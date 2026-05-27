Những quốc gia có số tỷ phú tăng nhanh nhất thế giới 5 năm tới

Dựa trên dữ liệu từ báo cáo Wealth Report 2026 của công ty tư vấn bất động sản toàn cầu Knight Frank, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng những quốc gia được dự báo có tốc độ tăng tỷ phú nhanh nhất trong 5 năm tới.

Dù Mỹ và Trung Quốc vẫn dẫn đầu về tổng tài sản của giới tỷ phú, các khu vực ghi nhận tốc độ tăng nhanh nhất lại đang dịch chuyển sang Trung Đông, Đông Nam Á và một số nước Đông Âu. Các chương trình đầu tư của chính phủ, quá trình mở rộng công nghiệp và sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đang góp phần hình thành những trung tâm tài sản tư nhân mới trên thế giới.

Tại Saudi Arabia, đà tăng mạnh số tỷ phú gắn liền với Tầm nhìn 2030 - chiến lược đa dạng hóa kinh tế nhằm giảm phụ thuộc vào dầu mỏ của chính phủ. Các siêu dự án trị giá nghìn tỷ USD, chính sách khuyến khích đầu tư nước ngoài và tốc độ phát triển nhanh của các lĩnh vực tài chính, du lịch, xây dựng đang thúc đẩy quá trình tích lũy tài sản tư nhân tại nước này.

Một xu hướng lớn phía sau bảng xếp hạng là sự tái phân bổ dòng vốn toàn cầu. Khi hoạt động sản xuất, đầu tư năng lượng và hệ sinh thái công nghệ mở rộng ra ngoài các trung tâm truyền thống ở phương Tây, nhiều điểm đến mới của giới tỷ phú đang nổi lên tại châu Á, Trung Đông và một phần Mỹ Latin.

Tại châu Âu, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc và đưa hoạt động sản xuất đến gần châu lục này hơn, những quốc gia nằm giữa Tây Âu và các thị trường mới nổi đang thu hút dòng vốn nhanh hơn, qua đó thúc đẩy tăng trưởng tài sản. Số lượng tỷ phú tại Ba Lan được dự báo tăng 123%. Đà tăng này gắn với dòng vốn chảy vào mạnh hơn, khi Ba Lan nổi lên như một trung tâm sản xuất công nghệ cao và đầu tư khu vực tại châu Âu.

Tại châu Á, Ấn Độ được dự báo tiếp tục có thêm nhiều tỷ phú nhờ quy mô lớn của các lĩnh vực công nghệ, hạ tầng, sản xuất và tiêu dùng. Hệ sinh thái khởi nghiệp của nước này đã ghi nhận hơn 100 "kỳ lân" - tức các công ty khởi nghiệp được định giá từ 1 tỷ USD trở lên. Cùng với đó, nhu cầu trong nước ngày càng mạnh hơn khi thu nhập của người dân tăng lên.

Đông Nam Á cũng đang có vai trò lớn hơn trong bức tranh tài sản toàn cầu. Indonesia và Malaysia được dự báo có số tỷ phú tăng lần lượt 49% và 39%, nhờ hưởng lợi từ xu hướng dịch chuyển công nghiệp, cơ cấu dân số trẻ và dòng vốn đầu tư nước ngoài gia tăng.

Mỹ hiện vẫn dẫn đầu thế giới về tổng tài sản của giới tỷ phú, đồng thời là nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu. Tuy nhiên, tại các nền kinh tế phát triển như Mỹ, tốc độ tăng tính theo tỷ lệ phần trăm thường thấp hơn do số tỷ phú hiện đã ở mức rất lớn. Ngược lại, các thị trường mới nổi có thể ghi nhận tốc độ tăng nhanh hơn vì xuất phát từ nền thấp hơn.

Điều này không đồng nghĩa tài sản của giới giàu tại Mỹ tăng chậm lại. Theo Knight Frank, số cá nhân siêu giàu tại Mỹ - nhóm có tài sản ròng tối thiểu 30 triệu USD - được dự báo tăng 54% từ nay tới năm 2031, cao hơn tốc độ tăng trong giai đoạn 5 năm trước đó.

Nhìn chung, bản đồ tài sản siêu giàu toàn cầu đang trở nên phân tán hơn. Các nền kinh tế mới nổi ngày càng thu hút nhiều vốn, nhân tài và đầu tư công nghiệp, qua đó hình thành những trung tâm tỷ phú mới.

Từ các siêu dự án tại vùng Vịnh đến đà mở rộng sản xuất ở Đông Nam Á, nhiều quốc gia đang tận dụng quá trình chuyển đổi kinh tế để thúc đẩy tích lũy tài sản tư nhân. Trong nhiều trường hợp, chính phủ cũng góp phần đẩy nhanh xu hướng này thông qua chi tiêu công vào cơ sở hạ tầng, cải cách môi trường kinh doanh và các ưu đãi đầu tư nhằm thu hút cả tập đoàn đa quốc gia lẫn nhóm cá nhân có tài sản lớn.