Hà Nội chủ động chuẩn bị quỹ nhà tái định cư

Theo thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại Hội nghị về tình hình phát triển nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư trên địa bàn TP. Hà Nội, đối với nhà ở tái định cư, Hà Nội xác định việc chủ động chuẩn bị, phát triển quỹ đất, quỹ nhà tái định cư là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm của Thành phố.
Đây cũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân và sử dụng hiệu quả nguỗn lực ngân sách nhà nước.
LẬP PHƯƠNG ÁN BỐ TRÍ THEO ĐỊA BÀN
Để thực hiện, Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo UBND Thành phố và các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung rà soát, đánh giá toàn diện và dự báo sát thực tế nhu cầu tái định cư trên địa bàn Thành phố. Cập nhật nhu cầu tái định cư theo từng dự án, địa bàn, khu vực và giai đoạn, bao quát tất cả các hướng, không gian phát triển của Thành phố. Đồng thời, phân định rõ nhu cầu trước mắt, nhu cầu dự kiến phát sinh và nhu cầu dài hạn, làm cơ sở chủ động chuẩn bị quỹ đất, quỹ nhà và phương án bố trí tái định cư phù hợp, bảo đảm khi triển khai thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đã có phương án tái định cư khả thi, hạn chế tối đa tình trạng phải bố trí tạm cư kéo dài.
Song song với việc rà soát nhu cầu, Thành phố khai thác hiệu quả quỹ đất, quỹ nhà hiện có và chủ động tạo lập nguồn cung tái định cư. Tổ chức thống kê, phân loại đầy đủ quỹ đất sạch, quỹ đất đã được quy hoạch, quỹ đất và quỹ nhà đã tiếp nhận, hoặc dự kiến tiếp nhận bàn giao từ các chủ đầu tư; các dự án nhà tái định cư đã hoàn thành, đang triển khai và quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước.
Đánh giá cụ thể hiện trạng, tình trạng pháp lý, điều kiện hạ tầng và khả năng khai thác, sử dụng của từng quỹ đất, quỹ nhà; chủ động nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh, chuyển đổi công năng đối với các quỹ đất, quỹ nhà phù hợp, kể cả một số quỹ đất, quỹ nhà ở xã hội, để bổ sung nguồn cung tái định cư khi cần thiết, bảo đảm phù hợp quy hoạch, nhu cầu thực tế và đúng quy định của pháp luật. Ưu tiên tập trung nguồn lực, bố trí đủ quỹ nhà tái định cư đáp ứng các nhu cầu cấp thiết trong giai đoạn 2026-2027, nhất là đối với các dự án trọng điểm, có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn; đồng thời có phương án cân đối, điều tiết quỹ nhà giữa các địa bàn.
Về lâu dài, khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch tổng thể phát triển quỹ đất, quỹ nhà tái định cư giai đoạn 2026 - 2030, hoàn thành trước ngày 31/10/2026.
BỔ SUNG ĐIỀU KIỆN THU HỒI ĐẤT KHI CHƯA HOÀN THÀNH TÁI ĐỊNH CƯ
Trước đó, UBND TP.Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 130/2026/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 127/2026/QĐ-UBND ngày 16/9/2026 của UBND Thành phố về Quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất các trường hợp tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều 24 Luật Thủ đô.
Theo đó, Điều 3 của Quyết định số 127/2026/QĐ-UBND quy định: Trường hợp Dự án chưa hoàn thành việc bố trí tái định cư, UBND dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt và đã hoàn thành bố trí tạm cư hoặc chi trả kinh phí tạm cư.
Tuy nhiên, hiện nay sửa đổi là: Trường hợp Dự án chưa hoàn thành việc bố trí tái định cư và người có đất thu hồi tự nguyện nhận bố trí tạm cư hoặc kinh phí tạm cư, UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt và đã hoàn thành bố trí tạm cư hoặc chi trả kinh phí tạm cư.
Như vậy, nội dung được bổ sung là điều kiện “người có đất thu hồi tự nguyện nhận bố trí tạm cư hoặc kinh phí tạm cư”.
Các chủ trương, quy định liên quan đến nhà ở tái định cư có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Hà Nội dự kiến triển khai nhiều dự án đến năm 2030. Theo Nghị quyết 22/NQ-HĐND về việc thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn Thành phố, giai đoạn 2026-2030, Hà Nội có 3.133 công trình, dự án thu hồi đất với tổng diện tích 24.824,03ha.
Một số địa bàn trung tâm của Hà Nội có dự án thu hồi đất trong giai đoạn 2026–2030 gồm: phường Ba Đình với 11 dự án, phường Bạch Mai 4 dự án, phường Cầu Giấy 5 dự án, phường Cửa Nam 4 dự án, phường Giảng Võ 10 dự án và phường Hai Bà Trưng 5 dự án...
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