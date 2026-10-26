Hà Nội "săn" 8.000 nhân sự cho các dự án trọng điểm

Chương trình sẽ kết hợp việc tổ chức trực tiếp tại địa điểm và trực tuyến trên hệ thống Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội (sàn trung tâm và hệ thống 8 sàn vệ tinh), đồng thời, thiết lập cầu nối thông tin thị trường lao động với các tỉnh, thành phố lân cận như Phú Thọ, Thái Nguyên...
Phiên giao dịch việc làm dự kiến thu hút 32 doanh nghiệp, nhà thầu thi công các công trình trọng điểm, cơ sở sản xuất uy tín thuộc các lĩnh vực xây dựng, cơ khí, giao thông (tiêu biểu như Tổng công ty UDIC, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Trung Chính,...), sẽ mang đến hơn 8.000 vị trí việc làm cho người lao động.
Phiên giao dịch việc làm phấn đấu đạt từ 300 - 500 lượt người lao động được phỏng vấn sâu, tiếp nhận hồ sơ hoặc tuyển dụng ngay tại sự kiện.
Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt của 13 trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia tư vấn định hướng, đào tạo lại kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và phát triển hạ tầng đô thị.
Không gian phiên giao dịch việc làm được thiết kế thành 3 phân khu chuyên biệt, tối ưu hóa trải nghiệm tương tác cho doanh nghiệp và người lao động.
Trong đó, tại khu vực tuyển dụng và phỏng vấn trực tiếp, trực tuyến, các doanh nghiệp, nhà thầu công khai minh bạch nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, mức thu nhập và chế độ đãi ngộ; tổ chức phỏng vấn chọn ứng viên ngay tại gian hàng.
Ở khu vực tư vấn giáo dục nghề nghiệp và đào tạo kỹ năng, các đơn vị sẽ cung cấp thông tin các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn, nâng cao tay nghề chuyên sâu; trưng bày, trình diễn các mô hình thực hành kỹ thuật của các cơ sở dạy nghề.
Còn tại khu vực hỗ trợ chính sách, tín dụng ưu đãi và chuyển đổi số, các ứng viên sẽ được hướng dẫn đăng ký tài khoản, tra cứu việc làm trên Cổng thông tin việc làm Thành phố Hà Nội (https://congvieclam.hanoi.gov.vn/); tư vấn chuyên sâu về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật lao động và chính sách vay vốn ưu đãi tạo việc làm từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội.
Đặc biệt, tại phiên giao dịch việc làm sẽ diễn ra hoạt động trao hợp đồng lao động và hợp đồng vay vốn giải quyết việc làm cho đại diện người lao động.
Trước đó, Sở Nội vụ Hà Nội đã tổ chức hội nghị chuyên đề khảo sát nhu cầu tuyển dụng và kết nối cung - cầu lao động, nhằm đánh giá thực trạng, tháo gỡ khó khăn trong công tác tuyển dụng nhân lực phục vụ các dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Đại diện các Ban Quản lý dự án và các nhà thầu thi công đã chia sẻ thực trạng sử dụng nhân lực và những khó khăn đang gặp phải.
Thứ nhất, thiếu hụt gay gắt cả lao động tay nghề cao và lao động phổ thông. Đại diện các đơn vị phản ánh tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng kỹ sư, thợ kỹ thuật, đặc biệt là công nhân vận hành máy công trình chuyên dụng (lái máy xúc, máy ủi, máy cẩu). Thực trạng "có máy móc nhưng thiếu người vận hành" đang ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.
Thứ hai, rào cản về chi phí và điều kiện sinh hoạt. Nhiều công ty cho biết, mức chi phí sinh hoạt cao tại Thủ đô và khó khăn trong việc bố trí chỗ ở cho lao động ngoại tỉnh khiến doanh nghiệp khó thu hút và giữ chân người lao động.
Thứ ba, rào cản tiếp cận kênh thông tin tuyển dụng chính thống. Nhiều nhà thầu thừa nhận trước đây chủ yếu tuyển dụng qua kênh truyền thống như thông qua người thân, bạn bè, cai thầu…, chưa tiếp cận sâu rộng với sàn giao dịch việc làm và Cổng thông tin việc làm thành phố, dẫn đến hạn chế nguồn ứng tuyển.
Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam, phiên giao dịch việc làm chuyên đề ngành xây dựng - cơ khí - giao thông lần thứ 2 năm 2026 tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của Thành phố Hà Nội trong việc xây dựng thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, bao trùm và bền vững.
Sự kiện không chỉ thiết thực hỗ trợ giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, mà còn trực tiếp tháo gỡ bài toán thiếu hụt nhân lực cho các công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô trong giai đoạn nước rút.
Phiên giao dịch việc làm sẽ được tổ chức tại Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội (Số 186 đường Cầu Diễn, phường Tây Tựu, Thành phố Hà Nội.
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