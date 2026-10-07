Năm 2027 sẽ có cơ hội lớn khi lãi suất giảm, VN-Index có thể tăng mạnh?

Ngày 21/09/2026 vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức chuyển sang trạng thái "thị trường mới nổi" thứ cấp, theo tiêu chuẩn đánh giá của tổ chức FTSE Russell. Việc nâng hạng lên thị trường mới nổi được kỳ vọng sẽ hút dòng vốn ngoại quay trở lại thị trường Việt Nam sau suốt hơn 3 năm bán ròng rã.
Tuy nhiên, ngay sau khi thời điểm nâng hạng có hiệu lực, khối ngoại lại đẩy mạnh bán ròng cổ phiếu Việt Nam. Tính trong 10 phiên gần nhất, khối ngoại bán ròng 10.200 tỷ đồng, tương ứng trung bình mỗi phiên nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 1.000 tỷ.
Nhận định về xu hướng dòng tiền của các quỹ thụ động theo FTSE, theo ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite Fund, rất khó để biết chính xác theo tuần hay theo ngày nào thì các quỹ này sẽ đổ tiền vào Việt Nam.
Các quỹ có những khoảng thời gian chuyển tiếp nhất định để giải ngân tiền vào Việt Nam.
Tuy nhiên, đại diện Vanguard, quỹ ETF lớn thứ hai thế giới cho biết rằng quỹ này sẽ đưa 2,5 tỷ USD vào Việt Nam. Đây là một con số được nói rất rõ ràng. Vanguard là một trong những tổ chức lớn nhất theo dõi các chỉ số FTSE. Điều thú vị là khi nhìn về tương lai, dòng tiền này chắc chắn sẽ tăng dần theo thời gian.
Cũng theo ông Petri Deryng, vào tháng 6 năm sau, khi tổ chức cung cấp chỉ số lớn nhất thế giới là MSCI đánh giá phân loại Việt Nam, có khả năng Việt Nam sẽ được đưa vào danh sách theo dõi.
Trước đó, Việt Nam cũng sẽ thực hiện một số cải cách thị trường, trong đó có một công ty lưu ký và thanh toán bù trừ tập trung (CCP). Điều này sẽ hỗ trợ đáng kể hoạt động giao dịch chứng khoán và giúp thị trường hiện đại hơn. Vì vậy, kỳ vọng này không phải không có cơ sở.
Nếu Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi, điều đó vẫn chưa phải là nâng hạng ngay lập tức, nhưng sẽ tạo ra nhiều hy vọng rằng năm 2027 có thể là một năm rất tốt đối với Việt Nam.
"Tôi đã chờ điều đó từ 8 năm trước. Nếu đọc kỹ các lá thư của tôi, tôi từng nói rằng việc nâng hạng sẽ xảy ra vào mùa hè đó. Đến một thời điểm, tôi còn đùa rằng mình sẽ không viết lại dự báo này nữa. Khả năng Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi đã tồn tại, nhưng đây chỉ là những khả năng. Theo tôi, những thay đổi đang diễn ra ngày càng làm tăng khả năng đó.
Và lần này không phải dự báo của riêng tôi, mà là đánh giá của những người trong ngành rằng việc Việt Nam được đưa vào danh sách theo dõi vào tháng 6 năm sau là hoàn toàn thực tế. Theo tôi, điều đó không hề bất khả thi", người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite nhấn mạnh.
Đối với chỉ số, theo ông Petri Deryng, hiện tại câu chuyện trở nên phức tạp bởi cổ phiếu Vingroup có tỷ trọng rất lớn trong chỉ số và chính cổ phiếu này đang làm méo mó chỉ số.
P/E của phần còn lại của thị trường và P/E của thị trường khi bao gồm Vingroup là hai câu chuyện khác nhau. Vì vậy, rất khó đưa ra một con số cụ thể.
Tuy nhiên, ông Petri tin rằng bước sang tháng 1/2027, xung đột tại khu vực Trung Đông nhiều khả năng sớm kết thúc. Khi đó, triển vọng lạm phát sẽ thay đổi ngay lập tức, giá năng lượng sẽ giảm và năm 2027 sẽ trở thành một năm cực kỳ thuận lợi cho Việt Nam, đặc biệt với những cải cách diễn ra trên thị trường trong đầu năm.
Khi dòng tiền từ các quỹ ETF liên tục chảy vào và nhà đầu tư trong nước hào hứng trở lại khi lãi suất giảm trong năm tới, thị trường có thể xuất hiện một đợt tăng giá hơn 10%.
"Thậm chí có thể là một đợt tăng vài chục phần trăm từ mức hiện tại đến quý 3/2027. Tất nhiên, rất khó dự báo theo quý hay theo tháng, nhưng trong giai đoạn này, tôi cho rằng thị trường Việt Nam sẽ có một đợt tăng rất mạnh", người đứng đầu Pyn Elite nhấn mạnh.
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