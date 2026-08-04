Hà Nội đẩy mạnh phát triển quỹ nhà xã hội và tái định cư

Quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Hà Nội đang từng bước được mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức đầu tư và địa điểm bố trí...

Ảnh minh họa - Ảnh: Hoàng Bách

Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội vừa có Báo cáo kết quả giám sát về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố (giai đoạn từ 1/8/2024 đến nay). Qua giám sát, việc phát triển quỹ nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư đang được thành phố quan tâm triển khai, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân và phục vụ công tác giải phóng mặt bằng…

Theo Ban Đô thị Thành phố, kết quả thực hiện về quy hoạch đối với nhà ở xã hội, cho thấy quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố đang từng bước được mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức đầu tư và địa điểm bố trí; nhiều dự án cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, một số dự án đã khởi công hoặc đang triển khai đầu tư xây dựng.

Đáng chú ý, qua báo cáo của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, đến nay, thành phố có 19 vị trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tập trung quy mô lớn, với diện tích nghiên cứu khoảng 994,755 ha.

Không chỉ vậy, đối với những dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư, tính đến thời điểm giám sát, có 116 dự án nhà ở với tổng diện tích đất 4.005.731 m2, dự kiến cung cấp 101.295 căn hộ.

Bên cạnh đó, trên địa bàn Thành phố còn có 93 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có bố trí quỹ đất 20% ((hoặc 25% đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên) dành để phát triển nhà ở xã hội, tổng diện tích là 199,23 ha; và 22 dự án có bố trí quỹ đất 20% (25%) dành để phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Về kết quả thực hiện bố trí các khu đất để phát triển nhà ở xã hội: đối với Khu nhà ở xã hội độc lập (tập trung), thành phố có 5 khu đất thí điểm xây dựng trong Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt tại Quyết định 1186/QĐ-UBND. Đến nay, 2 khu đất đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ đầu tư (Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 và Tiên Dương 2), còn lại 3 khu đất đang trong quá trình nghiên cứu triển khai thủ tục về quy hoạch, đầu tư.

Đối với quỹ đất 20% (hoặc 25% đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên) tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, thành phố có 114 vị trí ô đất với tổng quy mô diện tích đất 118,93 ha. Trong số này, 93 vị trí ô đất thuộc quỹ đất 20% (25%) với quy mô 111,93 ha dành để xây dựng nhà ở xã hội phục vụ cho đối tượng theo Điều 76 Luật Nhà ở 2023; 21 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang tại quỹ đất 20% (25%) với quy mô 7 ha.

Liên quan đến quỹ nhà ở tái định cư, theo báo cáo của Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, thành phố đã hình thành quỹ nhà ở phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thông qua hai nguồn chủ yếu là: quỹ nhà ở xã hội và quỹ nhà ở tái định cư, nhằm đáp ứng một phần nhu cầu phục vụ dự án thu hồi đất, dự án đầu tư công trọng điểm, cải tạo chung cư cũ và chỉnh trang đô thị.

Cụ thể, Hà Nội có 12 vị trí tái định cư với tổng diện tích 426,78 ha, được chia thành các vùng đô thị, thuộc địa bàn các xã: Thư Lâm, Quang Minh, Sóc Sơn, Ứng Thiên, Mỹ Đức, Nam Phù, Hồng Vân, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Kiều Phú, Xuân Mai, Bình Minh và Thuận An.

Tuy nhiên, Ban Đô thị cho biết mặc dù thành phố đã hình thành quỹ nhà phục vụ công tác giải phóng mặt bằng thông qua hai nguồn chủ yếu là quỹ nhà ở xã hội và quỹ nhà ở tái định cư có khả năng chuyển đổi công năng. Song, việc phát triển hai loại quỹ nhà này hiện vẫn tương đối độc lập; chưa hình thành cơ chế điều phối thống nhất, đồng bộ theo nhu cầu giải phóng mặt bằng trên toàn thành phố.