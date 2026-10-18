Giảm hạn mức tín dụng năm 2027 với ngân hàng vi phạm chỉ đạo giảm lãi suất

Từ nay đến cuối năm 2026, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 và giao chỉ tiêu thấp năm 2027 với ngân hàng vi phạm chỉ đạo về lãi suất hoặc cạnh tranh không lành mạnh. Các tổ chức tín dụng vi phạm cũng có thể bị yêu cầu áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn cao hơn quy định....

NHNN yêu cầu giảm lãi suất, siết kiểm soát rủi ro tín dụng và cảnh báo giảm hạn mức tín dụng với ngân hàng vi phạm. (Ảnh: PL)

Ngày 18/10/2026, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số 9608/NHNN-CSTT về triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng nhằm góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về lãi suất; tập trung mọi nguồn lực, tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận và triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để giảm mặt bằng lãi suất.

Trước mắt, các tổ chức tín dụng phải điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; tuyệt đối không đua tăng lãi suất huy động, cạnh tranh không lành mạnh gây bất ổn an ninh tài chính, tiền tệ.

Đối với hoạt động cho vay, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5 - 2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

GIẢM CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG NĂM 2027 VỚI NGÂN HÀNG VI PHẠM

Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ nay đến cuối năm 2026, đối với các tổ chức tín dụng không tuân thủ, không thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, hoặc có hành vi cạnh tranh không lành mạnh gây bất ổn thị trường, rủi ro trong hoạt động ngân hàng, ngoài việc xử lý theo quy định pháp luật, Ngân hàng Nhà nước sẽ căn cứ tính chất, mức độ rủi ro để xem xét áp dụng các biện pháp xử lý.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước có thể xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng trong thời gian còn lại của năm 2026 và giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng thấp trong năm 2027. Các tổ chức tín dụng vi phạm cũng có thể bị yêu cầu thực hiện một hoặc một số tỷ lệ bảo đảm an toàn cao hơn mức quy định.

6 chỉ đạo đáng chú ý của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn 9608/NHNN-CSTT ngày 18/10/2026 1. Giảm lãi suất huy động và cho vay: Giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; tập trung giảm lãi suất cho vay 1,5–2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. 2. Không chạy đua tăng lãi suất huy động: Nghiêm cấm cạnh tranh không lành mạnh, gây bất ổn an ninh tài chính, tiền tệ; tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận để giảm mặt bằng lãi suất. 3. Kiểm soát tín dụng đối với nhóm khách hàng có dư nợ lớn: Rà soát các nhóm khách hàng có chung người quản lý, người sở hữu trên 5% vốn điều lệ, chung tài sản bảo đảm hoặc nguồn trả nợ; ngăn chặn việc lập hồ sơ vay vốn nhằm lách giới hạn cấp tín dụng. 4. Siết chặt định giá tài sản bảo đảm: Kiểm soát việc thẩm định, đánh giá lại làm tăng giá trị tài sản bảo đảm; định giá sát thị trường và thường xuyên cập nhật giá trị tài sản. 5. Không che giấu nợ xấu, kiểm soát chia cổ tức: Phân loại nợ, trích lập dự phòng đầy đủ, kịp thời; kiểm soát lãi dự thu, chia cổ tức và phân chia lợi nhuận để phản ánh thực chất kết quả kinh doanh. 6. Xem xét giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng với ngân hàng vi phạm: NHNN có thể xem xét lại chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng còn lại năm 2026, giao chỉ tiêu thấp năm 2027 và yêu cầu áp dụng tỷ lệ bảo đảm an toàn cao hơn quy định đối với ngân hàng không tuân thủ chỉ đạo về lãi suất hoặc cạnh tranh không lành mạnh.

Cùng với yêu cầu giảm lãi suất, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng vốn vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng kinh tế.

Nguồn vốn tín dụng được định hướng vào các công trình, dự án trọng điểm, khả thi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giáo dục đào tạo và công nghiệp văn hóa.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng tăng cường hợp vốn để cấp tín dụng đối với các dự án lớn, nhưng tuyệt đối không hạ chuẩn điều kiện cấp tín dụng, không đánh đổi chất lượng tín dụng để tăng quy mô tín dụng.

Các tổ chức tín dụng đồng thời phải bảo đảm cân đối giữa huy động vốn và cho vay, kiểm soát rủi ro thanh khoản, mất cân đối kỳ hạn và việc sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn.

KIỂM SOÁT CHẶT TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NHÓM KHÁCH HÀNG CÓ DƯ NỢ LỚN

Trong văn bản, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm soát chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, khách hàng và nhóm khách hàng có dư nợ lớn.

Các ngân hàng phải chú trọng theo dõi rủi ro tập trung tín dụng tại những nhóm khách hàng có chung người quản lý, người đại diện theo pháp luật, người sở hữu trên 5% vốn điều lệ, chung tài sản bảo đảm, chung chủ sở hữu tài sản bảo đảm, cùng tập trung vốn vào một dự án hoặc có chung nguồn trả nợ.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu kiểm soát chặt việc cấp tín dụng để góp vốn, mua hoặc nhận chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần tại doanh nghiệp chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên UPCoM; các khoản vay phục vụ hợp tác đầu tư dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh và các khoản vay bù đắp tài chính thuộc diện phải kiểm soát theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm việc tạo lập hồ sơ cấp tín dụng nhằm rút vốn sử dụng sai mục đích, lách quy định về cho vay một khách hàng, nhóm khách hàng liên quan, lách điều kiện và giới hạn cấp tín dụng hoặc né tránh sự kiểm soát dòng tiền của cơ quan quản lý. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Đối với tài sản bảo đảm, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm soát việc thẩm định, đánh giá lại làm tăng giá trị tài sản; thực hiện định giá sát với giá thị trường và thường xuyên cập nhật giá trị tài sản trong quá trình quản lý khoản vay.

Các tổ chức tín dụng phải theo dõi sát diễn biến nợ nhóm 2, nợ xấu, các khoản nợ đã cơ cấu và nợ tiềm ẩn rủi ro; thực hiện phân loại nợ, trích lập dự phòng đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra tình trạng che giấu nợ xấu hoặc chậm ghi nhận rủi ro.

Ngân hàng Nhà nước đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt các khoản lãi dự thu, nhất là những khoản có giá trị lớn, kéo dài hoặc khó thu hồi; kiểm soát việc chia cổ tức, phân chia lợi nhuận để kết quả kinh doanh phản ánh thực chất tình hình hoạt động của tổ chức tín dụng.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát và các bộ phận kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát, giám sát, tuân thủ của các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thực hiện các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời chịu trách nhiệm về an toàn, hiệu quả hoạt động của tổ chức tín dụng.