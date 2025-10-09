Thị trường bất động sản Mỹ: Giao dịch thưa thớt, giá không ngừng tăng

Thị trường bất động sản Mỹ đang ở trong một trạng thái có vẻ như nghịch lý, khi giao dịch trở nên trầm lắng nhưng giá nhà vẫn tiếp tục tăng...

Theo hãng tin CNN, tình trạng này phản ánh thế bế tắc giữa người mua và người bán, khi cả hai bên có những kỳ vọng khác nhau và đều không sẵn sàng nhượng bộ nhau. Nhiều chủ nhà ở Mỹ vẫn giữ kỳ vọng giá nhà cao từ thời kỳ thị trường bùng nổ, trong khi người mua ngày càng thận trọng hơn do chi phí vay mượn tăng lên.

Ông Daryl Fairweather, nhà kinh tế trưởng của công ty Redfin, cho biết nhiều người sở hữu nhà đã vay được khoản vay thế chấp nhà có mức lãi suất thấp từ thời đại dịch, nên không thực sự muốn bán nhà đang ở để để chuyển sang mua một căn mới vì làm như vậy họ sẽ phải đi vay khoản vay thế chấp mới với lãi suất cao hơn. Do vậy, họ sẵn sàng đợi lâu hơn để có được mức giá như ý mới bán nhà, hoặc không bán nhà nữa thay vì giảm giá.

Dữ liệu từ sàn giao dịch Intercontinental Exchange cho thấy, trong tháng 9 vừa qua, 80% thị trường bất động sản ở Mỹ chứng kiến giá nhà tăng, tỷ lệ cao nhất kể từ đầu năm, đặc biệt là tại các thành phố ở vùng Đông Bắc và Trung Tây.

Do bên bán và bên mua không thể “khớp lệnh”, số lượng hợp đồng mua bán bị hủy bỏ ngày càng tăng. Theo báo cáo của Redfin, khoảng 56.000 thỏa thuận mua bán nhà ở Mỹ, tương đương tỷ lệ 15%, đã bị hủy bỏ trong tháng 8, mức cao nhất từng ghi nhận cho tháng này hàng năm.

Nhiều cuộc xem nhà là khi giao dịch đổ vỡ, do người mua yêu cầu người bán chi trả cho các sửa chữa hoặc nhượng bộ thêm, nhưng người bán từ chối.

Bà Angie Guillette, một nhà môi giới bất động sản ở Florida, cho biết những người bán sẵn sàng giảm giá là những người có thể thực hiện giao dịch thành công. Tuy nhiên, nhiều người bán vẫn chọn rút khỏi thị trường thay vì giảm giá, và điều này đã giữ giá nhà ở mức cao.

Bà Heather Anschuetz, một nhà môi giới bất động sản ở Tennessee, nhận thấy người mua hiện nay cũng sẵn sàng từ bỏ giao dịch hơn trước đây, một phần do ngân sách của họ sẽ căng thẳng vì các khoản thanh toán hàng tháng cho khoản vay thế chấp nhà.

Cuộc bán nhà suýt bất thành của bà Yasmin Asberry ở vùng ngoại ô Dallas là một ví dụ phản ánh tình trạng bên mua và bên bán không tìm được điểm chung trên thị trường bất động sản Mỹ hiện nay, và giao dịch chỉ thành công khi một bên nhượng bộ.

Lúc đầu, bà Asberry cho rằng bán nhà ở khu vực này là một việc đơn giản. Nhưng căn nhà bà rao bán với giá 400.000 USD, phù hợp với mặt bằng giá nhà trong vùng, đã rơi vào cảnh ế ẩm. “Tôi cứ nghĩ là người mua sẽ hào hứng và tôi sẽ nhanh chóng bán được nhà, song thực tế người quan tâm rất ít”, bà nói với CNN.

Sau đó, bà Asberry bổ sung thêm đồ đạc mới trong nhà, đăng lại ảnh đẹp hơn, và giảm giá xuống mức 385.000 USD, rồi 365.000 USD, và cuối cùng bà đã nhận được một lời chào mua. “Nếu giá đó mà còn không bán được nhà thì tôi sẽ đợi đến mùa xuân sang năm mới rao bán lại”, bà nói.