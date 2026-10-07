Bất chấp lãi suất tăng mạnh, thêm gần 245 ngàn tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 9

Tại ngày 30/9/2026, tổng số tài khoản nhà đầu tư đạt 14.132.552 tài khoản, tăng 244.949 tài khoản, tương đương 1,76% so với mức 13.887.603 tài khoản vào cuối tháng 8/2026.
Đáng chú ý, cá nhân trong nước đóng góp tới 244.505 tài khoản, tương đương gần như toàn bộ mức tăng của tổng số tài khoản trong tháng 9. Trong khi đó, số tài khoản tổ chức trong nước chỉ tăng 180 tài khoản.
Như vậy, mức tăng tài khoản mới trên thị trường vẫn chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân trong nước, thay vì nhóm tổ chức. Tổng số tài khoản tăng thêm gần 245.000 tài khoản chỉ trong một tháng, trong đó hơn 99,8% mức tăng đến từ các tài khoản trong nước bất chấp thị trường chứng khoán có diễn biến điều chỉnh trong tháng.
Tính đến cuối tháng 9, tài khoản cá nhân trong nước đạt 14.059.198 tài khoản, chiếm khoảng 99,48% tổng số tài khoản trong nước. Đây tiếp tục là lực lượng áp đảo về số lượng trên thị trường.
Ở nhóm nhà đầu tư nước ngoài, tổng số tài khoản chỉ tăng 264 tài khoản trong tháng 9, lên 52.897 tài khoản. Trong đó, tài khoản cá nhân nước ngoài tăng 237 tài khoản, còn tài khoản tổ chức nước ngoài tăng 27 tài khoản. Tốc độ tăng 0,50% của nhóm nước ngoài thấp hơn đáng kể so với mức tăng 1,77% của nhà đầu tư trong nước. Tỷ trọng tài khoản nước ngoài trong tổng số tài khoản cũng chỉ ở mức khoảng 0,37%, trong khi tài khoản trong nước chiếm tới 99,63% tại thời điểm cuối tháng 9.
Thanh khoản tiếp tục duy trì ở vùng thấp. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) đạt 13.295 tỷ đồng/phiên, giảm 6,41% so với tháng trước và thấp hơn 28,13% so với bình quân 5 tháng.
Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 14.301 tỷ đồng/phiên, giảm 6,36% so với tháng 8 và thấp hơn 20,96% so với trung bình 5 tháng. Như vậy, nhịp điều chỉnh trong tháng 9 diễn ra trong bối cảnh thanh khoản suy giảm, cho thấy dòng tiền chưa thực sự sẵn sàng quay trở lại thị trường.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 849,7 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4.719,7 tỷ đồng. Bên mua vào vẫn là tự doanh và dòng tiền cá nhân trong nước dù con số không được HoSE công bố chi tiết.
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