbourne trong top 10.

Trái lại, thành phố có giá nhà “rẻ” nhất - thực ra là ít đắt đỏ nhất - trong cuộc khảo sát này là Pittsburgh, thủ phủ bang Pennsylvania của Mỹ, nơi giá nhà trung vị cao gấp 3,2 lần thu nhập trung vị hàng năm. Nhóm 10 thành phố có giá nhà “mềm” nhất trong khảo sát này còn có Edmonton của Canada, hay Sheffield, Middlesbrough và Durham của Anh.

Dưới đây là 10 thành phố có giá nhà “chát” nhất thế giới nếu dựa trên tỷ lệ giá nhà trung vị/thu nhập trung vị hàng năm:

Hồng Kông: 14,4 lần

Sydney: 13,8 lần

San Jose, Mỹ: 12,1 lần

Vancouver, Canada: 11,8 lần

Los Angeles, Mỹ: 11,2 lần

Adelaide, Australia: 10,9 lần

Honolulu, Mỹ: 10,8 lần

San Francisco, Mỹ: 10 lần

Melbourne, Australia: 9,7 lần

San Diego, California: 9,5 lần

Còn dưới đây là 10 thành phố có giá nhà “mềm” nhất thế giới nếu dựa trên tỷ lệ giá nhà trung vị/thu nhập trung vị hàng năm:

Pittsburgh, Mỹ: 3,2 lần

Cleveland, Mỹ: 3,3 lần

St. Louis, Mỹ: 3,5 lần

Rochester, Mỹ: 3,6 lần

Edmonton, Canada: 3,7 lần (đồng hạng)

Middlesbrough và Durham, Anh: 3,7 lần (đồng hạng)

Oklahoma City, Mỹ: 3,7 lần (đồng hạng)

Omaha, Mỹ: 3,7 lần (đồng hạng)

Sheffield, Anh 3,8 lần

Cincinnati, Mỹ: 3,9 lần (đồng hạng)

Detroit, Mỹ: 3,9 lần (đồng hạng)

Tháng 6 năm nay, giá trung vị của nhà đã qua sử dụng ở Mỹ đạt mức cao kỷ lục 435.300 USD - theo Hiệp hội Quốc gia Các nhà kinh doanh bất động sản Mỹ (NAR). Mức giá này tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái và đánh dấu tháng thứ 24 liên tiếp giá nhà trung vị ở Mỹ tăng so với cùng kỳ năm trước.

Theo một phân tích của NAR, nếu giá nhà phải chăng, khoảng 48,1% số nhà được rao bán ở nước này sẽ có mức giá nằm trong tầm tay của các hộ gia đình Mỹ có thu nhập hàng năm 75.000 USD. Tuy nhiên, vào thời điểm tháng 5/2025, những hộ có thu nhập như vậy chỉ có khả năng tài chính mua được những căn nhà trong số khoảng 21,1% tổng số nhà được rao bán. Trái lại, những hộ có thu nhập từ 250.000 USD trở lên mỗi năm có khả năng mua được những căn nhà nằm trong số khoảng 80%.

“Đối với nhiều người mua nhà lần đầu, việc dạo qua thị trường bây giờ chỉ mang tính tham khảo. Giá nhà không phù hợp với ngân sách của họ”, bà Nadia Evangelou, Giám đốc nghiên cứu bất động sản của NAR, nói với hãng tin CNBC.

Theo ông Joel Kotkin, Giám đốc Trung tâm nhân khẩu học và chính sách thuộc Đại học Chapman, giá nhà cao ở nhiều quốc gia chủ yếu là sản phẩm của những chính sách nhằm hạn chế sự tăng trưởng trong lĩnh vực nhà đất - những chính sách thường được áp dụng khi các thành phố đã phát triển tới một mức độ nhất định.

Chẳng hạn, ở California, chính quyền bang đang hành động để bảo tồn đất tự nhiên, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các dự án nhà có mật độ dân cư cao như chung cư. Tuy nhiên, nhà ở dạng này không đủ khả năng giải quyết “cơn sốt” giá nhà vì các đơn vị nhà mới xây, thường nhỏ và đắt đỏ, đôi khi không đáp ứng được nhu cầu hoặc sở thích của tầng lớp trung lưu - theo ông Wendell Cox, một đồng tác giả của báo cáo nói trên.

Ở Mỹ, nhiều người muốn mua nhà nhưng thu nhập không cho phép, buộc họ phải thuê nhà lâu hơn. Sau khi trả tiền thuê nhà, họ không tiết kiệm được đáng kể, nên càng khó tích lũy tiền mua nhà.