UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định ủy quyền cho UBND cấp xã quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư xây dựng…

UBND cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh được trao quyền quyết định giá bán nhà tái định cư - Ảnh minh họa: Minh Hà.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/9/2026 và kéo dài đến hết năm 2030, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư trên địa bàn Thành phố.

Theo quyết định, UBND cấp xã sẽ có thẩm quyền quyết định giá bán nhà ở tái định cư không phân biệt địa bàn bố trí tái định cư, theo quy định tại khoản 1 Điều 37a Nghị định số 95/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 19 Nghị định số 54/2026/NĐ-CP. Điều này có nghĩa là UBND cấp xã nơi có dự án bồi thường sẽ quyết định giá bán nhà ở tái định cư trong địa bàn của mình.

Trong trường hợp nhà ở tái định cư được bố trí tại địa bàn cấp xã khác với địa bàn có đất bị thu hồi, UBND cấp xã nơi có dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn giữ thẩm quyền quyết định giá bán. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định, UBND cấp xã này phải có ý kiến bằng văn bản của UBND cấp xã nơi có quỹ nhà tái định cư và cơ quan, đơn vị được giao quản lý quỹ nhà. Quá trình này phải đảm bảo việc xác định giá bán thống nhất, đúng quy định pháp luật và không làm thay đổi giá bán đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với cùng một căn nhà, trừ trường hợp được điều chỉnh theo quy định.

Phạm vi ủy quyền được áp dụng trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh, với thời hạn thực hiện từ ngày quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030. Quyết định này cũng quy định rằng trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật liên quan được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới làm thay đổi thẩm quyền quyết định giá bán nhà ở phục vụ tái định cư, việc thực hiện sẽ tuân theo quy định của văn bản mới. Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm rà soát, tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh hoặc chấm dứt việc ủy quyền theo quy định.

Như vậy, với việc trao quyền cho UBND cấp xã, TP. Hồ Chí Minh đang tạo ra một cơ chế linh hoạt và hiệu quả hơn trong việc quản lý và thực hiện các dự án tái định cư, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án phát triển đô thị.