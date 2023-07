Hà Nội khởi công xây dựng cầu Đuống mới hơn 1.800 tỷ đồng, tách đường sắt và đường bộ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Hồng Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt, cho biết dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống) được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 1009/QĐ-BGTVT ngày 26/7/2022, Ban Quản lý dự án Đường sắt được giao làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án là 1.848,62 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 là 650,82 tỷ đồng.

HAI HẠNG MỤC TÁCH BIỆT

Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Thượng Thanh, Đức Giang quận Long Biên và thị trấn Yên Viên huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội, bao gồm 2 hạng mục.

Một là, hạng mục cầu đường sắt và đường dẫn có điểm đầu khoảng Km9+075, điểm cuối khoảng Km10+075 (lý trình đường sắt hiện hữu); tổng chiều dài 1km; tim cầu cách tim cầu Đuống cũ về phía thượng lưu khoảng 16,5 m, trùng vị trí dự kiến đầu tư xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 1.

Trong đó, cầu đường sắt gồm 6 nhịp dầm thép và dàn thép dài 280m, được xây dựng đảm bảo cho đường sắt đơn khổ lồng 1.000mm và 1.435mm; tốc độ thiết kế là 80km/h.

Khổ giới hạn thông thuyền được phân kỳ đầu tư với tĩnh không thông thuyền là 7,0m, giai đoạn hoàn thiện 9,5m; bề rộng khoang thông thuyền B > 50m; tĩnh không đường chui dưới cầu đảm bảo H ≥ 4,75m. Cầu có bố trí đường người đi bộ 1 bên phải tuyến (phía hạ lưu cầu).

Đường hai đầu cầu đường sắt dài 720m là đường sắt cấp 2 - đường sắt lồng; đường đơn khổ lồng 1.000mm và 1.435mm; tốc độ thiết kế là 80 km/h.

Hai là, hạng mục cầu đường bộ và đường dẫn có điểm đầu tại nút giao đầu cầu Đuống cũ trên đường Ngô Gia Tự, thuộc địa phận quận Long Biên; điểm cuối tại nút giao giữa đường Hà Huy Tập với đường Phan Đăng Lưu, thuộc địa phận huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội.

Hạng mục cầu đường bộ và đường dẫn có phạm vi đầu tư bao gồm tuyến chính chiều dài khoảng 700m và nút giao hai đầu cầu; tim cầu cách tim cầu Đuống cũ khoảng 100m về phía hạ lưu (phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt).

Trong đó, cầu đường bộ vượt sông Đuống dài 382m, được xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, kết hợp hệ dây văng; phân kỳ xây dựng 1 đơn nguyên theo quy hoạch, bề rộng cầu dẫn là 16,0m, bề rộng cầu chính 18,5m (bao gồm phần neo); tĩnh không đường chui dưới cầu đảm bảo H ≥ 4,75m.

Phần đường dẫn dài 318m, trong giai đoạn hoàn chỉnh là đường chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h, chiều rộng 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp; giai đoạn phân kỳ đạt tiêu chuẩn đường chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h, quy mô 4 làn xe cơ giới.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt Vũ Hồng Phương thông tin về dự án.

Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt Vũ Hồng Phương cho biết, gói thầu XL-CĐ-02- Cầu đường bộ Đuống và đường dẫn 2 đầu cầu đã được ký hợp đồng xây lắp ngày 27/6/2023. Nhà thầu thi công là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương - Công ty cổ phần Cầu 14 - Công ty TNHH thiết bị xây dựng Nam Anh.

Gói thầu XL-CĐ-01-Đường sắt Đuống và đường dẫn 2 đầu cầu dự kiến hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng trong quý 3/2023.

Đại diện liên danh nhà thầu xây lắp, ông Trần Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đạt Phương cam kết tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu trong hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn ký thuật, các tài liệu liên quan và quy định pháp luật; đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng, vệ sinh mội trường, an toàn lao động và an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án.

Bày tỏ lời cảm ơn Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị liên quan để đưa dự án vào thi công, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của dự án, ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, khẳng định dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống (cầu đường sắt Đuống) là công trình hạ tầng giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố.

Dự án góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông trong khu vực, phân bổ luồng giao thông hợp lý giữa phía Bắc và Nam sông Đuống, thúc đẩy phát triển đô thị phía Bắc sông Hồng theo quy hoạch, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông của Thủ đô theo định hướng trong Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, dự án khi hoàn thành sẽ từng bước tăng cường năng lực vận tải đường thủy trên hành lang đường thủy số 1, đảm bảo an toàn cho các phương tiện đường thủy; đảm bảo đường sắt lưu thông thông suốt, giảm thiểu ảnh hưởng đến vận hành, khai thác; tách cầu đường bộ ra khỏi cầu đường sắt để cải thiện điều kiện giao thông kết nối qua sông Đuống trên tuyến giao thông huyết mạch phía Bắc TP. Hà Nội, đảm bảo an toàn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông tại khu vực cầu Đuống.

HOÁ GIẢI "ĐIỂM NGHẼN"

Phát biểu chỉ đạo tại lễ triển khai thi công, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đánh giá cao, biểu dương sự cố gắng nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Ban Quản lý dự án Đường sắt, các cơ quan chuyên môn, các đơn vị tư vấn; đặc biệt là các địa phương đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai dự án.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho biết, hiện nay khu vực phía bắc có 3 hành lang vận tải thủy nội địa chính, trong đó, hành lang số một qua sông Đuống từ khu vực cảng biển Quảng Ninh, Hải Phòng đến cảng Việt Trì đã được đầu tư nâng cấp, luồng tàu đạt cấp II, các cầu vượt sông cơ bản đã được đầu tư bảo đảm tĩnh không đường thủy nội địa.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho rằng điểm nghẽn lớn nhất trên hành lang này là cầu Đuống do tĩnh không thông thuyền thấp, gây tắc nghẽn, làm tăng thời gian, chi phí vận tải, trong khi phương thức vận tải thủy nội địa là phương thức vận tải rẻ và an toàn.

Do đó, "dự án nâng cấp tuyến vận tải thủy sông Đuống có quy mô đầu tư bao gồm một cầu dành riêng cho đường sắt ở phía thượng lưu và một cầu dành riêng cho đường bộ ở phía hạ lưu để thay thế cầu Đuống hiện hữu. Sau khi dự án hoàn thành sẽ cải thiện rất lớn điều kiện kết nối qua sông Đuống trên tuyến giao thông huyết mạch phía Bắc TP. Hà Nội", Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải khẳng định.

Thứ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đường sắt với vai trò chủ đầu tư chỉ đạo tư vấn giám sát và các nhà thầu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án thi công một cách khoa học, chi tiết, phù hợp, đảm bảo hiệu quả, chất lượng thi công và đảm bảo tuyệt đối an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, giữ gìn vệ sinh môi trường.

“Cần huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại để thi công; Tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Chủ đầu tư cần bám sát, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ, vốn đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng yêu cầu”, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy yêu cầu.