Hà Nội hỗ trợ một lần cho người nghỉ hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ bảy) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ giữ chức danh do cơ cấu, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố năm 2026...

Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ bảy) HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hà Nội.

Mức hưởng được tính theo thời gian công tác, phụ cấp hiện hưởng và thời điểm nghỉ; người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện nhận 100% mức hỗ trợ tính được, các trường hợp còn lại nhận 50%.

Chính sách áp dụng với người đang giữ chức danh trước ngày 1/7/2026 và thôi giữ chức danh từ thời điểm này theo phương án cơ cấu, kiện toàn đội ngũ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Một số trường hợp tiếp tục làm nhiệm vụ hoặc được bố trí tạm thời sau ngày 1/7/2026 cũng được xem xét nếu thôi giữ chức danh theo phương án kiện toàn trong thời hạn 60 ngày kể từ khi nghị quyết có hiệu lực.

Chính sách không áp dụng với người dôi dư trực tiếp do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, thuộc diện giải quyết theo chính sách tinh giản biên chế được viện dẫn trong văn bản. Người đang bị xem xét kỷ luật, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ hoặc chưa hoàn thành bàn giao tiền, tài sản cũng chưa được xem xét hỗ trợ.

Với người có dưới 5 năm công tác, mức hỗ trợ làm căn cứ gồm khoản bằng 0,8 lần phụ cấp tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác; khoản bằng 1,5 lần phụ cấp tháng cho mỗi năm công tác; và khoản tương đương 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm.

Người có từ đủ 5 năm công tác, còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, được tính khoản 0,8 lần phụ cấp tháng nhân với số tháng nghỉ sớm, cộng khoản theo số năm công tác và 3 tháng phụ cấp hỗ trợ tìm việc. Nếu còn từ đủ 5 năm đến tuổi nghỉ hưu, khoản tính theo thời gian nghỉ sớm được xác định bằng 0,8 lần phụ cấp tháng nhân với 60 tháng. Người đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động được tính mức căn cứ bằng 15 tháng phụ cấp hiện hưởng.

Mức hỗ trợ thực tế bằng 100% tổng mức tính theo công thức trên đối với người dưới 65 tuổi, có bằng tốt nghiệp THPT và trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên phù hợp yêu cầu hoạt động tại thôn, tổ dân phố. Các trường hợp còn lại nhận 50% mức hỗ trợ làm căn cứ.

Thời gian công tác được cộng dồn nếu không liên tục; khoảng thời gian đồng thời đảm nhiệm nhiều chức danh chỉ tính một lần. Tháng lẻ từ 1 đến đủ 6 tháng được quy đổi thành nửa năm, trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính một năm đối với khoản hỗ trợ tính theo số năm công tác.

Phụ cấp dùng làm căn cứ tính hỗ trợ là mức của tháng liền kề trước tháng quyết định thôi giữ chức danh có hiệu lực; phụ cấp kiêm nhiệm không được tính. Kinh phí do ngân sách cấp thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã.

UBND cấp xã được giao rà soát, phân loại đối tượng, lập hồ sơ và dự toán, phê duyệt danh sách theo thẩm quyền, tổ chức chi trả và chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ. Việc rà soát, phê duyệt danh sách, bố trí kinh phí và chi trả phải hoàn thành chậm nhất ngày 31/12/2026.

Người nhận hỗ trợ nếu được bầu cử, tuyển dụng lại vào cơ quan, tổ chức, đơn vị hưởng lương ngân sách hoặc được bố trí trở lại làm người hoạt động không chuyên trách trong vòng 60 tháng kể từ ngày phê duyệt danh sách và kinh phí thì phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận.

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố cũng thông qua Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ các nghị quyết: Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 2/12/2014 của HĐND Thành phố về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND ngày 2/12/2015 của HĐND Thành phố về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 của Hội HĐND Thành phố về việc thành lập thôn, tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016;

Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND Thành phố về việc hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 của HĐND Thành phố về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.