Kịch bản tăng trưởng 3 tháng cuối năm

9 tháng năm 2026, GDP tăng 9,01%. Nhiều ngành lĩnh vực kinh doanh tăng trưởng tích cực: nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 4,02%, bám sát kịch bản cả năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng ước tăng 12,3% so với cùng kỳ.

Quý 4 và cả năm 2026, Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tiếp tục giữ tăng trưởng hai con số.

Về khả năng đạt tăng trưởng hai con số trong năm 2026, các bộ ngành đã xây dựng kịch bản tăng trưởng những tháng cuối năm như thế nào và các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, nhất là kiểm soát lạm phát... là những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm.

Chính phủ vẫn kiên định mục tiêu tiếp tục giữ tăng trưởng hai con số. Ảnh minh họa/VnEconomy

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định, sẽ có nhóm giải pháp nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thứ nhất là điều hành chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để nhằm kiểm soát lạm phát... góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng, thường xuyên đánh giá điểm cân bằng giữa lạm phát, kiểm soát và hỗ trợ tăng trưởng. Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu.

Thứ hai là tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các vướng mắc về thể chế và không để phát sinh điểm nghẽn mới, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Tháng 10 này, Chính phủ cũng sẽ trình Quốc hội ban hành và sửa đổi nhiều Luật để giải quyết các vấn đề thể chế, góp phần tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn nội tại, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.