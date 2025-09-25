Thứ Năm, 25/09/2025

Trang chủ Thế giới

Công ty stablecoin Tether có thể được định giá 500 tỷ USD

Điệp Vũ

25/09/2025, 09:44

Đây là một con số ấn tượng, đưa Tether vào danh sách những công ty tư nhân có giá trị cao nhất thế giới, bên cạnh những cái tên như SpaceX và OpenAI...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Công ty Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đang chuẩn bị thực hiện một cuộc gọi vốn tư nhân với mục tiêu huy động 15-20 tỷ USD, định giá công ty ở mức ít nhất 500 tỷ USD.

Đây là một con số ấn tượng, đưa Tether vào danh sách những công ty tư nhân có giá trị cao nhất thế giới, bên cạnh những cái tên như SpaceX và OpenAI. Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với tờ Financial Times, Tether đang đàm phán với các nhà đầu tư để phát hành cổ phần mới khoảng 3% trong vòng gọi vốn này.

Hồi tháng 7 năm nay, công ty khai phá vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk được định giá 400 tỷ USD. Tháng trước, startup tuệ nhân tạo OpenAI khởi động đàm phán với các nhà đầu tư về một cuộc bán cổ phần có thể định giá công ty ở mức 500 tỷ USD.

Tether là nhà phát hành của USDT, một đồng tiền số stablecoin được neo giá với đồng USD và được hỗ trợ bởi các tài sản chất lượng cao như trái phiếu chính phủ Mỹ. Với lượng USDT trị giá khoảng 170 tỷ USD đang lưu hành và gần 500 triệu người dùng toàn cầu, Tether đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các loại tiền tệ truyền thống với các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin và Ether. Năm ngoái, công ty đã báo cáo lợi nhuận khoảng 13,4 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào thu nhập từ các khoản đầu tư vào trái phiếu chính phủ.

CEO Paolo Ardoino của Tether xác nhận rằng công ty đang “đánh giá việc huy động vốn từ một nhóm nhà đầu tư quan trọng”.

Dù đang phát triển với tốc độ nhanh chóng, Tether cũng đối mặt với không ít sự chỉ trích. Năm 2021, công ty đã bị Chính phủ Mỹ phạt vì đã đưa ra những “tuyên bố gây hiểu lầm” về dự trữ của mình. Ngoài ra, Tether từng bị cáo buộc có liên quan đến các hoạt động tội phạm mạng và rửa tiền. Mặc dù Tether đã phủ nhận những cáo buộc này, các vấn đề như vậy có thể ảnh hưởng đến sự tin tưởng của nhà đầu tư trong vòng gọi vốn sắp tới.

Cantor Fitzgerald, một công ty tài chính lớn, đang tư vấn cho các nhà đầu tư chính trong vòng gọi vốn sắp tới của Tether - Financial Times cho biết. Dưới thời cựu CEO Howard Lutnick, Cantor đã từng mua một phần cổ phần trong Tether với quy mô không được tiết lộ. Sau đó, ông Lutnick chuyển giao quyền kiểm soát Cantor cho các con của ông khi ông trở thành Bộ trưởng Thương mại trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump.

Sau khi lên cầm quyền nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump chủ trương đưa nước Mỹ thành “thủ phủ tiền điện tử” của thế giới. Các chính sách thân thiện với tiền số của chính quyền Trump đã thúc đẩy giá bitcoin lên mức cao kỷ lục trong năm nay và kích thích một làn sóng giao dịch trong ngành tài sản kỹ thuật số.

Được sáng lập vào năm 2014 bởi một cựu bác sỹ phẫu thuật thẩm Mỹ người Italy, Tether có trụ sở đặt tại El Salvador - một quốc gia Trung Mỹ ủng hộ tiền số.

Tether dự kiến sẽ tiếp tục mua thêm nhiều trái phiếu chính phủ Mỹ trong tương lai gần. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã chỉ ra rằng các nhà phát hành stablecoin lớn sẽ trở thành nguồn cầu chính cho trái phiếu kho bạc Mỹ, trong bối cảnh Washington cần phát hành thêm để đáp ứng nhu cầu tài chính cho các kế hoạch chi tiêu mạnh tay của Chính phủ.

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy