Vận hành "Bộ não AI", Hà Nội kỳ vọng giảm từ 30 - 50% thời gian tuyển dụng, chờ việc

Với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tự động hóa quy trình sàng lọc, kết nối hồ sơ, Hà Nội đặt mục tiêu giảm từ 30 - 50% thời gian tuyển dụng trung bình của doanh nghiệp và thời gian chờ việc của người lao động...

Người lao động tìm hiểu thông tin việc làm. Ảnh: Thu Hằng.

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 62-KL/TW về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới trên địa bàn.

Một trong những giải pháp quan trọng được TP. Hà Nội nhấn mạnh là thúc đẩy mạnh mẽ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực tăng năng suất lao động.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ thiết lập "Kho dữ liệu sống", vận hành "Bộ não AI" để khai thác dữ liệu từ Cổng thông tin việc làm thành phố. Xây dựng và chuẩn hóa dữ liệu hồ sơ số cho người lao động và doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu tại Cổng này và dữ liệu liên thông kết nối với Sàn giao dịch việc làm quốc gia.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cũng được triển khai để tự động hóa quy trình sàng lọc, kết nối hồ sơ, phấn đấu giảm từ 30% đến 50% thời gian tuyển dụng trung bình của doanh nghiệp và thời gian chờ việc của người lao động.

Các mô hình việc làm từ xa, việc làm linh hoạt cũng được thúc đẩy và chuẩn hóa, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố khai thác hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao trên toàn quốc và quốc tế.

Thành phố cũng khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn áp dụng mô hình tuyển dụng trực tuyến, phỏng vấn số và quản lý nhân lực dựa trên dữ liệu, chuẩn hóa hạ tầng công nghệ để thực hiện số hóa toàn bộ hồ sơ nhân sự, ứng dụng hợp đồng lao động điện tử (e-Contract). Ứng dụng các giải pháp số trong quản lý thông tin lao động, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp cũng được khuyến khích chuẩn hóa quy trình, chủ động tiếp nhận và vận hành các mô hình làm việc linh hoạt, làm việc từ xa nhằm khai thác nguồn nhân tài chất lượng cao không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Khuyến khích đổi mới mô hình quản trị nhân sự theo mục tiêu và hiệu suất công việc thay thế cho phương thức quản lý thời gian truyền thống.

Cùng với giải pháp về công nghệ, TP. Hà Nội cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong giai đoạn mới.

Theo đó, mô hình đào tạo nghề sẽ được đổi mới mạnh mẽ hơn, theo hướng chuyển dịch căn bản từ mô hình "đào tạo theo khả năng sẵn có" sang "đào tạo theo đơn đặt hàng và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp", lấy kỹ năng số, ngoại ngữ và tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) làm trọng tâm.

Triển khai các chính sách hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại, chuyển đổi nghề nghiệp giúp người lao động chủ động thích ứng với các yêu cầu mới trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Việc liên kết sâu rộng giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tiếp tục được thúc đẩy. Kết hợp chặt chẽ giữa các nhà trường với doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, hợp tác xã để xây dựng chương trình giảng dạy thực hành; tập trung vào các ngành mũi nhọn: công nghệ cao, du lịch, thương mại điện tử, logistics và dịch vụ nông nghiệp hiện đại.

Khuyến khích cơ sở giáo dục nghề nghiệp mời chuyên gia, nghệ nhân từ các doanh nghiệp lớn tham gia giảng dạy, xây dựng chương trình, bảo đảm người học có kỹ năng thực hành đáp ứng ngay yêu cầu công việc, không phải đào tạo lại.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ phát triển nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế có năng suất lao động cao. Ưu tiên thu hút dự án FDI công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học. Đồng thời, thúc đẩy phát triển các sản phẩm công nghiệp "Make in Vietnam" mang thương hiệu Thủ đô.

Theo các chỉ tiêu đến năm 2030, TP. Hà Nội phấn đấu bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 180.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 75 - 80%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 55 - 60%; tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt từ 80 – 90%. Tỷ lệ thất nghiệp chung duy trì dưới 2,5%, riêng tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3%.

Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thành phố phấn đấu nâng tỷ lệ đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho lực lượng lao động đến năm 2030 đạt khoảng 60%; tỷ trọng quy mô đào tạo các ngành STEM đạt 35%. Bình quân mỗi năm thực hiện đào tạo nghề cho 20.000 lao động nông thôn...