Thống đốc BOE: Stablecoin sẽ giúp giảm phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng

Ông Andrew Bailey, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), gần đây đã có sự thay đổi quan điểm đáng chú ý về stablecoin, một loại tiền số đang ngày càng phổ biến...

Trước đây, ông Bailey từng bày tỏ sự hoài nghi về khả năng của stablecoin trong việc thay thế nguồn vốn vay truyền thống từ các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, trong một bài viết gần đây trên tờ báo Financial Times, ông đã thừa nhận rằng stablecoin có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn vốn này.

Stablecoin là các token kỹ thuật số được neo giá trị vào một loại tiền tệ thực, thường theo tỷ lệ 1:1. Loại tiền số này đã trở thành một phần không thể thiếu trong giao dịch tiền điện tử, nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi giữa các nhà quản lý. Một số người lo ngại rằng stablecoin có thể đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính toàn cầu, trong khi những người khác lại coi stablecoin là một sự đổi mới hứa hẹn, có thể làm cho các giao dịch thanh toán trở nên rẻ hơn và nhanh hơn.

Trong bài phát biểu hồi tháng 7 năm nay, ông Bailey nói rằng ông không coi stablecoin là một sự thay thế cho vốn vay cấp bởi các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, trong bài viết mới nhất, ông đã chỉ ra rằng hệ thống tài chính không nhất thiết phải được tổ chức như hiện nay, với sự phụ thuộc nặng nề vào vốn vay từ các ngân hàng thương mại để cung cấp tài chính cho nền kinh tế. Ông cho rằng có thể tách biệt tiền tệ khỏi việc cung cấp tín dụng, với sự tồn tại song song của các ngân hàng và stablecoin, và các tổ chức phi ngân hàng có thể đảm nhận vai trò cung cấp tín dụng nhiều hơn.

Trong bài viết, ông nói sẽ là “sai lầm nếu đặt ra nguyên tắc chống lại stablecoin”, đồng thời nhấn mạnh tới tiềm năng của loại tiền số này trong việc “thúc đẩy sáng tạo trong các hệ thống thanh toán cả ở trong nước và xuyên biên giới”.

Hiện tại, có gần 300 tỷ USD stablecoin đang lưu hành, chủ yếu là các sản phẩm dựa trên đồng USD như USDT của Tether và USDC của Circle. Các nhà phân tích của Citigroup dự đoán thị trường này có thể đạt giá trị lên tới 4 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Tuy nhiên, hiện chưa có stablecoin nào có quy mô đáng kể dựa trên đồng bảng Anh.

BOE đã bị chỉ trích vì có cách tiếp cận bảo thủ hơn đối với stablecoin so với các ngân hàng trung ương khác, đặc biệt là sau khi Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Genius vào tháng 7 năm nay,mở đường cho việc chấp nhận rộng rãi các token này trên thị trường tài chính Mỹ.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne, hiện là cố vấn cho sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, đã cảnh báo rằng Anh đang "bị bỏ lại phía sau" trong lĩnh vực stablecoin. Thủ lĩnh Đảng Cải cách Anh, ông Nigel Farage, gần đây cũng lên tiếng kêu gọi ông Bailey ủng hộ sự phát triển của tiền điện tử.

Trong bài viết trên Financial Times, ông Bailey đã thể hiện một quan điểm mang tính xây dựng hơn, nhấn mạnh rằng stablecoin được sử dụng như tiền tệ có thể "hỗ trợ hệ thống giá cả" bằng cách cho phép so sánh và trao đổi giá trị. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng stablecoin có "một số đặc điểm cần được xem xét kỹ lưỡng", bao gồm việc liệu các tài sản hỗ trợ có cần phải hoàn toàn không có rủi ro để làm cho các tiền số này thực sự ổn định hay không.

Nguy cơ tấn xảy ra công mạng và các rủi ro vận hành khác có nghĩa là các nhà phát hành stablecoin sẽ cần một cơ chế bảo hiểm để hoàn tiền cho chủ sở hữu trong trường hợp khủng hoảng và một khung giải quyết để đảm bảo "các chủ sở hữu stablecoin là các chủ nợ ưu tiên trong bất kỳ quá trình phá sản nào" - ông Bailey nêu quan điểm. Cả hai điểm này đều có khả năng làm tăng chi phí cho các nhà phát hành.

Điều khoản trao đổi đối với stablecoin "phải đồng nhất cho tất cả các chủ sở hữu và phải trực tiếp bằng các hình thức tiền tệ khác, không phụ thuộc vào sàn giao dịch tiền điện tử và các điều khoản kinh doanh của sàn", ông Bailey nói thêm.

"Hiện tại, không phải tất cả các stablecoin đều đáp ứng điều kiện này”, ông nhận định.

BOE dự kiến sẽ công bố một cuộc tham vấn về kế hoạch điều tiết các stablecoin quan trọng đối với hệ thống của Anh vào cuối năm nay. Cơ quan này cũng đang nhận được những lời kêu gọi từ bỏ kế hoạch giới hạn số lượng stablecoin mà người dân có thể sở hữu ở mức 10.000-20.000 bảng Anh đối với cá nhân và 10 triệu bảng Anh đối doanh nghiệp - một quy tắc nghiêm ngặt hơn nhiều so với ở Mỹ hoặc Liên minh châu Âu (EU).