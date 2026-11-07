Giáo hội Phật giáo Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với phương châm “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng hành cùng sự nghiệp phát triển đất nước. Ông đề nghị Giáo hội tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng tổ chức vững mạnh, gắn bó với dân tộc trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Ban tổ chức.

Sáng 7/11/2026, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, chính thức khai mạc tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP.HCM, với sự tham dự của gần 2.000 đại biểu trong và ngoài nước. Đến dự Đại hội có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng lãnh đạo TP.HCM và đại diện các bộ, ban, ngành.

PHÁT HUY VAI TRÒ PHẬT GIÁO CỦNG CỐ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam, có Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Đức Đệ tứ Pháp chủ; Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, cùng chư tôn đức giáo phẩm. Đại hội lần thứ X được tổ chức sớm một năm so với nhiệm kỳ 2022-2027 nhằm kiện toàn tổ chức Giáo hội phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước đó, Giáo hội tại 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo Đảng quang lâm đến dự Đại hội. Ảnh: Chu Khôi.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, Phật tử trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Theo ông, với triết lý “Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác” và truyền thống hộ quốc, an dân, Phật giáo đã góp phần làm phong phú các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc.

Với đường hướng hành đạo “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội không ngừng lớn mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Giáo hội đã chủ động, linh hoạt trong tổ chức hoạt động, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, dịch bệnh và triển khai các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện, nhân đạo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Ban tổ chức.

Hoạt động đối ngoại Phật giáo ngày càng mở rộng, phát triển các hội Phật tử người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần vào công tác đối ngoại nhân dân và đối ngoại tôn giáo. Những thành tích này đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng việc trao tặng Giáo hội Huân chương Lao động hạng Nhất tại Đại hội.

Ngày 23/4/2026, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sửa đổi với 100% đại biểu có mặt tán thành, tạo cơ sở pháp lý tiếp tục bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, bình đẳng giữa các tôn giáo và phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo trong đời sống xã hội".

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Quang cảnh Phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: Chu Khôi.

Đối với nhiệm kỳ mới, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Đại hội tập trung xây dựng Giáo hội trang nghiêm, vững mạnh; lựa chọn những vị lãnh đạo tiêu biểu về đạo hạnh và năng lực; tiếp tục tập hợp, đoàn kết tăng ni, Phật tử, phát huy các giá trị tốt đẹp của Phật giáo, gắn bó và đồng hành cùng dân tộc. Đồng thời, các tổ chức tôn giáo cần tích cực đấu tranh với những âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

ĐỔI MỚI GIÁO HỘI, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Phát biểu khai mạc Đại hội, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh đây là sự kiện trọng đại của tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước, đánh dấu bước trưởng thành mới của Giáo hội sau 45 năm thành lập, tiếp tục khẳng định truyền thống đoàn kết, hòa hợp, hộ quốc, an dân và đồng hành cùng dân tộc.

Theo Hòa thượng, những chuyển biến về tổ chức bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu Giáo hội phải đổi mới phương thức tổ chức, điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời giữ vững bản sắc Phật giáo Việt Nam.

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn đọc Diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: Ban tổ chức.

Nhìn lại nhiệm kỳ IX, Giáo hội đã đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực Phật sự. Công tác tổ chức, điều hành được củng cố, kiện toàn; các hoạt động Tăng sự, giáo dục Phật giáo, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, văn hóa, nghi lễ và nghiên cứu Phật học tiếp tục được duy trì, phát triển.

Đặc biệt, Giáo hội đã tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại TP.HCM. Việc cung rước, tôn trí Xá-lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ Ấn Độ về Việt Nam thu hút hơn 17 triệu lượt tăng ni, Phật tử và người dân đến chiêm bái. Giáo hội cũng cung rước Xá-lợi trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức về an trí tại tháp Đa Bảo, Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM. Những hoạt động này góp phần khẳng định vị thế và năng lực hội nhập quốc tế của Phật giáo Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ, công tác từ thiện, an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng. Tăng ni, Phật tử cả nước đã triển khai nhiều hoạt động cứu trợ thiên tai, chăm sóc người yếu thế, hỗ trợ đồng bào khó khăn với tổng trị giá trên 7.500 tỷ đồng. Hoạt động bảo tồn di sản văn hóa, nghiên cứu Phật học và đối ngoại Phật giáo cũng được quan tâm.

Đại hội lần thứ X có nhiệm vụ đánh giá kết quả, hạn chế và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ IX; quyết định phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới; kiện toàn Hội đồng Chứng minh, suy cử Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ 2026–2031; thông qua Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội.

Trao bằng khen cho nhiều Chức sắc Phật giáo. Ảnh: Chu Khôi.

Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, với phương châm “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”, Giáo hội xác định mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn kết, hòa hợp, kỷ cương và phát triển bền vững. Trong đó, giới luật và đạo hạnh của tăng ni là nền tảng, hoằng pháp và giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, phụng sự nhân sinh là phương châm hành động.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm củng cố tổ chức, tăng cường kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản trị Giáo hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo tăng ni và xây dựng đội ngũ kế thừa có đạo hạnh, trí tuệ, năng lực hội nhập.

Giáo hội cũng đặt mục tiêu đổi mới phương thức hoằng pháp, bảo tồn bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam, mở rộng hoạt động đối ngoại; phát huy tinh thần nhập thế, tích cực tham gia từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh mỗi vị tăng ni cần là tấm gương về giới hạnh, trí tuệ và trách nhiệm; mỗi ngôi chùa là nơi nuôi dưỡng đời sống tâm linh lành mạnh; mỗi người Phật tử là một công dân tốt, tích cực đóng góp cho xã hội.

Đức Đệ tứ Pháp chủ, Hòa thượng Thích Trí Quảng, đã tuyên đọc đạo từ tại Đại hội. Dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trao