Ajanta Caves: Di sản Phật giáo độc đáo giữa lòng Ấn Độ
Bùi Trọng Thoan
12/03/2026, 16:21
Trong hành trình khảo sát du lịch tại bang Maharashtra (Ấn Độ) do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Cục Du lịch bang Maharashtra tổ chức, đoàn báo chí và doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã dành trọn một ngày khám phá Ajanta Caves - quần thể hang động Phật giáo cổ đại được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới...
Không chỉ là kỳ quan kiến trúc được
đục tạc vào vách núi đá cách đây hơn 2.000 năm, Ajanta còn được xem như một “Bảo
tàng hội họa cổ đại” của nhân loại, nơi lưu giữ những bức tranh tường Phật
giáo quý giá phản ánh đời sống, tín ngưỡng và nghệ thuật của Ấn Độ cổ đại.
QUẦN
THỂ HANG ĐỘNG PHẬT GIÁO HƠN 2.000 NĂM TUỔI
Ajanta Caves nằm ở bang Maharashtra,
cách thành phố Aurangabad hơn 100 km. Từ xa, quần thể hang động gần như ẩn mình
trong vách đá bazan của cao nguyên Deccan, nhìn xuống một hẻm núi hình móng ngựa
nơi dòng sông Waghur uốn lượn qua những cánh rừng khô đặc trưng của miền trung
Ấn Độ.
Buổi sáng hôm đó, đoàn khảo sát khởi
hành từ rất sớm để kịp đến Ajanta khi ánh nắng còn dịu. Từ trung tâm đón khách,
du khách không thể đi xe ô tô thẳng đến khu hang động mà phải đi bộ qua con
đường nhỏ men theo sườn đồi. Hệ thống giao thông ở đây được xây dựng nhằm hạn
chế ô nhiễm và giảm tác động của xe cộ lên khu di tích.
Điểm dừng đầu tiên là một khu vực
quan sát trên cao. Từ đây, toàn bộ quần thể Ajanta hiện ra rõ ràng giữa thiên
nhiên: hàng chục cửa hang nằm nối tiếp nhau dọc theo vách đá, tạo thành một
vòng cung hoàn chỉnh theo hình dạng của hẻm núi. Bên dưới là dòng sông nhỏ, mùa
mưa tạo thành những thác nước đổ xuống từ vách đá.
Ajanta Caves là một trong những quần
thể hang động Phật giáo cổ nhất tại Ấn Độ. Toàn bộ khu di tích gồm khoảng 30
hang động được đục tạc trực tiếp vào vách đá bazan, có niên đại từ thế kỷ II
trước Công nguyên đến khoảng thế kỷ V sau Công nguyên.
Các nhà nghiên cứu cho rằng Ajanta
được xây dựng qua hai giai đoạn chính. Giai đoạn đầu bắt đầu từ khoảng thế kỷ
II trước Công nguyên, khi các tu viện và đại sảnh thờ tự đầu tiên được hình
thành dưới sự bảo trợ của triều đại Satavahana. Sau đó, việc xây dựng tạm dừng
trong nhiều thế kỷ trước khi bước sang giai đoạn thứ hai vào thế kỷ V dưới
triều đại Vakataka - thời kỳ mà nhiều hang động mới cùng các bức bích họa nổi
tiếng được hoàn thiện.
Các hang động tại Ajanta chủ yếu gồm
hai loại kiến trúc Phật giáo đặc trưng. Thứ nhất là Vihara, tức
các tu viện nơi các nhà sư sinh sống và thiền định. Những hang động này thường
có một đại sảnh vuông ở trung tâm, xung quanh là các phòng nhỏ dành cho tăng sĩ.
Loại thứ hai là Chaitya, tức đại sảnh thờ tự với tháp stupa ở cuối gian chính.
Trong các chaitya, du khách có thể đi vòng quanh tháp để thực hiện nghi thức đi
nhiễu - một nghi thức quan trọng trong Phật giáo.
Điều đặc biệt là toàn bộ các công
trình này đều được tạo ra bằng cách đục tạc trực tiếp vào vách đá, thay vì xây
dựng bằng gạch hay đá ghép như nhiều di tích khác. Các nghệ nhân Ấn Độ cổ đại bắt đầu
bằng việc khoét một lối nhỏ ở phần trên của vách đá, sau đó mở rộng dần xuống
dưới và vào sâu trong lòng núi để tạo thành không gian kiến trúc hoàn chỉnh.
BẢO
TÀNG HỘI HỌA CỔ ĐẠI TRONG LÒNG NÚI ĐÁ
Điều khiến Ajanta trở nên đặc biệt
trong lịch sử nghệ thuật thế giới không chỉ nằm ở kiến trúc mà còn ở hệ thống
tranh tường và phù điêu Phật giáo được bảo tồn bên trong các hang động.
Các bức bích họa tại Ajanta được
giới nghiên cứu đánh giá là những tác phẩm nghệ thuật tôn giáo xuất sắc nhất
của Ấn Độ cổ đại. Trên các bức tường, trần hang và cột đá, những họa sĩ cách
đây hơn 1.500 năm đã vẽ nên một thế giới sống động với hàng trăm nhân vật.
Nội dung chủ yếu của các bức tranh
là những câu chuyện Jataka - truyền thuyết kể về những kiếp trước của Đức Phật.
Trong các câu chuyện này, Đức Phật xuất hiện dưới nhiều hình hài khác nhau, từ
con người đến động vật, thể hiện những phẩm chất cao quý như lòng từ bi, sự hy
sinh và trí tuệ.
Các họa sĩ cổ đại không chỉ minh họa
câu chuyện mà còn khắc họa cảm xúc rất tinh tế thông qua ánh mắt, cử chỉ và tư
thế của nhân vật. Những đoàn người, cung điện, rừng cây hay động vật đều được
thể hiện với bố cục chặt chẽ và sinh động.
Một trong những điều khiến du khách
ngạc nhiên là dù đã trải qua hơn một thiên niên kỷ, nhiều bức tranh vẫn giữ
được màu sắc và đường nét rõ ràng. Các nhà sử học cho rằng điều này chứng minh
trình độ kỹ thuật rất cao của các nghệ nhân Ấn Độ cổ đại, từ việc chuẩn bị bề
mặt đá cho đến pha chế màu vẽ.
Trong số các hang động, hang 1, 2,
16 và 17 được xem là nơi lưu giữ nhiều tranh tường đẹp nhất. Những bức bích họa
tại đây thường được chiếu sáng rất nhẹ để bảo vệ màu sắc nguyên bản, khiến du
khách có cảm giác như đang bước vào một không gian cổ kính và đầy bí ẩn.
TỪ
DI TÍCH BỊ LÃNG QUÊN ĐẾN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH NỔI TIẾNG
Đối với đoàn khảo sát quốc tế,
Ajanta là điểm tham quan kéo dài gần trọn một ngày. Các hang động nằm nối tiếp
nhau dọc theo vách núi, vì vậy hành trình tham quan cũng giống như một cuộc đi
bộ dài qua lịch sử.
Ngay từ hang động đầu tiên, các cột
đá chạm khắc tinh xảo và những bức tượng Phật lớn đã tạo ấn tượng mạnh. Bên
trong các tu viện Vihara, nhiều phòng nhỏ vẫn còn nguyên dấu tích của nơi ở của
các nhà sư hàng nghìn năm trước. Ở các đại sảnh chaitya, không gian mở rộng với
trần cao và những hàng cột đá chạy dọc theo lối đi. Ở cuối gian là tháp stupa -
biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo.
Đi dọc theo vách núi, du khách có
thể nhận thấy mỗi hang động đều có phong cách kiến trúc và trang trí khác nhau,
phản ánh sự phát triển của nghệ thuật qua nhiều thế kỷ. Các cột đá, trần hang và bức tường vừa là bề mặt
để chạm khắc tượng vừa là “tấm toan” cho những bức tranh tường. Sự kết
hợp này tạo nên một tổng thể nghệ thuật thống nhất, khiến Ajanta không chỉ là
một di tích khảo cổ mà còn là một công trình nghệ thuật hoàn chỉnh.
Sau khi hoạt động tôn giáo suy giảm
vào khoảng cuối thế kỷ V, Ajanta dần bị rừng rậm bao phủ và gần như bị lãng quên
trong nhiều thế kỷ. Mãi đến năm 1819, một sĩ quan Anh tên John Smith tình cờ
phát hiện ra hang động khi đang tham gia một chuyến săn hổ trong khu vực. Phát
hiện này nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà khảo cổ và học giả châu Âu.
Sau khi Ấn Độ giành độc lập, chính
quyền bang Maharashtra tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng và hệ thống quản lý di
tích. Ajanta sau đó được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm
1983. Ngày nay, Ajanta cùng với Ellora Caves trở thành hai điểm đến di sản quan
trọng nhất của bang Maharashtra, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.
Một trong những điều khiến đoàn khảo
sát quốc tế quan tâm là cách Ấn Độ bảo tồn di sản Ajanta trong khi vẫn phát
triển du lịch. Do các bức tranh tường rất nhạy cảm với ánh sáng và độ ẩm, nhiều
hang động chỉ được chiếu sáng ở mức tối thiểu. Lượng khách vào mỗi hang cũng
được kiểm soát để tránh gây ảnh hưởng đến môi trường bên trong.
Từ một di tích từng bị lãng quên
trong nhiều thế kỷ, quần thể hang động ngày nay đã trở thành một trong những
điểm đến du lịch văn hóa quan trọng của bang. Hàng triệu du khách mỗi năm không
chỉ góp phần quảng bá giá trị lịch sử - nghệ thuật của di sản mà còn tạo nguồn
thu đáng kể cho ngành du lịch địa phương.
Nhộn nhịp các tour du lịch ngắm hoa anh đào tại Bắc Á
09:47, 12/03/2026
Triều Tiên đang từng bước nới lỏng du lịch với khách quốc tế
12:01, 11/03/2026
Kỳ quan đá 1.400 tuổi và sức hút của du lịch di sản Ấn Độ
Nhận diện các "điểm nghẽn" của du lịch golf Việt Nam
Theo các chuyên gia, ngành golf tại Việt Nam đã chạm mốc 1 tỷ USD trong năm 2025. Đây cũng được xem là một phần quan trọng trong nền kinh tế thể thao – lĩnh vực được dự báo có thể đạt quy mô khoảng 10 tỷ USD vào năm 2040…
Tuyến tàu du lịch Huế – Đà Nẵng giảm giá vé, tăng ưu đãi dịp lễ 30/4
Tuyến tàu du lịch “Kết nối di sản miền Trung” giữa Huế và Đà Nẵng tiếp tục được ngành đường sắt đẩy mạnh khai thác với nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho du khách. Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 2 năm vận hành, giá vé được giảm mạnh để kích cầu du lịch...
Nhộn nhịp các tour du lịch ngắm hoa anh đào tại Bắc Á
Theo thông báo mới nhất từ cơ quan khí tượng Nhật Bản, hoa anh đào năm nay sẽ nở sớm hơn trung bình nhiều năm do nhiệt độ mùa xuân tăng. Tại Tokyo, thời điểm hoa bắt đầu nở được dự báo vào khoảng ngày 18 – 19/3...
Triều Tiên đang từng bước nới lỏng du lịch với khách quốc tế
Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CREC) cho biết từ ngày 12/3, các chuyến tàu khách giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sẽ hoạt động trở lại bốn chuyến mỗi tuần, vào các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy…
[Phóng sự ảnh] Kè biển Hải Tiến (Thanh Hóa) vẫn đổ nát, hoang tàn trước mùa du lịch 2026
Chỉ còn vài tuần nữa là bước vào mùa du lịch hè 2026, nhưng trái với không khí nhộn nhịp thường thấy, tuyến kè và đường ven biển Hải Tiến (xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh, Thanh Hóa) vẫn đang chìm trong cảnh đổ nát, hoang tàn sau các cơn bão năm 2025...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: