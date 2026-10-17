Phó Thủ tướng yêu cầu giảm lãi suất cho vay 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh

Chỉ đạo được đưa ra tại cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm, diễn ra chiều 16/10 tại trụ sở Chính phủ, với sự tham dự của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và các ngân hàng thương mại.
Theo đánh giá tại cuộc họp, mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, ảnh hưởng đến chi phí vốn và khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp, người dân. Trong khi đó, diễn biến kinh tế thế giới tiếp tục gây áp lực lên lãi suất, tỷ giá và lạm phát.
Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước triển khai kịp thời, thực chất các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, trong đó giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về hiệu quả thực hiện và bảo đảm thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.
Các tổ chức tín dụng phải tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm lãi suất cho vay và công khai, minh bạch lãi suất theo quy định. Ngân hàng Nhà nước được giao tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo về giảm lãi suất hoặc cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu hướng dòng vốn tín dụng vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ.
Đối với chương trình cho vay nhà ở xã hội, Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu thực hiện tái cấp vốn với lãi suất hợp lý cho các ngân hàng tham gia chương trình.
Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo kiểm soát chặt chất lượng tín dụng, xử lý nợ xấu, đặc biệt là nợ xấu bất động sản; đẩy mạnh cơ cấu lại các tổ chức tín dụng yếu kém và xử lý tình trạng sở hữu chéo, sở hữu ngầm, thao túng hoạt động ngân hàng.
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