Giới tỷ phú công nghệ "bỏ túi" gần 850 tỷ USD trong 9 tháng

Tài sản của các tỷ phú công nghệ đang tăng mạnh nhờ trào lưu trí tuệ nhân tạo (AI) và đà tăng giá cổ phiếu trong ngành…

Kể từ ngày 10/9, cả 10 người giàu nhất thế giới đều là người Mỹ - Ảnh: Getty Images

Theo xếp hạng 500 tỷ phú giàu nhất thế giới Bloomberg Billionaires Index, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng tài sản của khoảng 100 tỷ phú công nghệ tăng thêm 845 tỷ USD. Đây là mức tăng lớn nhất từng ghi nhận trong 9 tháng đầu một năm.

TÀI SẢN TỶ PHÚ CÔNG NGHỆ TĂNG KỶ LỤC

Tài sản của nhóm tỷ phú này tăng mạnh nhờ những yếu tố cũng đang thúc đẩy thị trường toàn cầu: sự phát triển của AI và đà tăng giá cổ phiếu công nghệ, đặc biệt tại Mỹ. Dù chỉ chiếm khoảng 1/5 danh sách 500 người giàu nhất thế giới, các tỷ phú công nghệ hiện sở hữu tổng tài sản 4,6 nghìn tỷ USD, tương đương 36% tổng tài sản của cả danh sách.

Trong khi đó, tổng tài sản của các tỷ phú làm giàu từ những lĩnh vực khác giảm 62 tỷ USD trong cùng kỳ.

Xét theo quốc tịch, các tỷ phú Mỹ đóng góp tới 94% mức tăng tài sản ròng của toàn bộ danh sách. Kể từ ngày 10/9, cả 10 người giàu nhất thế giới đều là người Mỹ. Đây là lần đầu tiên điều này xảy ra kể từ khi Bloomberg bắt đầu theo dõi tài sản của giới tỷ phú vào năm 2012.

Phần tài sản tăng thêm cũng tập trung vào những người đứng đầu danh sách. Ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới, có tài sản tăng thêm 310 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm, đóng góp khoảng 40% mức tăng của toàn bộ danh sách. Ông Musk từng trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản đạt 1 nghìn tỷ USD, sau khi SpaceX sáp nhập với công ty AI có tên xAI của ông và niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 6. Ngày 5/10, tài sản của ông trở lại mốc này.

Ông Elon Musk hiện lãnh đạo hãng xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX. Ông cũng là nhà sáng lập Neuralink, doanh nghiệp phát triển công nghệ kết nối não với máy tính, và The Boring Company, chuyên xây dựng đường hầm. SpaceX hiện còn sở hữu công ty trí tuệ nhân tạo xAI và mạng xã hội X, sau các thương vụ sáp nhập.

9 trong số 10 người giàu nhất thế giới làm giàu từ các doanh nghiệp công nghệ Mỹ. Trong đó, tài sản của ông Michael Dell, nhà sáng lập Dell Technologies, tăng 81%, lên 254 tỷ USD, nhờ hoạt động bán hàng phục vụ các trung tâm dữ liệu của công ty tăng trưởng mạnh.

Tài sản của ông Mark Zuckerberg, nhà đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Meta Platforms - công ty mẹ của Facebook - tăng thêm 23 tỷ USD trong năm nay. Riêng tháng 9, giá cổ phiếu Meta tăng 27%, ghi nhận mức tăng theo tháng mạnh nhất trong gần 4 năm, sau khi công ty ra mắt trợ lý AI cá nhân Muse.

Tuy nhiên, việc các tập đoàn công nghệ lớn vay nợ với quy mô chưa từng có để đầu tư vào hạ tầng AI đang khiến một số nhà đầu tư lo ngại.

Vào tháng 9/2025, tài sản của ông Larry Ellison, nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Oracle, tăng thêm 89 tỷ USD chỉ trong một ngày, đưa ông lên vị trí người giàu nhất thế giới trong thời gian ngắn. Đà tăng này diễn ra sau khi Oracle - tập đoàn Mỹ chuyên cung cấp phần mềm cơ sở dữ liệu và dịch vụ điện toán đám mây - công bố tăng trưởng mạnh của mảng hạ tầng điện toán đám mây phục vụ AI.

Một năm sau, tài sản của ông Ellison đã giảm 196 tỷ USD do giá cổ phiếu sụt dốc trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về quy mô vay nợ khổng lồ mà Oracle cần để mở rộng hạ tầng AI.

NHỮNG GƯƠNG MẶT MỚI

Dù phần lớn tài sản từ làn sóng AI thuộc về những người đứng đầu các tập đoàn công nghệ lớn, danh sách của Bloomberg cũng ghi nhận nhiều gương mặt mới là nhà sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp và những người đứng sau các công ty cung cấp hạ tầng AI.

Cả 7 nhà đồng sáng lập Anthropic đều gia nhập danh sách này vào tháng 6, sau khi công ty AI này hoàn tất đợt huy động vốn với mức định giá 965 tỷ USD. Các nhà sáng lập doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có ông Yan Junjie của MiniMax và ông Liang Wenfeng của DeepSeek, cũng có tên trong danh sách.

Nhu cầu phần cứng và hạ tầng phục vụ AI cũng tạo ra những khối tài sản lớn.

Tài sản của ông Lin Tsung-chi, nhà sáng lập King Slide, tăng lên 9,5 tỷ USD trong năm nay, 4 thập kỷ sau khi thành lập công ty. Doanh nghiệp Đài Loan này sản xuất ray trượt để lắp đặt máy chủ và các hệ thống quản lý dây cáp cho trung tâm dữ liệu.

Bà Wang Xin, Chủ tịch Guangdong Dtech Technology, cũng gia nhập danh sách nhờ nhu cầu gia tăng đối với mũi khoan chuyên dụng phục vụ lắp ráp bảng mạch - sản phẩm của công ty được hưởng lợi từ làn sóng AI.

Hai người thừa kế thuộc gia đình Lee sáng lập Samsung Electronics, bà Lee Boo-jin và bà Lee Seo-hyun, cũng có tên trong danh sách nhờ nhu cầu đối với chip nhớ của công ty. Đà tăng giá cổ phiếu Samsung giúp các thành viên gia đình thanh toán khoản thuế thừa kế 8 tỷ USD phát sinh sau khi cựu Chủ tịch Lee Kun-hee qua đời năm 2020.

Tại Đài Loan, ông Tsai Ming-kai, Chủ tịch công ty thiết kế chip MediaTek, và ông Morris Chang, nhà sáng lập Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), cũng gia nhập danh sách 500 người giàu nhất thế giới năm nay.

Nỗ lực tự chủ công nghệ của Trung Quốc, cùng cuộc cạnh tranh với Mỹ để giành vị thế dẫn đầu về AI, cũng đưa thêm một số gương mặt vào danh sách. Trong số này có ông Zou Zhinong, nhà đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Suzhou TFC Optical Communication, cùng gia đình. Ông Yuan Fugen, nhà sáng lập Suzhou Dongshan Precision Manufacturing, cũng gia nhập danh sách.

Tài sản của giới tỷ phú tăng mạnh cũng khiến những lời kêu gọi tăng thuế đối với người siêu giàu ngày càng nhiều. Tại Mỹ, vào tháng 11 tới, cử tri bang California sẽ bỏ phiếu về việc áp dụng thuế tài sản đối với các tỷ phú cư trú tại đây. Các bang Washington, New York, Illinois và Rhode Island cũng đã thảo luận về việc áp dụng các loại thuế mới đối với người giàu.

Hiện tại, giới siêu giàu ngày càng có nhiều doanh nhân công nghệ trẻ. Điều này làm lung lay dự báo về một đợt chuyển giao tài sản lớn thông qua thừa kế, bởi nhiều khối tài sản lớn đang nằm trong tay người trẻ, chứ không chỉ thuộc về thế hệ sinh trong giai đoạn 1946-1964 đang dần cao tuổi.