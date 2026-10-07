Thứ Tư, 07/10/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Bất chấp lãi suất tăng mạnh, thêm gần 245 ngàn tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 9

T Thu Minh

Cá nhân trong nước mở mới 244.505 tài khoản chứng khoán, tương đương gần như toàn bộ mức tăng của tổng số tài khoản trong tháng 9. Trong khi đó, số tài khoản tổ chức trong nước chỉ tăng 180 tài khoản.

Bất chấp lãi suất tăng mạnh, thêm gần 245 ngàn tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 9

Tại ngày 30/9/2026, tổng số tài khoản nhà đầu tư đạt 14.132.552 tài khoản, tăng 244.949 tài khoản, tương đương 1,76% so với mức 13.887.603 tài khoản vào cuối tháng 8/2026.

Đáng chú ý, cá nhân trong nước đóng góp tới 244.505 tài khoản, tương đương gần như toàn bộ mức tăng của tổng số tài khoản trong tháng 9. Trong khi đó, số tài khoản tổ chức trong nước chỉ tăng 180 tài khoản.

Như vậy, mức tăng tài khoản mới trên thị trường vẫn chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân trong nước, thay vì nhóm tổ chức. Tổng số tài khoản tăng thêm gần 245.000 tài khoản chỉ trong một tháng, trong đó hơn 99,8% mức tăng đến từ các tài khoản trong nước bất chấp thị trường chứng khoán có diễn biến điều chỉnh trong tháng.

Tính đến cuối tháng 9, tài khoản cá nhân trong nước đạt 14.059.198 tài khoản, chiếm khoảng 99,48% tổng số tài khoản trong nước. Đây tiếp tục là lực lượng áp đảo về số lượng trên thị trường.

Ở nhóm nhà đầu tư nước ngoài, tổng số tài khoản chỉ tăng 264 tài khoản trong tháng 9, lên 52.897 tài khoản. Trong đó, tài khoản cá nhân nước ngoài tăng 237 tài khoản, còn tài khoản tổ chức nước ngoài tăng 27 tài khoản. Tốc độ tăng 0,50% của nhóm nước ngoài thấp hơn đáng kể so với mức tăng 1,77% của nhà đầu tư trong nước. Tỷ trọng tài khoản nước ngoài trong tổng số tài khoản cũng chỉ ở mức khoảng 0,37%, trong khi tài khoản trong nước chiếm tới 99,63% tại thời điểm cuối tháng 9.

Thanh khoản tiếp tục duy trì ở vùng thấp. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đạt 13.295 tỷ đồng/phiên, giảm 6,41% so với tháng trước và thấp hơn 28,13% so với bình quân 5 tháng.

Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.301 tỷ đồng/phiên, giảm 6,36% so với tháng 8 và thấp hơn 20,96% so với trung bình 5 tháng. Như vậy, nhịp điều chỉnh trong tháng 9 diễn ra trong bối cảnh thanh khoản suy giảm, cho thấy dòng tiền chưa thực sự sẵn sàng quay trở lại thị trường.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 849,7 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.719,7 tỷ đồng. Bên mua vào vẫn là tự doanh và dòng tiền cá nhân trong nước dù con số không được HoSE công bố chi tiết.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

bán ròng nhà đầu tư nước ngoài VnEconomy giao dịch chứng khoán VnEconomy nhà đầu tư cá nhân trong nước VnEconomy tài khoản nhà đầu tư VnEconomy tài khoản nước ngoài VnEconomy tăng trưởng tài khoản tháng 9 VnEconomy thanh khoản thị trường chứng khoán VnEconomy thị trường chứng khoán Việt Nam VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Năm 2027 sẽ có cơ hội lớn khi lãi suất giảm, VN-Index có thể tăng mạnh?

Năm 2027 sẽ có cơ hội lớn khi lãi suất giảm, VN-Index có thể tăng mạnh?

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite Fund, tin rằng bước sang tháng 1/2027, xung đột tại khu vực Trung Đông nhiều khả năng sớm kết thúc. Khi đó, triển vọng lạm phát sẽ thay đổi ngay lập tức, giá năng lượng sẽ giảm và năm 2027 sẽ trở thành một năm cực kỳ thuận lợi cho Việt Nam...

Cổ phiếu blue-chips lại “hụt hơi”

Cổ phiếu blue-chips lại “hụt hơi”

Thanh khoản trong rổ VN30 sáng nay sụt giảm đột biến 33% so với sáng hôm qua và thấp nhất 5 phiên. Sự khởi sắc ở nhóm này hôm qua đã không còn, kéo theo nhịp giảm giá áp đảo.

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Định vị thương hiệu Việt trên bản đồ giá trị toàn cầu

VnEconomy Định vị thương hiệu Việt trên bản đồ giá trị toàn cầu

Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.

AI Điểm tin

VnE TV
Biểu đồ GDP 9 tháng/2026. Nguồn: Cục Thống kê (Bộ Tài chính)

VnEconomy Cần nguồn lực khác để duy trì chu kỳ tăng trưởng cao

Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy