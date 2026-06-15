So sánh tài sản của Elon Musk với các tỷ phú giàu nhất thế giới

Dựa trên danh sách tỷ phú theo thời gian thực của Forbes tính đến ngày 15/6/2026, đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 10 người giàu nhất thế giới. Tài sản ròng của ông Musk tăng lên mức 1,1 nghìn tỷ USD sau khi công ty vũ trụ SpaceX chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) thành công và giá cổ phiếu tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên vào thứ Sáu tuần trước (12/6).

Khối tài sản của ông Musk hiện cao gấp khoảng 3,7 lần người giàu thứ hai thế giới là nhà đồng sáng lập Google Larry Page, người sở hữu 294 tỷ USD. Những vị trí tiếp theo trong danh sách gồm ông Sergey Brin với 271 tỷ USD, ông Jeff Bezos với 249 tỷ USD, ông Larry Ellison với 232 tỷ USD và ông Michael Dell với 225 tỷ USD.

Danh sách trên cũng cho thấy mức độ tập trung tài sản lớn trong nhóm siêu giàu toàn cầu. Trong 10 người giàu nhất thế giới, có 9 người Mỹ và phần lớn khối tài sản được tạo dựng từ lĩnh vực công nghệ. Trong năm qua, làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đã góp phần đưa tài sản của hầu hết các tỷ phú trong danh sách này tăng vọt.

Tính chung, 10 người giàu nhất thế giới đang nắm giữ khoảng 3,05 nghìn tỷ USD tài sản. Riêng ông Musk chiếm hơn 1/3 tổng số này.

SpaceX định giá cổ phiếu trong đợt IPO ở mức 135 USD/cổ phiếu. Mức giá này đưa giá trị của công ty lên khoảng 1,77 nghìn tỷ USD và giúp SpaceX huy động tối đa 75 tỷ USD. Đây là đợt IPO lớn nhất trong lịch sử, vượt xa kỷ lục 25,6 tỷ USD mà Saudi Aramco thiết lập trong đợt niêm yết năm 2019.

Việc ông Musk trở thành người đầu tiên sở hữu tài sản nghìn tỷ USD chủ yếu đến từ việc SpaceX được định giá lại sau IPO, qua đó làm tăng mạnh giá trị số cổ phần mà ông đã nắm giữ từ trước.

Hồi tháng 1, khi ông Musk trở thành người đầu tiên vượt mốc tài sản ròng 700 tỷ USD, Forbes định giá cổ phần của ông tại SpaceX ở mức 366 tỷ USD. Con số này dựa trên mức định giá 800 tỷ USD của SpaceX khi đó.

Theo bản cáo bạch cập nhật của SpaceX, sau IPO với giá 135 USD/cổ phiếu, số cổ phần mà ông Musk nắm giữ tại công ty này hiện được định giá khoảng 866 tỷ USD. Như vậy, giá trị cổ phần SpaceX - khoản tài sản lớn nhất của ông Musk - đã tăng gấp hơn 2 lần chỉ sau một đêm.

Dù vậy, đây vẫn là cột mốc trên sổ sách bởi số cổ phiếu SpaceX mà ông Musk nắm giữ bị hạn chế chuyển nhượng trong hơn 12 tháng sau khi công ty niêm yết.

Theo một số nhà phân tích, con số 1,1 nghìn tỷ USD có thể vẫn là ước tính thận trọng nếu xét từng cấu phần tài sản của ông Musk. Riêng số cổ phần SpaceX mà ông nắm giữ, tính theo giá IPO, đã được định giá khoảng 866 tỷ USD. Sau khi cổ phiếu SpaceX tăng 20% trong phiên giao dịch đầu tiên, giá trị danh nghĩa của số cổ phần này còn cao hơn. Cộng thêm cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu Tesla, với tổng giá trị khoảng 455 tỷ USD, tài sản của ông Musk đã lên tới khoảng 1,3 nghìn tỷ USD, chưa kể cổ phần tại xAI và các doanh nghiệp tư nhân khác.

Tuy nhiên, các bảng xếp hạng tài sản thường không tính theo cách cộng cơ học toàn bộ giá trị cổ phần, quyền chọn và các tài sản khác mà một người đang sở hữu.

Các yếu tố như cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng, quyền chọn chưa thực hiện và nghĩa vụ thuế thường khiến giá trị tài sản được tính thấp hơn giá trị danh nghĩa. Vì vậy, con số tài sản ròng được công bố có thể thấp hơn so với phép cộng trực tiếp các tài sản mà ông Musk sở hữu.

Dù vậy, việc ông Musk vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ USD vẫn đánh dấu một bước tăng tốc chưa từng có trong lịch sử tài sản cá nhân. Thế giới phải chờ đến năm 1916 để ông John D. Rockefeller trở thành tỷ phú đầu tiên, rồi thêm 101 năm nữa để Jeff Bezos trở thành người đầu tiên sở hữu tài sản 100 tỷ USD vào năm 2017.

Trong khi đó, ông Musk vượt mốc tài sản 600 tỷ USD vào tháng 12/2025, 700 tỷ USD vào tháng 1/2026 và hiện đã chạm ngưỡng 1 nghìn tỷ USD, chỉ 9 năm sau khi thế giới ghi nhận người đầu tiên sở hữu tài sản 100 tỷ USD.